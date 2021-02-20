صدمة قاسية جديدة قبيل موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم في الدوري

في مواصلة سلسلة الانتصارات الأخيرة لحامل اللقب السابق. فريق ريال مدريد الإسباني مساء اليوم السبت. في مواجهة ستشهد القوة والإثارة مع منافسه بلد الوليد. ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإسباني للدرجة الممتازة.

إلا أن الفريق الملكي الإسباني قد تلقى خبراً حزين لكل عشاق وجماهير القلعة البيضاء فريق ريال مدريد الإسباني.

بأن هداف الفريق المنقذ دائماً الديك الفرنسي كريم بنزيما في التشكيلة الأساسية مع الفريق بسبب آلام في الكاحل. مما سيبعد اللاعب عن المشاركة القادمة أمام منافسه بلد الوليد.

مما يعزز حجم الصعوبات التي يواجها المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان. مع الفريق ” الملكي” الإسباني بعد عدد الإصابات التي تمر عليه.

والتي منعت عدد من اللاعبين الأساسين التغيب عن التشكيلة الأساسية. كلاعب الظهير الأيمن الإسباني داني كرفخال ومواطنه لوكاس فاسكيز. والبلجيكي هازارد. وكذلك قائد الفريق الميركادو سيرجيو راموس ومارسيلو وفاليفردي.

وتشير التقارير الإسبانية، عن غياب بنزيما عن مواجهة الفريق الإيطالي أتالاتنا. في دور ال 16 من ذهاب دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم 2020-2021م.

خيارات زيدان البديلة

كما ويستعين المدرب زيدان .وسط الإصابات الكثير في فريق ريال مدريد الإسباني. بالذهاب باللاعبين الناشئين في فريق الملكي الإسباني من الدرجة الثانية الشباب. حيث من المقرر أن يشارك كلاً: المدافع الإسباني فيكتور تشوست 20 عاماً.

زيدان وتصريح للتاريخ 🔥 "يمكنك إحضار أي لاعب إلى ريال مدريد ، لكنه لن يحقق ما استطاع كريستيانو تحقيقه أبدًا…ابداً ! #ريال_مدريد pic.twitter.com/uH6TAEXDSp — أخبار ريال مدريـد (@RMADailyNews) February 19, 2021

وكذلك لاعب الظهير الأيسر ميجيل جوتييريز 19 عاماً، ولاعب الوسط الإسباني أنطونيو بلانكو 20 عاماً، وكذلك في نفس المركز الإسباني. سيرخيو أريباس 19 عاماً. بالإضافة إلى المهاجم الإسباني هوجو دورو 21 عاماً.

تشكيلة فريق ريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب الإسباني زيدان على التشكيلة الأساسية أمام منافسه بلد الوليد. في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

كما سيكون في مركز خط الدفاع سيكون كلاً من: الفنرسي فيرلاند ميندي. والإسباني ناتشو . والفرنسي رافاييل فاران. إلى جانب الإسباني لوكاس فاسكيز.

وفي خط الوسط، الكرواتي لوكا مودريتش. والبرازيلي كاسيميرو . الذي سيعتمد عليه كبديل عن غياب عن زيدان. إلى جانب الألماني توني كروس.

بينما سيأتي في هجوم الفريق كلاً من: البرازيلي فينيسيوس جونيور. والإسباني ماركو أسينسيو.

تشكيلة فريق بلد الوليد

بينما سيلعب الفريق المنافس الإسباني سيرجيو غونزاليز ‏44 عاماً. أمام منافسه صعبة على كلا الفريقين. سيكون في حراسة المرمى الإسباني جوردي ماسيب.

وفي مركز خط الدفاع سيأتي كلاً من: اللاعب خافيير سانشيز. واللاعب فيرنانديز. إلى جانب إقحام اللاعب بابلو هيرفياس

Último entrenamiento antes de la batalla contra el @RealMadrid.

¡Todos juntos, equipo! 💜💪 pic.twitter.com/oIIhejCEhw — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) February 19, 2021

سيكون في التشكيلة الأساسية فيث مركز الوسط كلاً من: اللاعب أوسكار بلانو. واللاعب روبين ألكاراز، إلى جانب اللاعبين ميتشيل واللاعب فيليبي.

وسيكون في هجوم الثنائي كلاً من: اللاعب أندريه. وشون فايسما.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تقام المباراة بين كلا المنافسين على ملعب الفريق المستضيف بلد الوليد. ” نويفو خوسيه زوريلا”، والتي ستقام مساء اليوم. عند الساعة العاشرة. مساءً بتوقيت مصر وفلسطين. ولبنان سوريا. وعند الساعة الحادية عشر. مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. ودولة قطر والكويت والبحرين.

