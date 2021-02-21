تامر أمين يتلقى الضربة القاضية بعد تصريحاته بحق فتيات الصعيد

قررت نقابة الاعلاميين في مصر، جعل الاعلامي تامر أمين، عبرة لكل الاعلاميين في قرار سريع اتخذته عقب تصريحاته بحق نساء الصعيد.

وسحبت النقابة ترخيص مزاولة المهنة من الاعلامي تامر أمين، وهو ما يعني منعه نهائيا من تقديم أية برامج. عبر الفضائيات والإذاعات المصرية. لحين الموافقة على منحه تصريح جديد.

بيان نقابة الاعلاميين المصريين

كما كشفت النقابة في بيان عاجل أصدرته تفاصيل مجريات التحقيق مع تامر أمين، وأسباب صدور قرارها الصارم بحق. مستقبله المهني أكدت فيه انتهاء التحقيقات السبت الموافق 20 /2 /2021 مع تامر أمين مقدم البرامج علي قناة النهار. التي استمرت قرابة الثلاث ساعات ونصف.

وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في باب أولاً المبادئ. العامة في فقراتها أرقام 2.4.6.7 والتي نصت على الآتي: احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة. وتأكيد دور الإعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي، واحترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة الي اي فئة من فئات المجتمع.

تامر أمين خالف القانون المهني

كما أكد البيان أن تامر أمين خالف الفقرة رقم 7 في باب الواجبات التي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين. كافة وبناء عليه صدر قرار النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ رقم (10) لسنة ٢٠٢١. بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لـ تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي في المواد سالفة الذكر. وتعود نقابة الإعلاميين وتؤكد احترامها الكامل للشعب المصري كافة وأهلنا في الصعيد بصفة خاصة

إدارة قنوات النهار المصرية

وسبق أن أصدر مجلس إدارة قنوات النهار المصرية قرارا غير مسبوق بالتبرع براتب الإعلامي تامر أمين لمؤسسة خيرية. وإيقافه عن العمل لحين التحقيق معه داخل القناة، وأمام المجلس الأعلى للإعلام، بعدما وقع في زلة لسان بحق بنات وأطفال الصعيد.

كما أصدرت القناة بيانا رسميا أكدت فيه رفضها التام المساس بأهل الصعيد والوجه البحري. والذي جاء في برنامج “آخر النهار”. مع الإعلامي تامر أمين، ووصفت الخطأ بغير مقصود.

وأضاف مجلس الإدارة أنه لا تهاون مع أي خطأ، بشكل عام يقع عبر تليفزيون قناة النهار، واتخذ المجلس عدة قرارات. ضد الإعلامي تامر أمين رغم تأكده من حسن نية الإعلامي وتقديره التام لأهالينا في صعيد مصر وفي ريفها، ومن ضمن هذه القرارات. خصم شهر من راتب مقدم البرنامج، وإيداع المبلغ مؤسسة خيرية، وكذلك إحالته إلى تحقيق داخلي بالقناة.

كما قال المجلس في بيانه، إنه تقرر إيقاف الإعلامي تامر أمين عن العمل لحين صدور قرار من المجلس الأعلى للإعلام. والذي أعلن في وقت سابق التحقيق في الواقعة اليوم الأحد.

وأكد المجلس في بيانه، أنه يكن كل التقدير والاحترام لصعيد مصر برجاله ورموزه وسيداته، ولن يسمح بأي إهانة أو تجريح. حتى وإن كان الأمر عفويًا.

عذر أقبح من ذنب

وخرج تامر أمين في 3 فيديوهات معتذراً عن تصريحاته التي أثارت غضباً واسعاً في مصر، مؤكداً احترامه واعتزازه بأهل الصعيد.

وكتب أمين عبر حسابه الرسمي: بعتذر اعتذار صريح لكل أهالينا في الريف والصعيد.

كما أضاف تامر أمين في فيديو الاعتذار الجديد: جزمة أي صعيدي فوق راسي من فوق والله العظيم لا أستطيع. أن أهين أي رجل منكم. وتصريحاتي كانت هدفها الصالح العام ولا أقصد الإهانة لأحد لإن الصعايدة هم أصل مصر وزوجة أخي من الصعيد وأفتخر وأعتز بها وبكل أهلنا في الصعيد.

ولم تشفع كل تلك الفيديوهات للإعلامي المصري عن الذنب الذي ارتكبه وتطاوله على عرض الصعايدة، الامر الذي. أربك النظام المصري وقرر اتخاذ خطوات سريعة بحق تامر امين عقب تصريحاته التي هددت بتفجير الشارع المصري.

تامر أمين والتحرش

ورغم تطبيله لنظام السيسي ومهاجمة على الدّوام خصومه، تلقى تامر أمين في وقت سابق، صفعةً قضائية بمعاقبته. في تهمة التحرش والسب والقذف وانتهاك الحرمة الخاصة للموديل مريهان هشام عبد القادر.

محكمة جنح مدينة نصر، قضت بمعاقبة تامر أمين، بالحبس سنتين، وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

كما تم تغريمه 40 ألف جنيه للادعاء المدني؛ وذلك بعد اتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل. ميرهان هشام عبد القادر.

في التفاصيل، وأثناء إقامة بطولة الأمم الأفريقية بالقاهرة، قام بعض لاعبي المنتخب المصري بالتحرش عن طريق. وسائل التواصل بعارضة أزياء مصرية تقيم بدولة الإمارات. وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيا، من المذيع تامر أمين في برنامج يذاع على إحدى القنوات.

ورداً على ذلك، قال تامر، إنه سيتخذ الإجراءات القانونية ويسلك الطرق القضائية بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنح مدينة نصر. موضحاً أنه يحترم أحكام القضاء المصري ولا يجب التعليق عليها.

تامر أمين البصاص

وفي وقت سابق، اعترف تامر أمين أنه رجل “بصباص” ويعشق معاكسة السيدات الجميلات، مؤكدًا أن كل الوسط الإعلامي.يعلم جيداً ذلك.

وعن سهره في الكباريهات، قال تامر أمين في برنامج “شيخ الحارة”: “أنا أعشق السهر والشرب أحياناً”.

وتابع: “ذات مرة أثناء قضائي سهرة ما في مكان مع راقصة، فوجئت بسيدة بجانبي تهمس لي قائلة: “أنت بتسهر أهو.. أُمال ليه عامل فيها شيخ”، فكان ردي: “أنا لم أدعي بأني شيخ إطلاقاً”.

كما قال إنّه “لا توجد راقصة محترمة في مصر”.

كما هاجم تامر أمين بعض نجوم الفن قائلاً: “أفضل اعتزال الإعلام عن تقديمي لبرنامج مع سعد الصغير أو فيفي عبده. أو برنامج في قناة يملكها إخواني”.

وقال: “فيفي عبده كانت زميلة لي ولكنها قامت برفع 4 قضايا ضدي، ولكني أزعم أني أفقه في حدود القانون، لذلك حصلت على حكم بالبراءة”.

وعن خلافه مع عادل إمام بعد انتقاده لفيلم عمارة يعقوبيان، قال: “الزعيم لامني فقط فكل منا يعشق الآخر ونقضي الصيف سوياً بالساحل”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك