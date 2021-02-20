بدأت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، بإجراءات الطلاق رسمياً من زوجها مغني الراب الأمريكي كايني ويست، وذلك بعد سبع سنوات من الزواج.

انفصالاً ودياً

وذكر موقع “تي أم زي” المتخصص بأخبار المشاهير أن مصادر مقربة من الثنائي أكدت أن الانفصال سيكون ودياً، وأن كيم كارداشيان. طلبت حضانة قانونية ومادية مشتركة لأطفالهما الأربعة.

وسبق أن أكد الموقع ذاته أن كيم كارداشيان وكايني ويست يواجهان صعوبات في حياتهما الزوجية.

ونقل موقع “فارايتي” الأمريكي عن مصدر في المحكمة أن أوراق الطلاق قدمت يوم الجمعة.

الطلاق حتمي

وفي يناير الماضي، ذكر موقع “سيكس بيج” أن كيم كارداشيان وزوجها قررا الطلاق بعد 7 سنوات من الزواج، وأنه حتمي ولا مفر منه.

وذكر حينها أحد المصادر للموقع أن كيم كارداشيان عينت المحامية المختصة بطلاق النجوم لورا وايسر لتمثلها في المحكمة. ويتفاوض ويست مع كارداشيان حاليا، للتوصل إلى تسوية.

ونقل الموقع أيضاً عن مصادر أن كيم كارداشيان لم تعد ترتدي خاتم الزواج، وأن كايني ويست قضى جميع الإجازات لوحده في مزرعته. في وايومنغ والتي تقدر قيمتها بـ14 مليون دولار، بينما تعيش كيم والأطفال في قصر كالاباساس.

كايني يرفض مساعدة كي

وأشار الموقع إلى أن الخلاف في طلاق الزوجين، سيتركز حول منزلهما في كالاباساس، حيث أنفقا عليه حوالي 60 مليون دولار بشكل إجمالي. وتريد كيم كارداشيان أن يبقى المنزل لها ولأطفالها الأربعة.

وكشفت تقارير سابقة أن قرار كيم كارداشيان بالطلاق من كاني ويست، قد تأثر جزئيًا بسبب رفضه علاج الاضطراب الثنائي القطب. بالإضافة إلى ذلك؛ رفض كايني مساعدة كيم في رعاية أطفالهما الأربعة.

ومع عدم وجود خطط لدى كاني ويست للعودة إلى كيم كارداشيان، فقد رأت أنه لا يوجد بديل لهذا الوضع سوى الطلاق.

أم عزباء

وقال مصدر لصحيفة “ذا صن” البريطانية” إن كيم كارداشيان شعرت بأن زواجها من كايني ويست لم يعد على ما يرام. لأنها شعرت بأنها “أم عزباء” لأربعة أطفال، في الوقت نفسه يرفض كاني رعاية أطفاله، كونه يقيم بمفرده في مزرعته.

وقال المصدر آنذاك: “كيم لا تريد سوى نجاح واستمرار زواجهما، فقد دعمت كايني في مرحلة الترشح للرئاسة، وحاولت إصلاح الأمر. حتى بعد أن حاول كايني الكشف عن حياتها الخاصة أمام العالم”.

وبعد أن باءت محاولات كيم جميعها بالفشل للبقاء سويًا، أكدت في النهاية أنها تحب كايني وستظل كذلك دائمًا.

هذا ولم يعلق أي من الزوجين على ما نُشر بشأن أنباء طلاقهما.

طلاق القرن

وتزوج كايني ويست وكيم كارداشيان عام 2014، بعد أعوام من مواعدتها، وأنجبا أربعة أطفال، نورث (7 أعوام)، ساينت (5 أعوام). شيكاغو (3 أعوام)، وسالم (عام ونصف).

ويتوقع أن يكلف طلاق كيم كارداشيان مبالغ ضخمة من التسويات وتقاسم الثروات، نظراً إلى ثروة كل منهما.

وتشير التقارير إلى أن ثروة كايني ويست من الغناء وأعماله الأخرى مثل الأحذية والملابس، تبلغ 1.3 مليار دولار، ويعتبر من أغنى الفنانين في العالم.

أما كيم كارداشيان، فتبلغ ثروتها حوالي 900 مليون دولار، حيث أنها تعتبر من أكثر الشخصيات شعبية على تطبيق إنستغرام. ويكلف المنشور الدعائي الواحد منها 1.2 مليون دولار.

كايني ويست وترشحه للرئاسة

وفي سياق آخر، كان كايني ويست قد رشح نفسه لانتخابات الرئاسة الأميركية وانتخب “نفسه”، قبل أن يعلن انسحابه من تلك الانتخابات.

وحصل حينها كايني ويست على 60 ألف صوت، أعلاها في ولاية تينيسي جنوبي البلاد، وحصد على نحو 10,200 صوت.

وأثار كايني ويست الذي اقترض 6.7 مليون دولار لحملته، سخرية البعض بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، لكن ذلك لم يمنعه. من إعلان نيته الترشح للاستحقاق الرئاسي المقبل في 2024.

وصور كايني ويست نفسه وهو يدلي بصوته لنفسه في ولاية وايومينغ، ونشر سلسلة تغريدات عبر “تويتر” قال فيها: ” للمرة الأولى أشارك. في انتخابات رئاسية، وأدلى بصوتي لشخص أثق به حقا… أنا”.

وأعلن كايني نيته إعادة الترشح مجددا في الانتخابات المقبلة، من خلال تغريدة قال فيها: “كايني 2024″، ما يدل على أنه سيخوض. الانتخابات الرئاسية التالية.

وكشفت أرقام نشرتها وسائل إعلام أميركية أن كايني ويست، لم يحصد سوى 0.4 في المئة من الأصوات في ولايات أيداهو وأوكلاهوما ويوتاه.

وفي يوليو الماضي، دعت كيم كارداشيان إلى “التعاطف والشفقة” حيال كايني ويست، ولم تدعمه في الانتخابات.

عائلة كادراشيان تعود

هاذا ومن المقرر أن تعود كيم كارداشيان وعائلتها إلى شاشة التلفزيون من جديد، من خلال صفقة جديدة.

ففي ديسمبر الماضي، أعلنت منصة البث المباشر “هولو”، عن توقيعها صفقة مع كيم كارداشيان وشقيقاتها، كورتني وكلوي، وأخواتهن غير الشقيقات. كايلي وكيندل، ووالدهن كريس جينر، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” حينها.

وأوضحت منصة “هولو” إنه بموجب الصفقة، ستنشئ كيم كارداشيان وشقيقاتها محتوى جديدا سيتم بثه على قناة “هولو” المملوكة لشركة. ديزني بأمريكا ودول أخرى.

ولم تفصح “هولو” ما إذا كانت كيم كارداشيان وشقيقاتها سيظهرن على الشاشة في المحتوى الجديد، كما لم تكشف عن تفاصيل البرامج. التي سيقمن بإنشائها، بموجب الاتفاق المستمر معهن لسنوات.

وأشارت المنصة إلى أنه من المتوقع أن يظهر المحتوى الجديد لكيم كارداشيان وشقيقاتها لأول مرة في أواخر العام الجاري.

وجاءت صفقة كيم كارداشيان وشقيقاتها مع “هولو” بعد مرور ثلاثة أشهر من إعلانهن انتهاء برنامجهن لتلفزيون. الواقع “Keeping up with The Kardashians”، الذي استمر 14 عاما في عرضه.

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