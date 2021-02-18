محمد الشرنوبي يضع سارة الطباخ في ورطة وهذا ما قررته النيابة ضدها

في أحدث فصول النزاع بين الفنان المصري محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة، أمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار المنتجة سارة الطباخ، لتنفيذ 3 أحكام قضائية جديدة ضدها بالسجن 7 سنوات.

خيانة الأمانة وتبديد الأموال

ووجهت المحكمة لسارة الطباخ تهمة خيانة الأمانة، وتبديد مبالغ مالية تخص الفنان محمد الشرنوبي، لوجود قضايا عالقة بينهما.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد، ثلاثة أحكام ضد سارة الطباخ، بتهمة التبديد في القضية رقم 1603 لسنة 2020. بحبسها 3 سنوات وكفالة 2000 جنيه، وحبسها في القضية رقم 1625 لسنة 2020 سنتين وكفالة 1000 جينه، وفي القضية رقم 1604 لسنة 2020 بحبسها سنتين وكفالة 2000 جنيه.

وعقب نشر محمد الشرنوبي بياناً أكد فيه إصدار القرار من النيابة العامة، أعلنت سارة الطباخ، أنها غير مطلوبة على ذمة أي قضايا.

أنا لست مطلوبة

وأكدت سارة الطباخ في بيان صحفي مساء الأربعاء، أن الأحكام التي يتم ترويجها بخصوصها “غيابية” ولم تعلم عنها شيئا.

وأضافت سارة الطباخ: “قمت بعمل معارضات ضد هذه الأحكام ولا يوجد أي ضبط وإحضار لي، وأنا موجودة ولا أخفي أي شيء عن الرأي العام. ومرسل المعارضات وعلي الجميع مطابقة أرقامها بما أرسله المطرب محمد الشرنوبي في بيانه”.

وتابعت الطباخ: “بمجرد علمي بهذه الأحكام إتخذت الإجراءات القانونية ولم أرسل المعارضات لكن قررت إرسالها حتي تصل الحقيقية كاملة. وأدعو محمد الشرنوبي لتنفيذ حكم محكمة جنوب القاهرة بعد رفضها لطلبه بفسخ العقد وتنفيذ بنوده بدلا من البحث عن شو إعلامي، لأنني لن أتنازل عن حقي ومستمرة في الدفاع عنه بشكل قانوني”.

التشهير

وسبق أن أكدت آية سعد، محامية سارة الطباخ، أنها ستُحرك دعوى قضائية ضد محمد الشرنوبي، بتهمة التشهير بموكلتها.

وقالت آية سعد في بيان أصدرته قبل أيام، تعليقًا على الخبر المنشور بحبس سارة الطباخ سنتين، لتبديد مبالغ مالية لمحمد الشرنوبي. “أود التوضيح أن هذا الحكم غيابي، وأن المنتجة قامت بعمل معارضة في الحكم وتحدد لها جلسة 7 فبراير المُقبل، حيث إنها لم تعلم بهذه القضية وأن هذا المحضر كيدي”.

وتابعت آية سعد: “المطرب المذكور مرتبط بتعاقد مع المنتجة سارة الطباخ لمدة عشر سنوات يبدأ من 1/9/2017 وصادر لها توكيل. رقم 1966 لسنة 2018 حرف، ولها الحق في استلام المبالغ المالية وإبرام التعاقدات ومحرر لها توكيل من الفنان بذلك وأن هذه المبالغ محل دعوى حساب بينها وبين المطرب ومنظور أمام المحاكم المختصة”.

واختتمت آية سعد البيان بالقول: “الفنان المذكور تم التحقيق معه يوم الأحد في اتهام مؤكلتي له بسرقة الاسكوتر الخاص بها. ورفضت الصلح معه ولذلك قام بإخراج الشهادة ضدها رغم أنها محررة من شهر بتاريخ 14 ديسمبر. ولن تتنازل مؤكلتي عن حقها وعقدها حصري وساري إلى الآن والفنان سيخسر في النهاية وهو يعلم ذلك”.

سرقة “سكوتر” سارة الطباخ

وسبق أن اتهمت سارة الطباخ، خطيبها السابق محمد الشرنوبي، بسرقة “سكوتر” خاص بها، وحررت محضراً. ضده في قسم شرطة أكتوبر.

