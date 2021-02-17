نجح حامل اللقب السابق ليفربول الإنجليزي. بعد هزائمه المتتالية في الدوري المحلي وتراجع المستوى والأداء للفريق، ليتمكن من تحقيق الفوز الثمين والنظيف على منافسه الألماني. أر بي لايبزيج في أولى مواجهات ذهاب دور ال16 في مسابقة أبطال أوروبا بهدفين نظيفين دون رد.

هدف المصري صلاح

وسجل هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم فخر العرب. محمد صلاح 28 عاماً المهاجم في فريق ليفربول الإنجليزي الهدف الأول للفريق في الدقيقة ال 53. من عمر زمن المباراة بعد تمريرة رائعة من السنغالي ساديو ماني. ليسجلها اللاعب على يسار حارس مرمى الفريق الألماني المستضيف لتلك المباراة.

هدف ابننا المصري محمد صلاح من مباراة ليفربول ضد لايبزيج في ذهاب دور ال١٦ من ليالي دوري الابطال 🤩🤩 pic.twitter.com/4kh6mcDseg — ᴴᴬᴺᴬ (@hanaahany66) February 16, 2021

وحاول الفريق الألماني لايبزيج العودة إلى المباراة بعد تلقيه الهدف الأول في شباكه وعلى ميدانه، لكنه لم ينجح في تحقيق ذلك طيلة المباراة.

هدف السنغالي ماني

كما وعاد السنغالي ساديو ماني 28 عاماً الذي صنع هدف التقدم في المباراة لزميله المصري محمد صلاح بعد هجمة مرتدة جماعية سريعة لينفرد اللاعب السنغالي ماني. ويحرز الهدف بإحكام على يسار حارس مرمى فريق لايبزيج في الدقيقة ال57.

وشهدت أجواء المباراة المنافسة القوية بين كلا المنافسين في مجريات أحداث الشوط الأول. مع قلب الموازين لفريق ليفروبول ” الريدز” السيطرة على المستضيف الألماني لايبزيج في مجريات الشوط الثاني. وتسديد مهاجمي الفريق الأهداف الرائعة.

ليضع بهدفي اللقاء القدم الكبير له في حجز تذكرة التأهل إلى دور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020-2021م.

المدرب كلوب

وصرح مدرب فريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب 56 عاماً، في لقاء صحفي بعد تحقيق فريقه الفوز على منافسه الألماني لايبزيج. قائلاً: ” كانت المباراة التي أردناها، اللعبة اليت كنا بحاحة إليها. ويمكن أن يكون لايبزيج وحشاً حقيقياً، فهو يتغلب على الفرق. كما أنه فريق يتمتع بالقوة البدنية القوية للغاية”.

وأردف المدرب كلوب، ” سيطرنا على لايبزيج بطريقة استثنائية. كما قدمنا حقاً مباراة جيدة وحققنا النتيجة التي نستحقها، دفعنا بشكل جيد وتعافينا، وكانت مباراة صعبة بعد يومين فقط من آخر مباراة. إنها مباراة ذهاب فقط”.

ينتظرون سقوطنا

واستكمل المدرب الألماني حديثه، ” نعلم أن الكثير من الناس كانوا ينتظرون سقوطنا مرة أخرى، لمدة عامين كنا جيدين. وهذا العام لدينا مشاكل وهذا جيد. كما توقع الكثير من الناس أن نسقط لكن اللاعبون في الميدان لم يفعلوا ذلك”.

الطموح والإصرار

ونجح النجم المصري محمد صلاح 28 عاماً برفقة زميلة ماني من قيادة فريقه. وتحقيق الانتصار على منافسه القوي الألماني أربي ليبزيج في أولى مواجهاته في مباراة الذهاب ال 16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

بينما فشل الفريق المنافس الألماني من تحقيق الفوز على ميدانه وبين جمهوره الذي حضر المباراة بشكل محدود جداً. وفق التعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا المنتشر في أرجاء دول العالم.

خسارة ليفربول الأخيرة

ويدخل فريق ليفربول الإنجليزي المواجهة القوية أمام منافسه الألماني ليبزيج، بعد تعرضه للخسارة الثقيلة في الدوري ” البريميرليج” الممتاز أمام فريق ليستر سيتي ” الثعالب”. بثلاثة أهداف رائعة مقابل هدف وحيد لحامل اللقب السابق ليفربول المتراجع هذا الموسم.

تشكيلة فريق ليفربول

وقد لعب في التشكيلة الأساسية اعتمد عليها المدرب الألماني يورجن كلوب، في مركز حراسة المرمى، البرازيلي أليسون بيكر.

في مركز خط الدفاع، لعب كلاً من: اللاعب الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، آندي روبرتسون، إلى جانب إشراك اللاعب البرازيلي فابينيو.

"كانت مباراة مميزة للغاية بالنسبة لي لأننا حققنا الفوز الأول لي وخرجنا بشباك نظيفة لأول مرة أيضًا". ❤️ إليكم تعليق كاباك بالكامل…👇 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 17, 2021

وفي مركز خط الوسط، اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم، والإسباني تياجو ألكانتارا، بالإضافة إلى الأسترالي جونز

في خط هجوم الفريق، لعب ثلاثي الفريق اللاعب المصر محمد صلاح، والبرازيلي فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 50 نقطة، متخطياً فريق ليستر ستي الذي تفوق اليوم بفوزه على فريق ليفربول الإنجليزي بفارق أربع نقاط. ليحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

أمام المركز الثالث يحتل حامل اللقب فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 45 نقطة بفارق نقطة وحيدة، أما المركز الرابع يأتي فريق ليفربول الإنجليزي برصيد 40نقطة.

وفي المركز الخامس يحتل فريق تشيلسي برصيد 39 نقطة، أما في المركز السادس فريق وست هام يونايتد برصيد 39 نقطة متساوياً مع فريق تشيلسي الذي رجع بعد تعثرات في بداية منافسات الدوري، أما في المركز السابع إيفرتون 37 نقطة.

بينما يحتل في المركز الثامن فريق توتنهام برصيد 36 نقطة، أمام في المركز التاسع يحتل فريق أستون فيلا الإنجليزي برصيد 35نقطة بفارق نقطة وحيدة. عن فريق توتنهام ” السيبرز” في المركز التاسع من الترتيب.

أمام في المركز العاشر يحتل فريق ليدز الإنجليزي برصيد 32 نقطة، وفي المركز الحادي عشر يحتل فريق أرسنال برصيد 31 نقطة.

بينما في المركز الثاني عشر ساوثهامبتون برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن فريق أرسنال المتراجع في ترتيب الدوري، وفي المركز الثالث عشر يأتي فريق كريستال بالاس متساوي بعدد النقاط مع فريق ساوثهامبتون.

أما في مركز الرابع عشر وولفرهامبتون برصيد 27 نقطة، أمام في المركز الخامس والسادس عشر فريقا بيرنلي وبرايتون بنفس عدد النقاط برصيد 26 نقطة.

لكن يحتل فريق فولهام في المركز الثامنة عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج”. برصيد 15 نقطة.

وفي المركز التاسع عشر والأخير في جدول الترتيب وست بروميتش برصيد 12 نقطة، أما في أدني الترتيب يحتل فريق شيفيلد يونايتد برصيد 11 نقاط.

ترتيب أر بي ليبزيج بالدوري الألماني

كما ويحتل الفريق المنافس الليلة الألماني في المركز الثاني من ترتيب الدوري الألماني للدرجة الممتازة برصيد 44 نقطة بفارق خمس نقاط عن حامل اللقب السابق البافاري ” البايرن ميونيخ” الذي يدافع عن لقبه هذا الموسم للموسم الثاني برصيد 49 نقطة.

مواجهة الإياب

ومن المقرر أن يخوض كلا الفريقين بعد المواجهة القوية التي حقق ليفربول بها الفوز المهم له ليسعد جماهيره وعشاقه. مباراة الإياب والعودة بين كلا المنافسين في العاشر من شهر مارس المقبل. التي ستقام على ميدان فريق ليفربول ” الآنفيلد”.

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