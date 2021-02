محمد دحلان يتبرع بعشرين ألف لقاح سبوتنيك لشراء أصوات الناخبين في غزة

كشفت تقرير إسرائيلي، تفاصيل محاولات الإمارات استغلال جائحة فيروس كورونا لدى الفلسطينيين للتأثير على الانتخابات العامة المقرر عقدها خلال الأشهر المقبلة.

وقال التقرير، الذي أعده الصحفي الإسرائيلي، أليؤر ليفي، إن القيادي الفلسطيني الهارب والذي يشغل منصب. مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، محمد دحلان، يستغل وباء كورونا.

Muhammad Dahlan (Mahmoud Abbas rival) is using the corona plague & his ties to gain support ahead of the Palestinian parliamentary elections: Today he announced on his Facebook page that he will deliver 20K Sputnik vaccines to Gaza Strip. The vaccines were donated by the UAE

