سمية الخشاب تثير الجدل بتحدي البرد وترقص في شوارع دبي

أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب الجدل مجددا، بتحديها موجة الصقيع والبرد بوصلة رقص في شوارع دبي، بملابس مكشوفة وجريئة .

ونشرت سمية الخشاب عبر حساباتها بمواقع التواصل مقطعا مصورا أظهرها بملابس جريئة .

سمية الخشاب pic.twitter.com/7j9IChecFK — اجدد صور الفنانين 🏠 (@ExclusivestarsX) February 18, 2021

وكانت ترقص في شوارع دبي على أنغام أغنية شعبية مصرية شهيرة للمطرب حسن شاكوش.

سمية الخشاب وعيد الحب

ويشار إلى أن الممثلة المصرية الخشاب، أثارت قبل أيام شكوك متابعيها حول ارتباطها، وذلك بعد نشرها جلسة تصوير خاصة. في عيد الحب الذي صادف الاثنين الماضي.

ونشرت سمية الخشاب مجموعة صور لها عبر “انستجرام”، ظهرت بها بجانب سيارة فارهة، وهي ترتدي بلوزة وجيب جلد قصير باللون الأسود. مع حذاء فضي لامع.

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وعلقت سمية الخشاب على الصور قائلة: “الفالانتاين لسه مخلصش”.

وفي تعليق آخر، كتبت سمية الخشاب: “تقدروا تخلوا أيامكم كلها حب؟ انا قدرت”.

أنا جشعة جداً

أما تعليقها على آخر صورة من ضمن جلسة التصوير، كان: “حبيبي، لقد حالفك الحظ لأنك تتألق مع الأفضل، وأنا جشعة، جشعة جداً”.

تلك التعليقات التي أرفقتها الخشاب بجلسة التصوير، جعلت الجمهور يُخمن أنها تعيش قصة حب جديدة ستتوج بالزواج، وذلك بعد طلاقها من المطرب المصري أحمد سعد.

سمية الخشاب “مش فاضية” للزواج

وعلقت سمية على تلك الأنباء مازحة: “حب ربنا أحلى من البشر»، ورفضت توضيح ما إذا كانت ستتزوج أم لا، بشكلٍ قاطع. بحسب ما نقلت صحيفة “وطن” المصرية.

بينما أكدت سمية الخشاب في تصريح لصحيفة “اليوم السابع” أن كل ما قيل شائعات، مضيفة: “مش فاضية ومركزة في شغلي وبس”.

وفي سياق آخر، عادت سمية الخشاب إلى الدراما بعد غياب ثلاثة أعوام، حين شاركت في مسلسل “بالحلال” عام 2017.

مسلسل “موسى”

وتشارك الخشاب في الموسم الدرامي الرمضاني القادم بمسلسل “موسى” مع الفنان محمد رمضان، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة.

وبجانب سمية الخشاب، يضم مسلسل “موسى” عددا من النجوم، أبرزهم عبير صبري، وصبري فواز، ورياض الخولي، وسيد رجب. ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وهبة مجدي.

وتدور أحداث مسلسل “موسى” حول شاب صعيدي يتوفى والده وهو صغير السن، وتتولى والدته تربيته هو وأشقائه. لتتوفى هي الأخرى في وقت مبكر، فيضطرون لترك الصعيد والعيش في القاهرة.

جرأة سمية الخشاب

وسبق أن أثارت سمية الخشاب ضجة بين جمهورها بسبب جرأتها الشديدة التي كشفت صورها مع ثعبان ضخم جداً.

ونشرت حينها سمية الخشاب عبر حسابها على “انستجرام”، عدة صور ومقاطع فيديو خلال تواجدها في أحد المحميات الطبيعية. وظهرت خلالها وهي تضع ثعباناً على كتفيها بكل جرأة، وتقول: “أنت ثقيل جداً، ماذا تأكل؟ زبيب أيضاً”.

وأشارت سمية إلى أنها ليست خائفة من الثعبان، لكنها لم تعد قادرة على حمله بسبب ثقله.

“قلبك جامد”

وتفاعل متابعون مع فيديو الخشاب، وقال بعضهم إنه من الطبيعي ألا تخاف منه، فهذا النوع هو “الأصلة” وغير سام.

كما استغرب آخرون تعابير وجه سمية الخشاب أثناء حملها “الثعبان”، وعلقوا ساخرين: “هو بيزغزغ ولا إيه؟”، مؤكدين أن “قلبها جامد” في كل الأحوال.

ملابس الخشاب في الجيم

وكانت الفنانة قد تعرضت لانتقادات حادة عقب نشرها مقطعا مصورا لها من داخل الجيم، نظرا لما ارتدته من ملابس ضيقة.

وكتبت سمية في حينها معلقة على المقطع الذي نشرته: “ما تخليش حد يشتغل بجهد أكتر منك”.

كما أنّ سمية أثارت جدلاً في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي؛ بإطلالة فاضحة بها الانظار مرتدية فستانا شفافا باللون الأسود كشف مفاتنها.

ثلاث رجال في حياة سمية الخشاب

الجدير بالذكر أن الخشاب تزوجت ثلاث مرات، وكانت المرة الأولى قبل دخولها عالم الفن، وكان زواجها تقليديا وانتهى بالانفصال لمعارضة زوجها الأول دخولها عالم الفن.

كما تزوجت سمية الخشاب للمرة الثانية سرا واستمر الزواج حتى عام 2014 عندما وقع الانفصال من زوجها السري الذي وضحت الفنانة المصرية حينها أنه رجل أعمال عربي معروف.

وفي يوم 20 أكتوبر2017، فاجأت سمية الخشاب الجمهور بإعلانها زواجها للمرة الثالثة من المطرب الشعبي المصري أحمد سعد.

حرب ريم البارودي وسمية الخشاب

وتزامن ذلك مع إعلان الفنانة المصرية ريم البارودي زواجها وطلاقها سرًّا من أحمد سعد، رغم أنّ المعلن للجمهور. أنّ بينهما علاقة خطوبة فقط.

واتهمت ريم بارودي حينها سمية بخطف أحمد سعد منها، مؤكدة أنها من قدّمت سعد إليها ليقدّم. لها أغنية مسلسل “بالحلال”.

وسارع كل من الخشاب وأحمد سعد إلى نفي رواية ريم البارودي عن زواجهما سرًّا، ورفضت الخشاب. الاعتراف بوجود علاقة حب، مؤكدة أنّ ما يجمعها بسعد علاقة روحانية.

وتصدت سمية الخشاب لحملات ريم البارودي، وظهرت في برامج عدة لكشف الحقيقة، وأكدت أنها لم تخطف. أحمد من زوجته ريم لأنها لم تتزوجه إلّا بعد الاطّلاع على قسيمة طلاقهما، وأيقنت أنّ علاقتهما انتهت تمامًا.

كما اعترفت سمية أنّ قصة حبها مع أحمد سعد، نشأت داخل كواليس مسلسل “الحلال”، حيث إنه كان مغنّي التتر. ولحّن لها إحدى الأغنيات التي كانت تغنّيها في المسلسل، ومن وقتها حدث التقارب بينهما.

طلاق سمية الخشاب

وفي 28 مارس، أعلن أحمد سعد خبر انفصاله عن سمية الخشاب ورغبته في التفرغ للعناية بولديه، وبادر حينها إلى إعلان الانفصال. قبل أن تعلنه سمية في لقاء تم تسجيله مع الإعلامية بوسي شلبي، أشارت فيه إلى معاناتها معه.

وكشفت الخشاب حينها في تصريحات صحفية أن طليقها أحمد سعد قام بضربها فى ظهرها وقت أن كانت لا تزال على ذمته وهي. الضربة التى تسببت في تهتك الطحال، الأمر الذى جعلها تستأصله بعد يومين من النزيف الداخلي، مشيرة إلى أنه لولا وجود والدتها الي جوراها لكانت فارقت الحياة.

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