القنوات الناقلة

أما ستبث مباراة ريال مدريد الإسباني أمام نظيره بلد الوليد. على شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

كما وتنقل مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي. وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

وستبث أيضاً عبر قناة “beIN Sports HD 3” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وكما من المقرر سيكون حسب جدول المعلقين في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية. سيكون المعلق الرياضي المصري أحمد الطيب. من أجل التعليق على أحداث اللقاء بين المنافسين. في مواجهة تحمل القوة والإثارة المحافظة على سلسلة الانتصارات في الدوري الإسباني.

زيدان والتعقيب على مبابي وهولاند

وصرح المدرب الفرنسي زين الدرين زيدان 49 عاماً. خلال مؤتمر صحفي له قبيل مواجهة منافسه بلد الوليد. في الدوري الإسباني للدرجة الممتازة.

قائلاً: ” شاهدت جميع المباريات، وأحببت ذلك، مثل أي شخص. فأنا أستمتع عندما أرى أشياء جيدة، مبابي وهولاند هما لاعبين رائعين. مثل كريستيانو وميسي ونيمار، هم الحاضر والمستقبل”.

Solo le hizo falta un toque para marcar este golazo contra el @RealMadrid 💜⚽

⚡Víctor⚡#RealValladolidRealMadridpic.twitter.com/Fhv86QOE74 — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) February 19, 2021

وأردف زيدان، ” التعاقد مع هولاند ومبابي. كل شيء يتم باتفاقٍ بين النادي والمدرب، نحن نسير جنباً إلى جنب، وهناك الكثير من المعلومات حول مَنْ سيأتي ومَنْ سيغادر، وهذا لن يتغير”.

استقطاب اللاعبين

وأضاف مبابي، قائلاً: ” كان رائعاً ضد برشلونة، أحببتُ رؤية ما فعله. نحن نعرف بعضنا البعض، لقد شاهدت المباراة كمشجع واستمتعت بذلك. ولكنني أكرر. كما أن المباراة القادمة مهمة وتركيزنا منصب عليها”.

💬 👔 Zidane: "Tomorrow we have a league game and we are going to concentrate on just that."#RealValladolidRealMadrid pic.twitter.com/q0uAecEwIN — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 19, 2021

وكما استكمل زيدان حديثه، ” من حق المشجع أن يبدي رأيه. حول استقطاب أفضل اللاعبين لأن هذا ما يمثله ريال مدريد أفضل نادٍ في العالم. كما فالأبواب مفتوحة دائماً للاعبين الرائعين، الآن علينا التركيز على مباراة المقبلة”.

رسالة لبيريز من أجل مبابي

وأكد المدرب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية بشان مبابي، بقوله: “لم أبعث بأي شيء . ومن حق الجمهور إبداء رأيهم بالطبع. نحن محظوظون لوجودنا هنا. كما أنه بالطبع سنستمر في التفكير بالبطولات كل عام. وسنواصل حتى الموت”.

ترتيب الليغا الإسبانية

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في صدارة الترتيب. مع تأجيل مباراتين له في الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة.

كما يحتل فريق ريال مدريد الإسباني بنفس عدد النقاط في المركز الثاني برصيد 49 نقطة. بفارق 8 نقاط عن المتصدر الجار ” أتلتيكو مدريد” الإسباني.

كما يأتي في المركز الثالث الغريم التقليدي برشلونة الإسباني برصيد 46 نقطة. وفي المركز الرابع فريق إشبيلية الذي يقدم أداءً جديداً الموسم الحالي. في الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة في جدول الترتيب.

وكما في المركز الخامس بالترتيب ريال سوسيداد برصيد 38 نقطة. بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق ريال بتيس برصيد 36 نقطة. كما ويحتل في فريق فياريال الإسباني برصيد 36 نقطة. كما في المركز السابع متساوياً مع ريال بتيس.

تراجع سيلتا فيغو وأتلتيك بلباو

بينما في المركز الثامن يأتي فريق غرناطة. كما بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة. كما يأتي في المركز التاسع يأتي فريق سيلتا فيغو برصيد 29 نقطة.

أما في المركز العاشر من جدول الترتيب الإسباني. كما يحتل فريق أتلتيك بلباو برصيد 28 نقطة. بفارق نقطة واحدة عن فريق ليفانتي. من جدول الترتيب الإسباني للدرجة الممتازة.

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