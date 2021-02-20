مراهقون يضرمون النار في حديقة عبدالله مبارك
مراهقون يضرمون النار في حديقة عبدالله مبارك
Videoحياتنا

شاهد ما فعله مجموعة من “المراهقين” في حديقة عبدالله المبارك وفجر غضب الكويتيين!

كتب وطن
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق ما قام به مجموعة من الفتية المراهقين في حديقة “عبد الله المبارك”.

وصوّر المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” لحظة قيام مجموعة من المراهقين بإشعال النيران في حديقة عبد الله المبارك.

ومن ثم قيامهم بإبلاغ الحارس المسؤول عن الحديقة بأنهم أشعلوا النار.

فتاة التقطت المقطع

هذا وقامت فتاة بالتقاط هذا المقطع. موضحة قيام الشبان الصغار بافتعال هذه الأزمة، وادعاء أنهم ليس لهم علاقة بالأمر، ومن ثم قيامهم بتبليغ الحارس.

أحداث مشابهة

وكانت مواقع التواصل بالكويت قد ضجت خلال الأيام الماضية بمقطع فيديو أثار موجة من الجدل، يوثق ما فعله أحد الشبان خلال قيادته لسيارته. وصديقه متشبث بها من الخارج.

كما وثق المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” قيام أحد الشبان بقيادة سيارته بسرعة كبيرة.

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كما تفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول، والذي فيه استهتار كبير بروح الشاب.

واعتبر المغردون أن هذا التصرف إنما يدلل على كمية الاستهتار الكبيرة التي يوليها الشاب السائق في حياة صديقه.

وطالب المغردون بضرورة أن يكون هناك متابعة قانونية لمثل هذه الحالات، من أجل حماية أرواح أشخاص هم غير مؤتمنين عليها بالأساس، عبر قيامهم بهذه التصرفات غير الواعية ولا المسؤولة.

إحالة شاب بملابس نسائية للمحاكمة

وفي سياق آخر ضمن الجرائم الغريبة التي باتت تشهدها الكويت مؤخرا، لم يصدق رجال الأمن حينما طلبوا هوية فتاة وإذ بها تخرج، أو يخرج هوية شاب.

ووفق  صحيفة “الأنباء” المحلية وإزاء المفاجأة التي حلت برجلي أمن لم تكن أمامها سوى إحالة الشاب على حالته إلى جهات الاختصاص. بتهمة التشبه بالجنس الآخر.

وحول تفاصيل القضية، قال مصدر أمني للصحيفة إن إحدى دوريات أمن حولي وخلال جولة لها في منطقة سلوى اشتبه رجالها. في فتاة داخل مركبة أمريكية حيث لاحظ رجال الأمن ارتباك الفتاة.

كما أضاف المصدر: قام رجال الدورية بالطلب من قائدة المركبة التوقف وبعد مراوغة اضطرت للتوقف.

ولدى طلب هويتها ـ بحسب المصدر ـ صدم رجال الأمن بإخراج المتشبه بطاقة مدنية لشاب من مواليد 1995.

وحينما سئلت عن هويتها قالت: إن الهوية التي بحوزتها تخصها.

وتبين لرجال الأمن أن الشاب يرتدي ملابس نسائية كاملة، وأنه كذلك كان يضع مكياجا صارخا.

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