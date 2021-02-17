بثت قناة BBC البريطانية مقاطع فيديو سرية للطيفة آل مكتوم، ابنة حاكم إمارة دبي نائب رئيس الدولة محمد بن راشد، والمختفية قسراً منذ سنوات.

المكان الوحيد الذي له باب

وتقول الشيخة لطيفة آل مكتوم (35 عاماً)، بالفيديوهات المسربة التي نشرتها “BBC Panorama”” ضمن وثائقي حول اختفاءها القسري: “أصور هذا الفيديو من داخل دورة المياه، فهو المكان الوحيد الذي له باب أستطيع إغلاقه”.

وتابعت: “أنا رهينة، داخل فيلا، وهذه فيلا تحولت إلى سجن، كل النوافذ مغلقة تماما، لا أستطيع فتح النافذة، . يوجد خمسة من رجال شرطة في الخارج، وتوجد شرطيتان داخل المنزل، ولا أستطيع أيضاً الخروج لأستنشق هواءً نقياً”.

هل تصمد الشيخة لطيفة؟

وكشفت الشيخة لطيفة بالفيديو الذي لم يتبين زمن تسجيله، أنها بحبس انفرادي منذ أكثر من عام، ودون الحصول على مساعدة طبية ولا محاكمة أو تهمة أو أي شيء.

وتتابع الشيخة لطيفة: “لا أعلم متى سيطلق سراحي، وماذا ستكون الظروف عندما يطلق سراحي، كل يوم أشعر بالقلق .حيال سلامتي وأماني، لا أعرف إن كنت سأصمد”.

وأشارت الشيخة لطيفة بالفيديو إلى أن الشرطة هددتها بأنها ستبقى في الحبس طوال حياتها وبأنها لن تر الشمس مرة أخرى.

وأشار الوثائقي البريطاني إلى أن صديقة الشيخة لطيفة، الفنلندية تينا جاوهياينين، والتي ساعدتها على الهروب الأخير . تمكنت من توفير هاتف متحرك لابنة حاكم دبي، مما مكنها من تصوير الكثير من مقاطع الفيديو وإرسالها.

محاولتي هروب فاشلة

وكانت الشيخة لطيفة قد حاولت الهروب مرتين من الإمارات، الأولى عام 2002 عندما كانت مراهقة وحاولت حينها . الهروب عن طريق سلطنة عمان، وباءت محاولتها بالفشل.

وكررت الشيخة لطيفة محاولة الهروب مرة أخرى في مارس عام 2018 على متن يخت قرب سواحل الهند.

لكن قوة مداهمة هندية وإماراتية اقتادتها إلى دبي، وفقا لما ذكره شخصان ساعداها في عملية الهروب.

وقالت الشيخة لطيفة في رسائلها السرية إنها قاومت الجنود الذين أخرجوها من القارب و”ركلت وضربت وعضت” . ذراع أحد الحراس الإماراتيين حتى صرخ.

وبعد إعطاء الشيخة لطيفة مهدئاً فقدت وعيها أثناء نقلها على متن طائرة خاصة، ولم تستيقظ إلى أن وصلت إلى دبي.

الأمم المتحدة تتدخل

وأكدت الأمم المتحدة، أنها تبحث مسألة احتجاز الشيخة لطيفة آل مكتوم ، وفق ما أكده ستيفان دوجاريك . المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي.

وصرح ستيفان دوجاريك رداً على أحد أسئلة الصحفيين بأن “فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء .القسري ينظر في هذه المسألة”.

السلطات تلتزم الصمت

هذا ولا تزال السلطات في أبوظبي تلتزم الصمت بخصوص هذا التسجيل، كما رفضت الرد على الاستفسارات .التي وردت بعد تسريب الفيديو، مع العلم أن إمارة دبي ودولة الإمارات. ردت في وقت سابق على اتهامات حقوقية سابقة بإخفائها.

وقالت الإمارات في حينها، إن لطيفة بأمان وتتمتع برعاية أسرتها.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك