مظاهرات في دول أوروبية لإطلاق سراح الشيخة لطيفة ووقف استعباد النساء في الإمارات

في ضربة جديدة للإمارات، دعا أنصار الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، الرئيس جو بايدن. للضغط على الإمارات لإطلاق سراحها. بعد ما قالته إنها محتجزة كرهينة في مقطع فيديو مسرب.

بايدن أمل لطيفة الوحيد

قال ديفيد هاي، الناشط في مجال حقوق الإنسان وحليف لطيفة، إن بايدن هي واحدة من الشخصيات الوحيدة. التي تتمتع بنفوذ كاف لتأمين إطلاق سراحها، وفق تقرير “DW” عربية.

وأوضح هاي، أن مؤيدي الأميرة شجعهم التحرك السعودي الأخير للإفراج عن الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول. بعد أن جمدت إدارة بايدن بعض مبيعات الأسلحة لتلك الدولة الخليجية.

وأضاف هاي: “المستوى الوحيد من الأشخاص الذين سيكون لهم نفوذ كاف لإجبار والد لطيفة بشكل فعال على. فتح سجنها هم أشخاص مثل جو بايدن، وهناك عدد قليل منهم. لقد أظهر أنه قادر على فعل ذلك مع السعودية”.

بايدن نتيجة أفضل للطيفة

وقال ديفيد ويرنج، زميل التدريس وخبير الشرق الأوسط بجامعة SOAS في لندن، إن بايدن قد يكون النتيجة الأفضل. للشيخة لطيفة، لافتاً إلى أن الإمارات قد تتعرض لضغوط لتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة.

ووعد بايدن بإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في سياسته الخاصة بالشرق الأوسط ووضع خط أكثر صرامة ضد دول الخليج العربية.

ويشير خبراء، إلى أن بايدن تعامل مع الإمارات بشكل مختلف عن سلفه، مما أنهى الدعم الأمريكي للهجوم على اليمن.

كما جمد بايدن صفقة كبرى تعود إلى عهد ترامب لبيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى الإمارات.

لا توجد محاسبة أو عدالة في الإمارات

وعلى الرغم من أن مؤيدي الأميرة قد يعتقدون أن بايدن يمكن أن يكون أفضل أمل لهم لتأمين الإفراج عنها. قال سجين سابق في الإمارات العربية المتحدة. إن محمد بن راشد يشعر أنه يستطيع تجنب العقوبة على المعاملة القاسية لابنته.

مقاطع مصورة قصيرة

وفي وقت سابق، أكدت الأمم المتحدة، أنها تبحث مسألة احتجاز لطيفة آل مكتوم “35 عاماً” ابنة حاكم إمارة دبي. نائب رئيس الدولة محمد بن راشد، المختفية قسراً منذ سنوات.

جاء ذلك وفق ما أكده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي.

تأكيد الهيئة الأممية جاء بعد أن بثت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، في وقت سابق الثلاثاء، مقاطع مصورة قصيرة للشيخة لطيفة.

وقالت الهيئة البريطانية، في المقاطع المصورة باللغة الإنجليزية، إنها محتجزة منذ سنوات في فيلا بدبي، وتعيش ظروفاً سيئة.

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، صرح في المناسبة نفسها، رداً على أحد أسئلة الصحفيين بأن. “فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري ينظر في هذه المسألة”.

أبوظبي تلتزم الصمت

في الجهة المقابلة، ما زالت السلطات في أبوظبي تلتزم الصمت بخصوص هذا التسجيل أو حتى التصريح الأممي.

كما رفضت أبوظبي الرد على الاستفسارات التي وردت بعد تسريبه، مع العلم أن إمارة دبي ودولة الإمارات. ردت في وقت سابق على اتهامات حقوقية سابقة بإخفائها.

وقالت الإمارات في حينها، إن لطيفة بأمان وتتمتع برعاية أسرتها.

ماذا جاء في الرسائل الجديدة؟

الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي قالت إنها قاومت الجنود الذين أخرجوها من القارب و”ركلت وضربت وعضت” ذراع أحد الحراس الإماراتيين حتى صرخ.

وبعد إعطاء الشيخة لطيفة مهدئاً فقدت وعيها أثناء نقلها على متن طائرة خاصة، ولم تستيقظ إلى أن وصلت إلى دبي.

كما أوضحت أن الشيخة لطيفة احتُجرت بمفردها دون الحصول على مساعدة طبية أو قانونية في فيلا ذات نوافذ وأبواب محكمة الإغلاق وتحرسها الشرطة.

بينما كشفت صديقة لطيفة المقربة، تينا جوهيانين، وابن خالتها ماركوس الصبري والناشط ديفيد هاي، تفاصيل القبض عليها واحتجازها لبرنامج بانوراما. والثلاثة من الداعمين الأقوياء لحملة “أطلقوا سراح لطيفة”.

