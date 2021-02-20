ريال مدريد يطارد جاره أتلتيكو مدريد ويشعل منافسات الدوري من جديد

نجح حامل اللقب السابق فريق ريال مدريد الإسباني في مواجهته الصعبة أمام منافسه بلد الوليد. حيث استطاع الفريق من خطف ثلاثة نقاط ثمينة على حساب الفريق المستضيف بهدف نظيف دون رد. واستفادة من تعثره جاره متصدر قائمة الدوري الذي خسر مباراته أمام ليفانتي بهدفين دون رد.

من أجل تقليص الفارق بين كلا المنافسين إلى ثلاثة نقاط. لتربع على عرش صدارة الترتيب من جديد. لكن غريمه التقليدي برشلونة ما زال يحافظ على مركزه الثالث في الترتيب بعد تعثرات في الدوري الإسباني.

ملخص إشعال المنافسة على لقب #LaLigaSantander و تقليص الفارق لـ3 نقاط مع المتصدر 📺🔥#RealValladolidRealMadrid 0-1 pic.twitter.com/aYNm7GYZs0 — LaLiga (@LaLigaArab) February 20, 2021

هدف الريال النظيف

وسجل فريق ريال مدريد الإسباني من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في مواجهة صعبة على كلا الفريقين. بعد حصول فريق الملكي الإسباني على ضربة حرة ثابتة مررها صاحب المكينة الألمانية توني كورس 31 عاماً.

ليسددها البرازيلي كاسيميرو 28 عاماً برأسيته على الجهة اليسرى لحارس مرمى المنافس البلد الوليد في الدقيقة ال 65من مجريات أحداث الشوط الثاني للمباراة. ليخطف بذلك الهدف ثلاثة نقاط ثمينة للفريق وتقليص الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد.

🤳 @Casemiro: "مرحباً بكم جميعا! أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالمباراة مثلما استمتعنا نحن على أرض الملعب. لقد عملنا بجد للحصول على النقاط الثلاث. آمل أن نواصل هذه المسيرة الجيدة، مازال هناك الكثير من الدوري. دعمكم يعني لنا الكثير! تحياتي!" #هلا_مدريد pic.twitter.com/mwjTkMwkny — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 20, 2021

بينما حاول أصحاب الأرض بلد الوليد. الرجوع إلى المباراة بعد تلقي شباك فريقه الهدف الوحيد. مع محافظة على نظافة الفريق في الشوط الأول الذي انتهي بالتعادل السلبي بين كلا المنافسين. من خلال ممارسة الضغط على مدافعي فريق الضيف ريال مدريد.

داخل مناطقهم والسيطرة على الكرة داخل أرضية الملعب. وتهديد شباك الريال على أكثر من مرة. لكن الحارس البلجيكي قد قدم أداءً جيداً تيبو كورتوا 28 عاماً. ليواصل في الحفاظ على نظافة شباكه في منافسات الدوري الإسباني.

كما وواجه المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان مع الفريق ” الملكي” الإسباني بعد عدد الكبير من الإصابات التي تمر عليه في الآونة الأخيرة. والتي منعت عدد من اللاعبين من التغيب عن التشكيلة الأساسية كلاعب الظهير الأيمن الإسباني داني كرفخال والبلجيكي هازارد. وكذلك قائد الفريق الميركادو سيرجيو راموس ومارسيلو وفاليفردي.

كما وأشارت التقارير الإسبانية، أن اللاعب الفرنسي كريم بنزيما سيغيب عن مواجهة الفريق الإيطالي أتالاتنا في دور ال 16 من ذهاب دوري أبطال أوروبا. المقرر يوم الأربعاء القادم 2020-2021م.

خيارات زيدان البديلة

كما واعتمد المدرب زيدان وسط تلك الإصابات الكثير في فريق ريال مدريد الإسباني. بالذهاب إلى إشراك اللاعبين الناشئين في فريق الملكي الإسباني من الدرجة الثانية الشباب. حيث من المقرر أن يشارك كلاً: المدافع الإسباني فيكتور تشوست 20 عاماً.

