فضيحة جديدة في برشلونة بعد تبادل الألفاظ البذيئة بين بيكيه وغريزمان بدوري أبطال أوروبا

تداولت وسائل الاعلام الإسبانية تفاصيل الخلاق وتبادل الشتائم. التي دارت بين اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه العائد من الإصابة وزميله في الفريق الفرنسي أنطوان غريزمان داخل أرضية الملعب في مباراة الفريق أمام منافسه باريس سان جيرمان. والتي استمرت لخمس دقائق من مجريات اللقاء.

وشهدت المباراة التفوق الكبير لفريق باريس سان جيرمان وتألق رائع للنجم الفرنسي كيليان مبابي 22 عاماً، الذي توج برجل المباراة بعد تسجيله الهاتريك. وصناعة هدف في المباراة، على الرغم من غياب نجم السامبا نيمار وكذلك الأرجنتيني دي ماريا بسبب الإصابة.

ميزة عدم وجود الجماهير كما قلنا سابقًا، الاستماع لمثل هذه الامور للاعبين بين بعضهم. بيكيه وغضبه على لاعبين برشلونة ووقوف غريزمان في وجهه. حادثة حصلت امس في الكامب نو. pic.twitter.com/69lCirX6cv — فهد العتيبي (@OfficiaI_Fahad) February 17, 2021

تبادل الشتائم

وقد كشفت تقارير إسبانية، أن المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان 29 عاماً، مع زميله في الفريق العائد من الإصابة الإسباني جيرارد بيكيه 34 عاماً تبادلا الألفاظ البذيئة بين النجمين.

عندما كان الفريق بالنتيجة التعادل الإيجابي بهدف مع منافسه صاحب الأرض باريس سان جيرمان. متهماً بيكيه بالتقصير في مباراة الفريق بعد الأخطاء الكارثية في الدفاع الفريق الكتالوني.

واستعمل جيرارد بيكيه كلمات بذيئة لسباب غريزمان، الذي طالبه بالكف عن الصراخ، لكن المدافع الإسباني تمادى في السباب بكلمات نابية، ليقوم غريزمان بالرد بالمثل.#إرم_سبورت pic.twitter.com/SnYaeKLF3y — إرم سبورت (@EremSports) February 17, 2021

وبينت التقارير، بأن الشجار بين اللاعبين حصل بعد تسجيل باريس سان جيرمان. هدف تقليص الفارق والتعادل في شباك برشلونة في الدقيقة ال 38.

التقاط عدسات الكاميرا

كما كان من السهل على عدسات الكاميرا التقاط الحوار. الذي دار بين الإسباني جيرارد بيكيه و الفرنسي أنطوان غريزمان، حيث صرخ المدافع الإسباني على زملائه في إحدى الركنيات بالقول: “اللعنة عليكم، أمسكوا الكرة أكثر .. “.

لفظ بذيء بين بيكه وغريزمان

وقد رد الفرنسي غريزمان المهاجم في فريق برشلونة الإسباني على زميله. قائلاً : “ابقَ هادئاً ولا تصرخ في وجهي”، ليستمر بيكيه في الصراخ على زملائه، بما في ذلك زميله الفرنسي: بقوله: “هيا، نريد استحواذاً أكبر على الكرة، تباً لكم.. تشجعوا”. إلى جانب توجيه الألفاظ البذيئة بوجههم.

دايلي ميل : جيرارد بيكيه انهال بالشتائم على لاعبي برشلونة خلال مواجهة باريس سان جيرمان، ودخل في مشادة كلامية مع أنطوان غريزمان. بيكيه كان غاضباً من زملائه حين كانت النتيجة (1ـ1)، بسبب فشلهم في الاستحواذ على الكرة. pic.twitter.com/lNoUZnWnAk — قووول (@GooolMx) February 17, 2021

خمس دقائق

وقد اقترب اللاعب الفرنسي غريزمان من زميله بيكيه، قائلاً له: “توقف عن الصراخ 00 ، ثم رد عليه المدافع الإسباني بالقول: “اللعنة عليك يا ..، نحن نعاني، ليستمر المشادة بين اللاعبين. مع تبادل الألفاظ البذيئة لمدة خمس دقائق، ليدخل زملائه في الفريق لحل الأمر سريعاً بينهما.

تدخل لونجليه

كوقد تدخل المدافع الفرنسي كليمون لونجليه 25 عاماً، قائلاً لهم: “تمركزوا في أماكنكم جميعاً، عد للخلف يا غريزمان “، إلا أن الإسباني بيكيه.

كما واستمر في تبادل الألفاظ وانتقاد زملائه خلال مجريات المباراة، موجهاً لزلائه في الفريق : “نحن نجري كالمجانين في الملعب، تباً لكم”.

ليرد عليه الفرنسي غريزمان بالقول: “أنا أجري أيضاً”. لينفذ بعدها باريس سان جيرمان الركينية الثابتة ويرجع كلا النجمين إلى مركزهم داخل ملعب الكرة المستديرة.

في مواجهة شهدت السيطرة والقوة للفريق المنافس على ميدانه طيلة المباراة. مع افتقار فريق الضيف برشلونة الانسجام بين اللاعبين والصدمة التي تلقاها من الفريق المستضيف ” البي أس جي”.

السفر إلى فرنسا

وعلى إثر الخلاف بين بيكيه وغريزمان، سافر المهاجم الفرنسي إلى بلده بعد خسارة فريقه أمام منافسه باريس سان جيرمان بأربع أهداف رائعة مقابل هدف وحيد. لفريقه برشلونة. ويستفز بذلك عشاق وجماهير الفريق الكتالوني الإسباني.

كما وحاولت الصحف وسائل الإعلام الإسبانية. إلى ملاحقة غريزمان عقب خروجه بسيارته الشخصية والاستعداد والعودة إلى فرنسا. ليمتنع عن الرد مكتفياً بقوله: ” هذا لا يهمك”.

هاتريك الفرنسي مبابي

وسجل اللاعب الفرنسي مبابي الذي حصل على جائزة نجم المباراة عقب تسجيله ثلاثة أهداف على ميدانه ” حديقة الأمراء”. وجاء هدف تقليص الفارق والتعادل لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة ال32 بعد تمريرة رائعة من داخل منطقة الجزاء. ليسددها اللاعب على يسار مرمى فريق برشلونة الإسباني.

وجاء الهدف الثاني للنجم الفرنسي في الدقيقة ال65 بتسديدة قوية. جاء على يمين حارس مرمى الضيف الكتالوني الإسباني. كما وسجل الهدف الرابع بعد تمريرة رائعة سجلها اللاعب في الدقيقة ال85 جاءت على يمن حارس مرمى برشلونة الألماني تير شتيغن.

كما وسجل الهدف الثالث في المباراة المهاجم الإيطالي “مويس كين” 20 عاماً في الدقيقة ال70 بعد تمرير رائعة من مسجل الهاتريك الذي قدم أداءً جديداً. في ظل غياب النجم البرازيلي نيمار عن المباراة بسبب الإصابة. ليسجلها اللاعب برأسه على زاوية صعبة داخل شباك فريق الضيف برشلونة.

الهولندي كومان

وصرح مدرب فريق برشلونة الإسباني الهولندي رونالد كومان في لقاء صحفي له. عقب خسارة فريقه بنتيجة كبير، قائلاً: ” باريس سان جيرمان كان أقوى بدنياً، النتيجة تعكس أداء المباراة خاصة في الشوط الثاني، والشوط الأول كان أفضل وكان المستوى متقارب”.

عودة بيكيه بعد الإصابة

كما وشهدت المباراة عودة اللاعب الإسباني في فريق برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه 34 عاماً، إلى تدريبات الفريق البلوغرانا الإسباني، بعد الإصابة التي غيبته عن الملاعب ل 3 أشهر تقريباً.

وقد نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية المقربة من إدارة فريق برشلونة في وقت سابق. بأن الإسباني بيكيه مدافع فريق الكتالوني. سيعود إلى صفوف تشكيلة الأساسية لفريق برشلونة الإسباني أمام منافسه القوي باريس سان جيرمان.

فيما تم اتخاذ القرار النهائي بعد مشاركة المدافع الإسباني بيكيه في التدريبات الجماعية من قبل إدارة الفريق والجهاز الطبي. بشأن اقحامه بتشكيلة الفريق أمام منافسه باريس سان جيرمان بعد التدريبات الجماعية يوم الإثنين الماضي.

كما وأصيب الإسباني جيرارد بيكيه قائد فريق برشلونة الإسباني في أربطة الركبة يوم 21 من شهر نوفمبر العام الماضي، في مباراة قوية أمام متصدر الدوري فريق أتلتيكو مدريد بداية الموسم الجاري.

للمرة الثانية مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، النجم البرازيلي نيمار جونيور 29 عاماً، يبعد عن استكمال مشاركته مع فريقه ” البي أس جي” في منافسات دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

وأعلن إدارة سان جيرمان عن غياب نجمها نيمار عن الملاعب لمدة 6 أسابيع قادمة بسبب تعرضه للإصابة، ليغيب عن مباراة فريق برشلونة الإسباني القادمة ذهاباً وإياباً.

مباراة الإياب القادمة

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بعد مواجهة اليوم. بين كلا المنافسين في إياب دوري ال 16 من أبطال أوروبا داخل معلب ” بارك دي برانس” معقل باريس سان جيرمان ” البي أس جي” في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

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