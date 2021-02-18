بدور البراهيم تخلع الحجاب وتقص شعرها وتحتضن شقيقها سعد!

أثارت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها بدون حجاب في جلسة تصوير مع شاب مجهول.

بدور البراهيم بدون حجاب

وظهرت بدور البراهيم في جلسة التصوير التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، وهي ترتدي معطف جلد أسود. وبشعر قصير، وتستند إلى شاب رجح المتابعون أنه شقيقها سعد، والذي ظهر بنفس الستايل.

"بدور البراهيم" في أحدث جلسة تصوير مع شخص لا نعرفه. pic.twitter.com/4Ar1Ss8Btb — WHR (@whrumor) February 16, 2021

وسخر المغردون من جلسة تصوير بدور البراهيم وخلعها للحجاب، وشبهوا شقيقها سعد بابن مشهورة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني. فكتب أحدهم: ” اخوها يشبه ولد هند”.

اخوها يشبه ولد هند ههههههههههههههههه https://t.co/S6KZ1kxhiL — ميم الخالدي (@Meem_1114) February 16, 2021

شقيق بدور البراهيم يثير السخرية

ووافقه آخر الرأي قائلاً: ” هذا معاذي ولد هند القحطاني”.

هذا معاذي ولد هند القحطاني 😂😂😂 — Mi. R N (@UCIRlN) February 16, 2021

وسخر آخر في تعليقه متسائلاً: ” مين منهم بدور البراهيم؟”.

من منهم بدور البراهيم — ahmedaljabri ❤️ 🇴🇲 ❤️ (@ahmedaljabri38) February 16, 2021

وذكرتها أخرى بتصريحاتها عن الحجاب وقالت: “ألم تكن تقول أنا مطلعة شوي من شعري و ما أنام الليل؟ والآن خلعت الحجاب تماماً”.

مو كانت تقول انا مطلعة شوي من شعري و ما انام الليل و اللحين شالت الحجاب كله هههههههه — ¿ (@ror68761) February 16, 2021

وسخرت أخرى قائلة: ” هي كانت لابسة حجاب أصلا؟”.

هي كانت لابسة حجاب اصلا ؟ — 🦋سـارة (@Sra22W) February 16, 2021

ولم تكن جلسة التصوير التي جمعت بدور البراهيم بشقيقها سعد هي الأولى التي ظهرت بها بدون حجاب، فقد فاجأت جمهورها قبل يوم. من الجلسة بإطلالة جريئة تخلت فيها عن الحجاب رسمياً.

ليست أول مرة

وظهرت السعودية بدور البراهيم في الصور التي نشرتها عبر حساباتها على السوشيال ميديا وهي ترتدي فستانا أحمر وبشعر قصير.

الغزال الشارد بدور البراهيم بأحدث إطلالاتها💘 pic.twitter.com/WpExKuWgdC — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 12, 2021

وظهرت بمجموعة صور أخرى أيضاً بدون حجاب، وكانت ترتدي فستاناً أصفر.

بدور البراهيم بدون حجاب وما احب غير هيفاء وهبي .. pic.twitter.com/VMI61rxA0T — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 16, 2021

أرفض التخلي عن الحجاب

وأعاد الناشطون فيديو للقاء صحفي سابق مع بدور البراهيم، تحدثت خلاله عن الحجاب، وقالت أن التخلي عن الحجاب وعدم ارتدائه. حرية شخصية لكنها ترفض أن تقوم بنفس الشيء.

وتابعت في اللقاء: ” لكن خلع الحجاب لا يمثل مبادئي وأخلاقي وتربيتي، رغم أني أرى نفسي أجمل حين أُظهر شعري”.

وحين سألتها المذيعة ما إذا كان من الممكن أن تتخلى عن الحجاب، أجابت بدور البراهيم: “لا هذا مستحيل الحجاب مستحيل أتخلى عنه. أنا مسلمة وهذا اسمه حاجب، أما كيف طريقته وكيف أقوم به هذا بيني وبين ربي والله يهديني والهداية من رب العالمين”.

هند القحطاني وفزورة اليوم

وسبق أن شنت بدور البراهيم، هجوما عنيفا على “هند القحطاني” بسبب الحجاب أيضاً، لينشب بينهما شجار حاد أثار الجدل بين النشطاء. وتصدر حينها وسم بعنوان “بدور البراهيم تجلد هند” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية.

وكانت البداية بهجوم حاد شنته هند القحطاني، على بدور البراهيم بطريقة غير مباشرة.

