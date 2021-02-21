“شاهد” الانتر يقسو مجددا على الميلان بهزيمة ثقيلة في ديربي ميلانو

في مباراة نارية عاشها جماهير وعشاق الكرة الإيطالية. في قمة الديربي الإيطالي للمرة الثانية الذي يجمع كلا المنافسين الميلان ونظيره الانتر في مسابقات. كؤوس وألقاب الكرة الإيطالية، والتي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

وتعد المرة الثانية التي يتلقى فيها فريق الميلان ” الشيطان”. أما جاره ومنافسه على صدارة ترتيب الكاليتشيو ” الإيطالي”. بعد نجاح فريق الانتر من إقصاء الفريق المنافس له من دور النصف النهائي من دوري كأس السوبر الإيطالي. بهدفين مقابل هدف وحيد.

#ديربي_ميلانو ⚽️🔥 ⏯️ ملخص مباراة ميلان وإنتر 👇 هزم إنتر جاره ومستضيفه ميلان بثلاثية ساحقة (3-0)، اليوم الأحد في ديربي الغضب على أرضية ملعب سان سيرو ضمن المرحلة 23 من الدوري الايطالي#ديربي_الغضب | #الدوري_الايطالي | #ميلان_انتر #beINSerieA | #SerieA | #MilanInter — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 21, 2021

هدفي مارتينيز

كما ونجح المهاجم الأرجنتيني في فريق الانتر ميلان من تسجيله هدفي خلال اللقاء الذي جمع كلا العملاقين المنافسين على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي” الكالتشيو” في الدقيقتين ال 5 وال 57. من أحداث مجريات اللقاء بين الفريقين.

مع محاولة فريق الميلان من الضغط على المنافس. بعد تلقيه تلك الأهداف من الاقتراب من مناطق شباك الخصم، ومحاولته من التسجيل. لكنه أهدر العديد من التسديدات باتجاه المرمى. دون جدوى من ذلك. في أحداث الشوطين الأول والثاني، في قمة الرابعة والعشرين في قمة الدوري الإيطالي.

الهدف القاتل للبلجيكي لوكاكو

كما واستطاع المهاجم البلجيكي ” روميلو لوكاكو” 27 عاماً. في فريق الانتر ميلان من قتل قمة الديربي الإيطالي. مع منافسه الميلان، من تسديد الهدف الثالث في مباراة القمة في الدقيقة ال66. لينتهي المباراة بثلاثية نظيفة دون رد.

ليحسم الانتر ميلان ديربي ميلانو، أمام مضيفه ميلان بتلك النتيجة الثقيلة بين العملاقين. ويبتعد في الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي “الكالتشيو” بفارق 4 نقاط عن غريمه الأزلي.

تشكيلة فريق الانتر ميلان

ولعب المدير الفني لفريق الانتر ميلان ” أنطونيو كونتي ” 51 عاماً أمام منافسه الميلان الإيطالي على التشكيلة الأساسية للفريق، حيث سيكون في حراسة مرمى الفريق السلوفيني سمير هاندانوفيتش.

وفي مركز خط الدفاع لفريق الانتر ميلان جاء كلاً من: اللاعب السلوفيني ميلان شكرينيار، والإيطالي أليساندرو باستوني، إلى جانب إشراك اللاعب الهولندي ستيفان دي فريج.

كما جاء في خط الوسط لعب كلاً من: اللاعب الإيطالي ماتيو دارميان، ومواطنه نيكولو باريلا، والتشيلي أرتورو فيدال، والإيطالي روبيرتو جاليارديني، إلى جانب اللاعب الكرواتي إيفان بيريشيتش.

أما هجوم الفريق لعب كلاً من: الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، واللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز. ورميلو لوكاكو.

تشكيلة الميلان

واعتمد مدرب الفريق الإيطالي ” ستيفانو بيولي” 55 عاماً. على تشكيلة أساسية في مواجهة منافسه الانتر ميلان. في مركز حراسة المرمى دوناروما.

كما جاء في مركز خط دفاع الفريق، كلاً من: ثيو. رومانويلي. كايير. إلى جانب إقحام اللاعب كالابريا.

وفي خط الوسط للفريق، لاعب كلاً من: كيسيه.تونالي. بالإضافة إلى ريبيتش.

أما في هجوم فريق الميلان، فقد لعب كلاً من: هاكان. ساليماركس. وكذلك إشراك النجم السويدي زلاتان إبراهيمو فيتش.

