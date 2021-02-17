نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عدد من الصور للجميلة ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، وهي تقضي أوقاتها في شقتها بمدينة ميامي والتي تطل على المحيط مباشرة.

وأظهرت الصور التي نشرتها الصحيفة البريطانية ايفانكا ترامب وهي تتناول مشروباً ساخناً خلال قراءتها بعض الملاحظات وسماع الموسيقى.

إيفانكا باللون الأخضر

وارتدت ابنة الرئيس الامريكي السابق فستانا باللون الأخضر ونظارات شمسية، وظلت لبعض الوقت في شرفة منزلها.

وشوهد خلال الصور نادل يقوم بتقديم المشروب الساخن إلى ايفانكا، التي كانت حافية القدمين وتستمتع بأشعة الشمس المشرقة.

واستلقت إيفانكا بعد ذلك على أريكة لها وبدأت بقراءة ملاحظات ما خاصة بها.

ويشار إلى أن ابنة ترامب تعيش مع زوجها جاريد كوشنر 40 عاماً، والذي شغل منصب مستشار رئيس الولايات المتحدة الأسبق دونالد ترامب.

ويستأجر كلا الزوجين شقة لمدة عام بينما يعملان على بناء منزلهما الدائم بالقرب من منطقة “بالم بيتش”.

أيام على آخر ظهور مشابه

ورصدت عدسات المصوّرين في وقت سابق من الشهر الجاري شباط/فبراير إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، لأوّل مرة منذ مغادرتهما البيت الأبيض بعد تسلّم الرئيس الجديد جو بايدن الرئاسة الأمريكية الشهر الماضي .

وشوهدت إيفانكا ترامب وزوجها وأطفالهما، خلال نزهة في ميامي الأمريكية قبل عدة الأيام، على إحدى الشواطئ، وهم يتناولون المثلجات.

كما ظهر في الصور المتداولة وقتها لابنة الرئيس الأمريكي الأسبق وأسرتها ابنهما ثيودور 4 أعوام، وجوزيف 7 أعوام، وهما يلعبان في رمال الشاطئ.

وظهرت إيفانكا وجاريد وهما مستلقيان على كراسي الشاطئ، وكانا يرتديان قبعتين للحماية من أشعة الشمس.

إيفانكا وزوجها يعيشان انخفاضاً في الدخل

وتأتي هذه الحالة من الخروج عبر الإعلام للزوجين الأمريكيين وسط تقارير تشير بأنهما يعانيان من انخفاض في دخلهما الشخصي، بأكثر من 20 بالمائة، خلال العام الأخير لحكم والدها الرئيس ترمب.

وأعلن جاريد وإيفانكا تراجع الدخل الخاص بهما أكثر من 20 بالمائة عن السابق، إلى 120 مليون دولار أمريكي.

وقال الزوجان إنهما حققا خلال العام الماضي والعشرين يوما الأولى من العام الحالي. دخلا يتراوح بين 23.8 مليون دولار على الأقل. و120 مليون دولار على أقصى تقدير.

وكان دخلهما في العام السابق حوالي 156 مليون دولار. حسب ما قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.

ويشار إلى أن القانون الأمريكي يلزم الشخصيات العامة والمسؤولين بالكشف عن قيمة أصولهم ودخلهم غير الحكومي.

وتشير هذه البيانات إلى أن إيفانكا وجاريد ما زالا ثريين للغاية، ولكنهما خسرا جزءاً من هذه الثروة خلال سنوات حكم ترمب.

حيث أنه في العام 20172017 وبعد وقت قصير من تولي ترامب الرئاسة وتعيين إيفانكا وجاريد في الإدارة الأمريكية أعلنا أن دخلهما يصل إلى 195 مليون دولار. ولكن هذا الإعلان كان يغطي فترة أطول من الفترات التي غطتها الإعلانات التالية.

وخلال إفصاحهما الأخير. قال الزوجان إنهما يتملكان أصولا تتراوح قيمتها بين 206 ملايين و803 ملايين دولار في حين كانت الأرقام العام 2017 تتراوح بين 241 و741 مليون دولار.

مواقف غريبة في بيت إيفانكا

وفي وقت سابق نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريراً ونقلت عنه أيضاً قناة سي إن إن، قالت فيه بأن إيفانكا. وجاريد يمنعون حراسهما من استخدام دورات المياه في منزلهما.

وقال التقرير بأن عناصر الحراسة بدؤوا في استخدام دورات المياه في مرآب تحول إلى مركز للقيادة في منزل الرئيس السابق باراك أوباما. تستخدمه مفرزة “ديتيل” (detail) العناصر الأمنية لأوباما.

إلا أن ذلك انتهى حينما حظور المسئولين عن الحراسة لأوباما استخدام عناصر حراسة كوشنر لدورات المياه، وذلك بعد أن “ترك مشرف الخدمة السرية -من فريق حراسة كوشنر- فوضى مزعجة” في دورات المياه قبل خريف 2017. حسبما ذكرت الصحيفة نقلا عن شخص مطلع على الأمر.

وبعد ذلك، بدأ عناصر حراسة كوشنر بالتوجه إلى منزل مايك بنس نائب الرئيس على بعد حوالي ميل واحد. لاستخدام. دورات المياه هناك. أو استخدام المرافق في المطاعم المحلية.

وكشف التقرير أنه لتوفير دورة المياه اضطرت الحكومة الفدرالية لاستئجار شقة صغيرة “أستوديو” بتكلفة 3 آلاف دولار شهريا -وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 100 ألف دولار- منذ سبتمبر/أيلول 2017.

والشقة المستأجرة كانت بالقرب من منزل جاريد وإيفانكا ترامب.

وبحسب ما أورده مصدر مطلع على أنشطة الخدمة لشبكة “سي إن إن” (CNN). فإن الهدف من هذه الشقة. هو أن يتمكن عناصر الحراسة من استخدام دورة المياه والحصول على مساحة مكتبية.

من جهته، نفى المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير أن إيفانكا وكوشنر لم يسمحا لأفراد الخدمة السرية. باستخدام دورات المياه، وفقا لـ”سي إن إن”.

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