ونشرت هند المقيمة في أمريكا مقطع فيديو قصير ظهرت فيه وهي ترفع يدها بالدعاء معلقة: “فزورة اليوم : من القائلة؟ يارب تهديني واتحجب؟.. وتمضي السنوات ولم تتحجب” .

وذلك في إشارة لبدور البراهيم، التي صرحت أكثر من مرة بأنها تريد أن تتحجب ويهديها الله لذلك.

لتخرج بدور وترد على القحطاني في هجوم عنيف قائلة: ” تذكرين يوم اقول لك انك نقار الخشب.. الآن نقار الخشب كيوت عنك”.

بدور البراهيم تهاجم هند

وتابعت منتقدة أسلوب هند في التعري واستعراض المفاتن:”“وش هالاغراءات اللي صارتلك وهبت في جسمك ما شاء الله.. ايش هالقوام الانثوي ما شاء الله عليك.. والله تدرين تؤمنين بالله والله وتالله وأقسم بالله اني انا لو اعرض مفاتين والله العظيم انه ما يصيرو متابعيني 6 مليون انه يكونوا كل العالم ترى كل بنت وعندها مفاتن “.

كما سخرت البراهيم من شكل أنف هند القحطاني مؤكدة أنها تتعمد الرقص والإغراء والتعري لجذب المتابعين بعد خضوعها لعمليات التجميل.

بدور البراهيم: تعلقت بزوجي الكويتي

وكانت بدور البراهيم قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي سناب شات تحدثت فيه عن تأثرها بطلاقها من أحد أزواجها السابقين.

جاء ذلك في إجابتها عن سؤال إحدى المتابعات والتي قالت: “إيش أصعب طلاق مر عليك من ناحية التعلق أبو عيالك أم الكويتي؟ وكم المدة تقريبا وتجاوزتي الموضوع والله يعوضك بالزوج الصالح الأعزب التقي النقي محكوم القلب ويجبر كسرك”.

وردت بدور إبراهيم عن السؤال قائلة: “بالحب والتعلق الكويتي كان بالنسبة لي مني وإليه، الله يوفقه طبعا أنا ما نسيته إلا بعد مرور سنتين وتجاوزت الموضوع”.

الرجل ليس مارداً

وقالت بدور بنفس الفيديو عن الرجل الذي يأخذ من حبيبته أو زوجته نقودا: “للأسف نحن في العالم العربي، ننشأ على أن الرجل. هو الذي يقدم أي شيء، وأفهمتنا عائلاتنا أنه لا أحد للفتاة إلا زوجها”.

واستذكرت البراهيم قول بعض الأمهات لبناتهن بأنهن لا يتوجب عليهن الدراسة؛ لأن مصيرهنَّ في النهاية لبيت أزواجهن. وأضافت: “كأن الزوج مارد، أي شيء تطلبينه يقولون لك ستتزوجين، وتذهبين لبيت زوجك”.

وأضافت: “هذا الزوج ليس ماردا، ولا يستطيع أن يوفر لك كل شيء، وليس ذلك فقط، بل علمونا أن تسمعي كلام شقيقك. وأن تحضري له كل ما يطلبه وكأنك الخادمة وهو بنك، سواء كان والدك أو شقيقك أو زوجك أو حبيبك”.

وطالبت بدور البراهيم بتطبيق النظام الأمريكي والأوروبي، وقالت: “عادي إذا جاء زوجك وطلب منك نقوداً لأنه لا يملكها، لا يوجد شيء معيب بهذا الأمر”.

وسردت البراهيم بعض الحالات التي رأتها بنفسها عن نساءٍ كن يمتلكن المال، ولكنهن يرفضن أن يجلبن لمنازلهن ولو مجرد ملعقة. وقالت:”لماذا لا تساعدينه؟ مثلما تأخذي منه دعيه يأخذ منك، ربما كان لا يملك النقود، أما إذا كان بخيلاً يتغير حينها الحساب”.

بدور البراهيم لا تمانع الزواج بشاب أصغر

وحول إمكانية زواجها من رجل أصغر منها، قالت بدور البراهيم: “نعم لا أمانع الارتباط من رجل أصغر مني، هناك ديناصورات. ارتبطوا بشباب صغار، ليس عيباً”.

وتابعت: “طالما هو قبل بي بجمالي وشكلي ونضوجي، عادي أنا أقبل به وأقوم بتربيته”.

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