القضاء الإيطالي

وقد قرر القضاء الإيطالي في البلاد، إيقاف كلاً من السلطان السويدي ” زلاتان إبراهيوفيتش” 39 عاماً المهاجم في فريق الميلان الإيطالي، واللاعب البلجيكي ” روميلو لوكاكو” اللاعب فريق الانتر ميلان 27 عاماً، بإيقاف كلا اللاعبان لمباراة واحدة في كأس إيطاليا، بعد حادثة شجارهما في الربع النهائي الذي جمع المنافسين في الموسم الجاري.

وكماخفف القاضي الإيطالي أخف عقوبة على اللاعبين روميلو لوكاكو وزلاتان إبراهيموفيتش، نجما فريق الانتر والميلان الإيطالي، بعد المشاحنة الكلامية في المباراة التي أقيمت على ملعب “سان سيرو” يوم الثلاثاء الماضي، ليوقف كل من اللاعبين مباراة واحدة في البطولة المحلية.

حيث من المقرر أن يغيب اللاعب إبراهيموفيتش عن أول لقاء من مباراة كأس إيطاليا مع فريقه الميلان الموسم المقبل نتيجة خروج الفريق من المسابقة عقب خسارته أمام الانتر ميلان.

ترتيب هدفي الدوري

ويحتل الدون البرتغالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” كريستيانو رونالدو المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 16 هدفاً، متساوياً بذلك مع النجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” بنفس عدد الأهداف خلال الموسم الجاري.

كما ويحتل النجم السويدي في عدد الأهداف “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي يحتل المركز الثالث برصيد 14 هدفاً، رغم غياب الأخير عن الملاعب بسبب الإصابة لمدة شهرين والعودة مؤخراً إلى المنافسات مع فريق الميلان الإيطالي.

🎙️ | تصريحات كونتي: "الفضل يعود إلى اللاعبين، لقد قدموا أداءً غير عادي. قمنا بالاستعداد جيدًا للمباراة وقد نفذوا بإتقان ما خططنا له مسبقًا. هناك ارتياح كبير في رؤية نمو هذا الفريق، وأنا سعيد لأن الفتيان يستحقون رؤية ثمار عملهم"#ميلان_إنتر | #ديربي_ميلانو | #فورزا_إنتر ⚫️🔵 pic.twitter.com/eqi44HhOTy — إنتر (@Inter_ar) February 21, 2021

وتساوى الإيطالي تشيرو إيمبلولي. اللاعب في صفوف فريق لاتسيو بنفس الأهداف مع السلطان ” زلاتان إبراهيوفيتش” برصيد 14 هدفاً. ليحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي ” الكالتشيو” الإيطالي.

بينما يأتي في المركز الخامس. اللاعب لويس مورييل، في صفوف فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 13 هدفاً. خلال منافسات الدوري هذا الموسم 2020-2021م.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان بعد تحقيق الفوز على جاره الميلان اليوم في مباراة قمة الأسبوع ال24 من منافسات الدوري الإيطالي “الكالتشيو” بثلاثية نظيفة دون رد. ليحتل الصدارة برصيد 53 نقطة.

كما جاء المنافس الميلان في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 49 نقطة. وبفارق على الانتر 4 نقاط بعد خسارته في مباراة الديربي.

أما في المركز الثالث. فقد جاء فريق روما الإيطالي برصيد 43 نقطة. متساوياً بنقاطه مع فريق أتالانتا الذي سيلعب مباراته النارية مع فريق يوفنتوس “السيدة العجوز” في نهائي منافسات كأس إيطاليا نهاية الأسبوع الجاري. ليحتل المركز الرابع.

مع صعود فريق لاتسيو المجتهد على نفسه هذا الموسم. في المركز الخامس برصيد 43. متساوياً مع المركزين السابقين.

تراجع يوفنتوس ونابولي

كما جاء في سادس ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” حامل اللقب السابق يوفنتوس برصيد 42 نقطة. بفارق نقطة وحيدة. بينما جاء جاره نابولي برصيد 40 نقطة.

وفي المركز الثامن جاء فريق ساسولو برصيد 35 نقطة. بينما جاء في المركز التاسع فريق هيلاس فيرونا برصيد 34 نقطة. وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز السابق.

كما جاء في المركز العاشر فريق سامبدوريا برصيد 30 نقطة. ضمن منافسات جدول ترتيب الفرق في الدوري الإيطالي الممتاز.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك