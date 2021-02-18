شاهد فستان ياسمين صبري يثير ضجة في مصر وسعره الخيالي يضعها في موقف محرج

تصدرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، محركات البحث بجوجل وأصبحت أيضا تريند رقم1 على موقع تويتر في مصر. بسبب حديث سابق لها ببرنامج “صاحبة السعادة” أعيد نشر جزء منه.

وتظهر ياسمين صبري بالمقطع المقصود مع إسعاد يونس، وهي تتحدث عن فستان ترتديه وثمنه.

ياسمين صبري ! لا نتريق بقي حتي لو كلامها صح https://t.co/RG8LTsh0nj — ال لول 😴 (@Alaa_Ehab12) February 18, 2021

وحدثت ياسمين إسعاد يونس عن الاستايل الخاص بها وعن تعاونها مع إحدى شركات الملابس. من أجل تغيير ذوق الفتيات في الشارع المصري، حسب وصفها.

وقالت وفق ما رصدته وطن ما نصه: “اكتشفت أن الاستايل عند البنات المصريات ضاع، فحسيت إن أنا لو عليا الضوء كفنانة. وإن الناس بتشوفني وبتقول أكيد الفستان ده بعشرين ألف جنيه.”

“فاكتشفت أن أقدر ألبس حاجة بـ2000 يقدروا يشتروها، إنتي عارفة الفستان ده بـ2500 أي بنت هتقدر تجيبه”.

وتسبب المقطع في موجة انتقاد وسخرية من زوجة رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة. ورأى العديد من النشطاء أنها لا تشعر بغالبية الشعب المصرية الذي يعاني ظروفا معيشية صعبة.

مكسوفة أقول إن الـ ٢٥٠٠ اللي بتتكلم عليها استاذة ياسمين صبري مرتب الشهر بتاعي و بيتخصم منه كمان 😂🤦 https://t.co/UHNKkf72XM — Mayar🍪 (@MayaarAhmed__) February 18, 2021

الفنانة ياسمين صبري طالعة تقول ان هيا لابسة فستان ٢٥٠٠ جنيه وبنات مصر كلها تقدر تشتريه… دا انا جبت جاكيت ب ٧٠٠ جنيه الشتا الل فات امي لحد دلوقت بتعايرني بيه — Nada saad 🦅▕⃝⃤ (@Nada51107944) February 17, 2021

وأكد ناشطون أن ثمن الفستان الذي ترى ياسمين أنه مبلغ زهيد، هو نفس المبلغ الذي تعيش به بعض الأسر شهرها في مصر.

فيه فيديو جميل للفنانه ياسمين صبري منتشر بتقول فيما معناه يعني ان البنات ستايلهم متدمر عشان مفكرين اللبس الي بنلبسه غالي مثلا الفستان الي لابساه ده ب 2000 جنيه يعني اي بنت تقدر تشتريه وانا حزينه ان تلتين مرتبي اتقال في جمله زي دي — آلاء (@ElhefnyAlaa) February 17, 2021

وسخر منها ناشطة بالقول:”يجماعة مش قولنا ياسمين صبري متتكلمش تاني. هي اخرها صور معانا وخلاص”

ي جماعة مش قولنا ياسمين صبري متتكلمش تاني هي اخرها صور معانا وخلاص 🙂 — Menna Mosad (@MennaM34287827) February 18, 2021

ياسمين صبري حامل

ويشار إلى أنه قبل أيام تداولت تقارير فنية عدة أنباءً عن حمل الفنانة المصرية ياسمين صبري، من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وماعزز هذه الأنباء، ما قاله الكاتب الصحفي أيمن عبد النور، بأن ياسمين صبري لم تكن ترغب في أن يطغى. اهتمامها بنجاحها الفني على تحقيق حلم الأمومة من الشخص الذي أحبته وتزوجته.

وذكر نور الدين في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية محلية أن أحمد أبو هشيمة شعر بحالة من السعادة البالغة. بعد تلقيه خبر حمل ياسمين صبري، كون هذا الأمر سيزيد الترابط بينه وبين زوجته.

وأشار نور الدين إلى أن حمل ياسمين صبري قد يدفعها لتأجيل مسلسلها الرمضاني هذا العام، وأنها ستحاول الحد. من ارتباطاتها الفنية حتى تتفرغ لتلك المرحلة المهمة في حياتها العائلية، منوهاً إلى أنها تكتمت على خبر حملها فيما عدا المقربين جداً منها.

مصادر مقربة تكشف الحقيقة

لكن مصادر مقربة من ياسمين صبري حسمت الأمر، وقالت في تصريح لمجلة “فوشيا” إن الأمر غير صحيح. ولم تصبح الفنانة المصرية حامل حتى اللحظة.

وأشارت المصادر إلى أن ياسمين صبري اتخذت خطوات فعليه بشأن الحمل، وراجعت الأطباء خاصة أنه مر عام. على زواجها من أحمد أبو هشيمة.

تأخر الحمل ورحلة علاج

وأكدت المصادر أن الفحوصات الطبية لياسمين صبري، كشفت أنها تعاني من تأخر الحمل، لكن الأمر ليس مستحيلاً.

وأضافت المصادر أن صبري قررت الخضوع لبرنامج علاجي بدأت فيه منذ 3 أشهر، وسينتهي بعد شهرين لتهيئة. جسدها للحمل، خاصة أنها ترغب في الإنجاب من أحمد أبو هشيمة.

وجدير بالذكر أن لأحمد أبو هشيمة ابنان من زوجته الأولى هما “عمر (17 عاماً) ويوسف (20 عاماً)، بينما أشيع. أن ياسمين صبري لديها ابنة من زواجها الأول لكنها لم تؤكد أو تنفي الأمر.

هدية أبو هشيمة في عيد الحب

وتفاعلت ياسمين قبل أيام مع”عيد الحب” الذي يوافق الرابع عشر من فبراير/شباط لكل عام. حيث نشرت صور الهدية التي تلقتها من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، ما اثار الجدل بين متابعيها.

وقامت ياسمين بنشر صورة لباقة ورد حمراء كبيرة، وذلك عبر خاصية الستوري في موقع الصور والفيديوهات. القصيرة انستغرام، مع رسالة مكتوب عليها عيد حب سعيد حبيبتي.

وعلقت ياسمين صبري على الصورة بعبارة، “شكراً حبيبي”، كما قامت بنشر صورة التقطتها لقطتها التي تقف بجوار الورد. وكتبت أن الجميع أبدى إعجابه بالهدية.

ياسمين صبري

وكالعادة تستمر الفنانة المصرية صبري بإثارة الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان آخرها تناقل نشطاء لصور. وصفت بـ”الصادمة” للفنانة المصرية ياسمين صبري، التي تتربع على عرش الممثلات المصريات بحسب آراء الجمهور.

وتناقل المغردون صورة قديمة قالوا إنها تعود للفنانة المصرية، قبل أن تصبح مشهورة وتتزوج من رجل الأعمال المعروف أحمد أبو هشيمة.

وبجانب تلك الصورة صورة جديدة لها، وظهر عليها اختلافاً كبيراً في ما بين قبل النجومية وبعدها. وبدا على شكلها اختلافاً كبيراً. يوضح أنها تغيرت بشكل كامل بعد النجومية.

وكانت ياسمين قد أثارت حالة من الجدل قبل أسبوعين، بعد قيامها بنشر مقطع فيديو عبر انستغرام، أظهرها وهي تستعرض. لياقتها البدنية في ممارسة تمارينها الرياضية داخل صالة التدريب.

وتفاعل الآلاف من المتابعين على الصور التي بدت بارزة فيها عضلاتها، فيما ذهب آخرون للسخرية مشبهين إياها بالرجل.

وصادف تاريخ الواحد والعشرين من يناير/كانون الثاني، عيد ميلاد ياسمين صبري، لتتم بذلك 33 عاماً من عمرها. فيما تحرص ياسمين. بشكل مستمر على مشاركة جمهورها أحدث الصور والإطلالات التي تبرز جمالها وأناقتها.

واحتفلت صبري العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.

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