ويقول هؤلاء إنهم اتخذوا القرار الصعب بنشر رسائل لطيفة الآن لقلقهم على سلامتها. وكان هؤلاء الثلاثة هم الذين تمكنوا من الاتصال بلطيفة أثناء احتجازها في “فيلا” في دبي تقول إن شبابيكها مغلقة بقضبان وتخضع لحراسة الشرطة.

تفاصيل محاولة فرار الشيخة لطيفة من الامارات

وقبل ثلاثة أعوام وضعت الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي مع صديقتها المقربة تينا جوهياينن خطة الفرار من قبضة. والدها بعد التردد على عدة أماكن منزوية بمركز تسوق ضخم في دبي.

وقد كانت خطتهما مثل حبكة درامية في فيلم سينمائي.

إذ تخفت الأميرة الشيخة لطيفة وفرت هي وصديقتها من دبي بسيارة صوب الساحل واستقلتا قارباً ثم دراجة مائية (جيت سكي) صوب قارب آخر كان منتظراً لتهرب به.

لكن محاولة الهرب باءت بالفشل في نهاية المطاف عندما اعتقلتهما مجموعة من القوات الخاصة قبالة ساحل الهند وأعادتهما إلى دبي.

حكم قضائي بريطاني

هذه التفاصيل باتت أكثر وضوحاً بعد نشر حكم قاضي بريطاني، الخميس 5 مارس/آذار 2020، أكد أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. حاكم دبي خطف لطيفة مثلما فعل مع أختها الكبرى شمسة التي اختطفها من إنجلترا قبل نحو عقدين وعاملها بطريقة غير إنسانية.

وقال القاضي آندرو ماكفارلاين في حكمه: “في التقييم العام للأدلة المتعلقة بلطيفة أعتبر الدليل الذي قدمته. تينا جوهياينن ذا أهمية استثنائية”، ووصفها بأنها “شخصية مثيرة للإعجاب بشكل عام”.

وقالت جوهياينن لرويترز في مقابلة في لندن في أواخر يناير/كانون الثاني: “آخر مرة (رأيتها) كانت تقاوم وتصرخ. وتم جرها من على القارب. تم تجاهل كل توسلاتها للجوء”.

وقد أدلت جوهياينن بإفادتها كشاهدة في القضية ومثلت لفترة وجيزة أمام المحكمة في لندن لتؤكد أن ذلك صحيح.

وكانت مدربة اللياقة البدنية تينا جوهياينن قد التقت لطيفة للمرة الأولى في أواخر عام 2010 عندما بدأت في إعطائها. دروساً في الكابويرا، وهو أحد الفنون القتالية، خمس مرات في الأسبوع.

ثم أصبحتا صديقتين مقربتين لكنها قالت إن لطيفة كانت هادئة وانطوائية.

من هي الشيخة لطيفة؟

والشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم من مواليد 5 ديسمبر 1985 في دبي.

وهي شيخة إماراتية وعضوة في العائلة الحاكمة في دبي وابنة حاكم دبي ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من زوجته الجزائرية حورية أحمد لمعاش.

وفي 4 مارس 2018 أصبحت الشيخة لطيفة في عداد المفقودين منذ محاولتها الهرب من الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر الشيخة لطيفة آل مكتوم الابنة الثالثة من بين أربعة أطفال لمحمد بن راشد آل مكتوم والجزائرية حورية أحمد المعاش.

ولدى الشيخة لطيفة أختان غير شقيقتان من والدها تحملان نفس الاسم أيضاً واحدة أكبر سناً والأخرى أصغر سناً.

أما أشقاؤها فهم الشيخة ميثا (1980)، والشيخة شمسة (1981)، والشيخ ماجد (1987).

في بيان فيديو صورته، أفصحت الشيخة لطيفة أنها وشقيقها الشيخ ماجد قضيا طفولتهما المبكرة تحت رعاية عمتهما.

كما كان تعليمها المبكر في مدرسة دبي للغة الإنجليزية ثم مدرسة الشويفات الدولية بعد مرور عام على تخرجها. من مدرسة لطيفة للبنات.

وتعد الشيخة لطيفة من هواة القفز بالمظلات والذي احترفته على يد صديقتها ومدربتها ستيفانيا مارتينينغو. بطلة العالم السابقة في القفز بالمظلات، كما أجرت تدريب السقوط الحر المعجل (أي إف إف).

وصرحت لطيفة أنه في عام 2000، حاولت شقيقتها الكبيرة الشيخة شمسة الفرار بسيارة رينج روفر من مزرعة. العائلة الحاكمة في مقاطعة سري في إنجلترا.

لكن تم اعتراضها في مدينة كامبريج وإعادتها إلى دبي. ومنذ ذلك الحين، لم ترها ولم يتم تسجيل أي ظهور عام لشقيقتها شمسة.

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