شاهد خالد الجندي يكذب على الرسول ليرضي السيسي.. هذا ما قاله وفجر غضب المصريين

في تصريحات مثيرة للجدل قال الداعية المصري خالد الجندي، المحسوب على النظام وعضو المجلس المصري الأعلى للشؤون الإسلامية. إن المشروعات التي يقوم بها عبد الفتاح السيسي في قطاعات مثل التنمية والرقي بالمجتمع في كافة المجالات لا يمكن تناسيها.

وأوضح الجندي بأن الرئيس حذر من الانفجار السكاني كونه كما قال “يهدد الأخضر واليابس.

متابعاً حول حديث الرئيس بأن “الكلام اللى قاله في غاية الأهمية وهذه مشكلة تتطلب مننا الأخذ بالأسباب وكل حاجة محتاجة تنظيم”.

وزاد الجندى، خلال حلقة من برنامجه ليطمئن قلبي المذاع عبر راديو “ميجا أف أم”، أن الانفجار السكاني في مصر سيتسبب بضياع أي فرص للتنمية أو التعليم للأجيال القادمة.

وأضاف: “لا هتعرف تمشى في الشارع ولا تلاقى وظيفة أو مكان سكن، ربنا خلق الكون على قانون السببية.”

وتابع داعما رؤية السيسي:”بعض الناس تقول كل مخلوق يأتي برزقه.. لا يا جماعة كل مخلوق يجى برزقه وفيه مخلوق ملهوش رزقه.”

وأكمل:”فيه ناس بتموت من الجوع ..ولو حد قال ليك فيه حد بينام من غير عشاء قول ليه أه فيه ناس بتنام من غير عشاء”.

وأخذ الجندي يحاول التلاعب بنص حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه :”تَناكحوا تَناسلوا أُباهي بكم الأممَ يومَ القيامةِ”.

وأبدى تساؤلات حول هل النبى يقصد العدد والكم أم الكيف.

وزعم خالد الجندي أن “الشيوخ التي تروج لكثرة الخلفة لا علاقة لهم بالدين، كون النبى صلى الله عليه وسلم حذر من أن الكثرة ستكون لا قيمة لها.”

كما تابع في حديثه راوياً حديث النبي عليه الصلاة والسلام: “يوشك الأمم أن تداعى عليكم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومِن قلَّةٍ نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السَّيل، ولينزعنَّ الله مِن صدور عدوِّكم المهابة منكم، وليقذفنَّ الله في قلوبكم الوَهَن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوَهْن؟ قال: حبُّ الدُّنيا، وكراهية الموت”.

ضجة عبر مواقع التواصل

وتسبب حديث الشيخ المصري حول موضوع الإنجاب والخلفة والتأييد المطلق لمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بموجة من الانتقادات ضده من قبل رواد مواقع التواصل.

وفي ذلك علق أحد المغردين على الجندي قائلاً: “فعلاً والله أحقر ما أنجبت البلد، بس في اثنين ما ينفعش يتحطو أسفل الصور والقائمة.”

فعلاً والله أحقر ما انجبت البلد .

بس في اتنين ما ينفعش يتحطو أسفل الصور والقائمة..لازم يكونوا من الأوائل

الداعية عمرو مودرن والشيخ أبو حمالات

خالد سكسوكة الجندي. لأن دول من أقذر

وأجبن واضل خلق الله.. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.. — $$ ahm__عبد الرحمن__ed $$ (@ahmed18808607) February 16, 2021

وتابع:”لازم يكونوا من الأوائل الداعية عمرو مودرن والشيخ أبو حمالات خالد سكسوكة الجندي. لأن دول من أقذر وأجبن وأضل خلق الله حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم”.

فيما هاجم مغرد آخر الجندي وعلق على تصريحاته بتغريدة عبر تويتر قال فيها: ” خالد الجندي مش شيخ ..ده شيخ منظر وهو شبيه بالشيخ العيرة المزواج ابتاع الراقصات ناسي اسمه”.

خالد الجندي مش شيخ ..ده شيخ منصر ..وهو شبيه بالشيخ العيره المزواج ابتاع الراقصات ناسي اسمه.وكل دابة في الارض يرزقها الله بسعيها الفشلة يعلقوا فشلها على اجيال لم تأتي بعد ان نسل المصريين مستهدف من بني اسرائيل احذروا احذروا احذروا https://t.co/QWp7NlA4Bn — صلاح بديوي (@Salah_Bediwy) February 16, 2021

كما تابع “وكل دابة في الارض يرزقها الله بسعيها الفشلة يعلقوا فشلها على أجيال لم تأتي بعد، إن نسل المصريين مستهدف من بني اسرائيل احذروا احذروا احذروا”.

فيما كتب مغرد آخر تغريدة حول الموضوع قال فيها: ” المدعو خالد الجندي: سيدنا محمد حذر من كثرة الخلفة والعيل لا يأتي برزقه! عن أي دين يتكلمون وعن أي رسول يروون؟”.

المدعو خالد الجندي: سيدنا محمد حذر من كثرة الخلفة والعيل لا يأتي برزقه!

عن أي دين يتكلمون وعن أي رسول يروون؟! — Mohamed Salama (@Mohamed57727963) February 16, 2021

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