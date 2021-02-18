يبدو أن إدارة النوادي الأوروبية في عالم كرة القدم تكون قاسية على المدربين، وكذلك على اللاعبين الذين يقع منهم في دور الضحية نتيجة تلك القرارات. دون إعطاء الفرصة للمدرب من أجل تحسين الفريق للوصول إلى ما الهدف الذي تريديه إدارة النادي.

وكان ذلك في فريق تشيلسي الذي أعلن في شهر يناير الماضي. عن إقالة مدربه الإنجليزي فرانك لامبارد 42 عاماً. وتعين المدرب السابق لفريق باريس سان جيرمان توماس توخيل. لقيادة فريق تشيلسي وانقاذه من الأداء والمستوى السيئ. الذي يتعرض له في كافة المسابقات التي يشارك فيها خلال الموسم الجاري.

زياش المنتقل حديثا إلى تشيلسي

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هدفه امام ليل في العام الماضي. #lilaja pic.twitter.com/5ZP6fEMvZt — شبكه الاياكس – Ajax Network (@al_ajax) February 17, 2021

على الرغم من نجاح الألماني توخيل من صعود فريق تشيلسي الإنجليزي. في ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، إلا أن اللاعب المغربي حكيم زياش. خارج حسابات المدرب الجديد حتى الآن. والجلوس طويلاً على دكة البدلاء دون نزوله أرضية الملعب.

التفكير بالرحيل عن تشيلسي

كما وكشقت صحيفة “Corriere dello Sport” الإيطالية، بأن اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش 27 عاماً الذي كان متألق في فريق تشيلسي. في فترة المدرب السابق لامبارد مع الفريق.

بأن اللاعب مستعد للرحيل عن فريق تشيلسي الإنجليزي ” البلوز”، الصيف المقبل. بعد خروج زياش من خارج حسابات المدرب توخيل دون إقحامه بالمشاركة مع الفريق الإنجليزي.

وقد قررت إدارة فريق تشيلسي الإنجليزي عن إقالة المدرب فرانك لامبارد. بعد نحو 6 شهور على تعينيه في قيادة تدريب الفريق. ليعلن بعد ذلك تعين المدرب الألماني توماس توخيل، بعد أن تم إقالته من تدريب باريس سان جيرمان. مع نهاية شهر ديسمبر العام الماضي 2020م.

تفاصيل صفقة زياش

وانتقل اللاعب المغربي حكيم زياش، من الفريق الهولندي أياكس أمستردام إلى فريق الإنجليزي تشيلسي، مع بداية موسم الصيف الماضي بصفقة بلغت قيمتها نحو 40 مليون يورو، والتي ستنتهي حتى شهر يونيو / حزيران 2025 المقبل.

– في تشيلسي لا أحد يمتلك مهارة ودقة في التمرير مثل حكيم زياش..@beINSPORTS pic.twitter.com/XyaimaAq6c — حاتم الطرابلسي (@hatemtrabelsitn) February 11, 2021

مرتين فقط

كما أنه في فترة تولي المدرب الألماني الجديد توماس توخيل مع فريق تشيلسي في 6 مباريات الماضية. حيث أشرك اللاعب المغربي زياش مع في صفوف الفريق مرتين في كافة المسابقات.

فيما أجلس اللاعب على دكة البدلاء 3 مرات وحتى لم يشركه حتى بديلاً في فريق الإنجليزي. كما واستبعده المدرب توماس عن قائمة تشكيلة الفريق مرة واحدة دون إبداء أسباب ذلك.

إلى جانب تأثير الإصابات الذي بدأ واضحاً على اللاعب زياش ومشاركاته مع فريق تشيلسي ” البلوز” منذ قدومه. حيث أنه لعب 11 مباراة كلاعب أساسي في الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى الممتازة “البريميرليج”.

إهتمام النوادي الإيطالية

كما وكشفت الصحيفة الإيطالية، أن اللاعب الدولي المغربي زياش يلقى اهتماماً واسعاً من قبل فريق الميلان وروما الإيطاليين، وتسليط الضوء والأنظار على اللاعب حال تفكير إدارة الفريق في التخلي عنه.