وكذلك لاعب الظهير الأيسر ميجيل جوتييريز 19 عاماً، ولاعب الوسط الإسباني أنطونيو بلانكو 20 عاماً، وكذلك في نفس المركز الإسباني سيرخيو أريباس 19 عاماً. بالإضافة إلى المهاجم الإسباني هوجو دورو 21 عاماً.

تشكيلة ريال مدريد

كما ولعب المدرب الإسباني زيدان على التشكيلة الأساسية أمام منافسه بلد الوليد. في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

أما في مركز خط الدفاع جاء كلاً من: الفنرسي فيرلاند ميندي. والإسباني ناتشو . والفرنسي رافاييل فاران. إلى جانب الإسباني لوكاس فاسكيز.

وفي خط الوسط، الكرواتي لوكا مودريتش. والبرازيلي كاسيميرو الذي سيعتمد عليه كبديل عن غياب عن زيدان. إلى جانب الألماني توني كروس.

بينما جاء في هجوم الفريق كلاً من: البرازيلي فينيسيوس جونيور. والإسباني ماركو أسينسيو.

تشكيلة فريق بلد الوليد

بينما اعتمد مدرب فريق بلد الوليد سيرجيو غونزاليز ‏44 عاماً أمام منافسه في التشكيلة الأساسية. في حراسة المرمى الإسباني جوردي ماسيب.

وفي مركز خط الدفاع لعب كلاً من: اللاعب خافيير سانشيز. واللاعب فيرنانديز. إلى جانب إقحام اللاعب بابلو هيرفياس

كما كان في التشكيلة الأساسية في مركز الوسط كلاً من: اللاعب أوسكار بلانو. واللاعب روبين ألكاراز، إلى جانب اللاعبين ميتشيل واللاعب فيليبي.

مع اعتماده في خط الهجوم على الثنائي كلاً من: اللاعب أندريه. وشون فايسما.

خسارة جاره أتلتيكو مدريد

وقد تعثر فريق أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني ” الليغا”. بخسارة أمام منافسه ليفانتي، الذي نجح في هز شباكه بهدفين نظيفين دون رد. ضمن منافسات الجولة ال 24 من الدوري الممتاز.

هدف بالخطأ

كما وارتكب مدافع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني “ماريو هيرموسو” 25 عاماً اللاعب المعار من فريق اسبانيول. ليسدد اللاعب هدف في مرمى فريقه أتلتيكو مدريد في الدقيقة ال 30.

ملخص تفوق "ليفانتي" على "أتلتيكو مدريد" في واندا "ميتوبوليتانو" بثنائية نظيفة 📺#AtletiLevante 0-2 pic.twitter.com/P0iamhG6mH — LaLiga (@LaLigaArab) February 20, 2021

الهدف القاتل بالوقت البديل

وأحرز فريق ليفانتي هدف تحقيق الانتصار في الدقيقة الأخيرة من الوقت البديل. من اللقاء الذي جمع كلا المنافسين في قمة الأسبوع الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني. جاء عن طريق الإسباني “خورخي دي فروتوس” 24 عاماً. لتنتهي المباراة بفوز ليفانتي بهدفين دون رد.

ورغم خسارته الأخيرة أمام ليفانتي بهدفين نظيفين دون رد إلا أنه ما زال يتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 55 نقطة.

بينما يحتل فريق ريال مدريد الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق بلد الوليد بهدف نظيف ليبقى في المركز الثاني خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 52 نقطة. بفارق ثلاثة نقاط عن جاره أتلتيكو مدريد.

وفي المركز الثالث يحتل الغريم التقليدي للريال فريق برشلونة الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما في المركز يأتي فريق إشبيلية الذي يقدم أداءً جديداً الموسم الحالي في الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة في جدول الترتيب.

كما جاء المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق ريال بتيس برصيد 36 نقطة.

فيما يحتل في فريق فياريال برصيد 36 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق ليفانتي الذي حقق الانتصار مؤخراً عل متصدر الدوري أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

أما في المركز التاسع جاء فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز العاشر فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

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