وقالت سارة في المحضر إنها كانت فى زيارة لأحد معارفها بمجمع سكني في مدينة 6 أكتوبر، وهناك فوجئت. بـ”السكوتر” الخاص بها. والمختفي قبل 8 أشهر.

وحينما سألت سارة الطباخ الأمن عن مالكه أخبروها بأنه ملك محمد الشرنوبى.

فيما نفى محمد الشرنوبي هذه التهمة، وقال بعد سؤاله من قبل رجال المباحث إن سارة من أهدته “الأسكوتر”. كهدية عيد ميلاده قبل انفصالهما وأكد أن البلاغ كيدي وغير صحيح.

بداية الأزمة

هذا وقد بدأت الأزمة بين الثنائي، عندما نشرت سارة الطباخ عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشوراً. وجهت فيه رسالة إلى المنتجين.

وقالت سارة الطباخ في منشورها: “السادة المنتجين المحترمين في الساحة الفنية تم التعامل اليوم بشكل قانوني مع كل الشركات. التي تعاقدت مع فناني شركتي “إيرث برودكشن” صاحبة الحق الحصري في التوقيع على أي عقود خاصة بكل الفنانين. لأن عقودهم جميعًا مازالت سارية ولم تفسخ كما يدعون، بهدف خداع الشركات ولا يحق لهم التعاقد أو إمضاء العقود أو قبض أموال بطريقة مباشرة”.

وأضافت الطباخ: “قام المستشار القانوني للشركة بإقامة دعاوى قضائية ضد كل هذه الشركات حفاظًا على حقوق الشركة. وأدعو جميع المنتجين إلى عدم التعاقد معهم بشكل منفرد بعيدًا عن الشركة حفاظًا على العلاقة الطيبة مع كل الزملاء. في مجال الإنتاج الفني بكل أنواعه ومجال الإعلان وشركات الاتصالات والتطبيقات الرقمية وتنظيم الحفلات”.

وهددت الطباخ في نهاية منشورها: “كل من يتعدى على حقوق الشركة ستقوم الشركة بأخذ كل الإجراءات. القانونية فورًا للحفاظ على حقوقها الأدبية والقانونية”.

حبس عامين

وقام بعد ذلك محمد الشرنوبي، بنشر نص الحكم الصادر ضد سارة الطباخ عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”. والذي قضي بحبسها عامين وكفالة ألفي جنيه.

وعلق الشرنوبي على الحكم قائلاً: “الحمد لله الحق ظهر.. تم صدور حكم فى الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد بحبس. الممثلة القانونية لشركة إدارة أعمالي السابقة سنتين لتبديد المبالغ المالية التي في ذمتها بموجب التوكيل الرسمي وخيانة الأمانة”.

وتابع: “أظن الصورة وضحت.. أنا كنت ساكت ومكانش نفسي الأمور توصل لكده وكنت مقرر إني مش هتكلم تاني. في الإعلام بس لقيت إصرار من الطرف الآخر إنه يقحم الإعلام ويشوه صورتي قدام الناس. بس لو في حد. واخد حق حد فالقانون والمحكمة قالت كلمتها”.

وأضاف: “الشركة كان صادر لها توكيل بموجب العقد اللي بيننا لإدارة أعمالي وبالتالي كانت بتتعاقد وتستلم كل مستحقاتي اللي هو الطبيعي. إنها تستلم وتاخد نسبتها وتوردلي الباقي وده مكانش بيحصل.. الممثلة القانونية للشركة خانت الأمانة وبددت كل أموالي اللي في ذمتها. وآخر صلح سلمت الشركة توكيل على أساس إننا هنفتح صفحة جديدة وتعهدت إنها هتسددلي كل فلوسي اللي في ذمتها وده مثبت في محضر الصلح في غرفة صناعة السينما. وبالفعل نفذت المسلسل وبرضه مخدتش فلوسي”.

وختم محمد الشرنوبي برسالة لشركات الإنتاج قائلاً: “لكل شركات الإنتاج برجاء عدم التعامل مع أي جهة أو شخص إلا من خلالي شخصيا. وعدم الالتفات لأي تحذير أو إنذارات تصدر من الشركة لأن ببساطة الهدف الوحيد هو تعطيل شغلي وتشويه صورتي والحصول على مبالغ مادية بدون وجه حق”.

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