وعدم استقراره من أجل التعاقد معه. مع بداية موسم الصيف القادم. مما يعزز من ذلك إمكانية رحيل زياش بسرعة عن فريق تشيلسي الإنجليزي.

@TheSunFootball

حكيم زياش خارج حسابات تشيلسي و المدرب توخيل، ميلان و يوفنتوس أكثر الأندية اهتماماً بالاعب pic.twitter.com/bwxaULcD95 — Milan World – عالم ميلان (@AC_MilanWorld) February 16, 2021

المدرب توخيل

وكشف المدرب الألماني توخيل في مؤتمر صحفي له، حيث ستناول جزء من حديثه بشأن اللاعب المغربي حكيم زياش، قائلاً: ” إن اللاعب بحاجة إلى التكيف مع قوة الدوري الإنجليزي الممتاز خلا الموسم الجار”.

" زياش لديه القدرة على حسم المباريات لتشيلسي " – توخيل متفائل بمستقبل حكيم في تشيلسي 👍🏼 pic.twitter.com/kPLDTjUrnu — E P L W O R L D (@EPLworld) February 11, 2021

إحصائية المغربي زياش

كما ومنذ قدوم اللاعب تشيلسي الإنجليزي، فقد شارك زياش في 19 مباراة، بواقع 1070 دقيقة، سجل فيها هدفين فقط، وصنع 4. وفي المقابل كان اللاعب عنصراً مهماً في تشكيلة أياكس أمستردام الهولندي. حيث لعب له 165 مباراة، سجل فيها 48 هدفاً وصنع 82.

وقد حاز مع الفريق الهولندي جائزة أفضل لاعب في هولندا للعام 2018م، إضافة إلى 3 ألقاب بالدوري الهولندي والكأس والسوبر. وكان ضمن التشكيلة المثالية للدوري الهولندي 4 مرات متتالية.

📸 حكيم زياش خلال عمليات الإحماء. pic.twitter.com/ceeUeMbKHF — CFC WORLD (@CFC4World) February 15, 2021

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 56 نقطة، متخطياً فريق ليستر ستي الذي تفوق اليوم بفوزه على فريق ليفربول الإنجليزي بفارق أربع نقاط. ليحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

أمام المركز الثالث يحتل حامل اللقب فريق المان يونايتد الإنجليزي متساوياً مع ليستر سيتي بنفس عدد النقاط أما المركز الرابع يأتي فريق تشيلسي برصيد 42 نقطة

وفي المركز الخامس يحتل فريق وست هام يونايتد برصيد 42 نقطة متساوياً مع فريق تشيلسي الذي رجع بعد تعثرات في بداية منافسات الدوري، أما في المركز السادس ليفربول الإنجليزي 40 نقطة.

تراجع توتنهام وأستون فيلا وأرسنال

بينما يحتل في المركز السابع إيفرتون ” التوفيز” برصيد 37 نقطة، أمام في المركز الثامن يحتل فريق أستون فيلا الإنجليزي برصيد 36 نقطة. متساوياً مع فريق توتنهام ” السيبرز” في المركز التاسع من الترتيب بنفي النقاط.

أما في المركز العاشر يحتل فريق أرسنال برصيد 34 نقطة، وفي المركز الحادي عشر يحتل فريق ليذر برصيد 32 نقطة.

كما جاء في مركز الثاني عشر جاء فريق وولفرهامبتون برصيد 30 نقطة، بينما في المركز الثالث عشر ساوثهامبتون برصيد 29 نقطة.

فيما يحتل في المركز الرابع عشر فريق كريستال بالاس برصيد 29 نقطة متساوياً بعدد النقاط مع منافسه ساوثهامبتون، أما في المركز الخامس عشر فيحتل فريق بيرنلي برصيد 27 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي المركز السادس عشر احتل فريق برايتون برصيد 26 نقطة، وفريق نيوكاسل يونايتد برصيد 25 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق برايتون.

مع تراجع فريق فولهام الذي جاء في ترتيب المركز السابع عشر 19 نقطة. وفريق ويست برميتش في المركز ما قبل الأخير برصيد 13 نقطة.

وفي أدنى ترتيب جدول ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج” فريق شيفليد يونايتد الذي يصارع من أجل البقاء في الترتيب برصيد 11 نقطة.

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