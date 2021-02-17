بسمة الكويتية تظهر من جديد وتكشف جنسيتها الحقيقية

حسمت الفنانة ابتسام حميد، المعروفة باسم بسمة الكويتية ، الجدل الذي أثير حول حقيقة جنسيتها، وذلك بعد إعلانها الارتداد عن الإسلام واعتناق الديانة اليهودية.

بسمة الكويتية: أنا بدون

وظهرت بسمة الكويتية في مقطع فيديو جديد أعادت الإعلامية الكويتية مي العيدان نشره عبر حسابها على “انستجرام”. ورصدته وطن قالت فيه: “أنا من البدون وأمي كويتية، وأنا عانيت لسنوات طويلة من الاضطهاد والتحقير”.

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وتابعت بسمة الكويتية: “تم امتهان إنسانيتي وحرمت من كل حقوقي المدنية، لأن البدون يعتبرون غير بشر بالنسبة. لهم وفقط كرت لإلهاء النواب”.

واستطردت بسمة: “لو أقدمت على الانتحار، لما حدثت نفس الضجة التي حدثت بسبب تغيير ديانتي، لكنه أمر رائع . جداً أن نتطبع مع اليهود، فأنا لم أشعر بالقوة إلا حين غيرت ديانتي إلى اليهودية وأصبحت أقوى من السابق”.

لا أحمل الجنسية العراقية

وحول الأنباء المتداولة عن حملها للجنسية العراقية، قالت بسمة الكويتية: “أنا لا أحمل الجنسية العراقية ولو أني أحملها . سيكون لي الفخر بذلك، لكني من البدون وأمي كويتية، وكما ذكرت، إذا طالبنا بحقوقنا، يقومون بتلفيق أي تهمة لنا وأي قضية أو جنسية”.

ونفت بسمة الكويتية في وقت سابق، أن يكون السبب وراء تركها للإسلام واعتناقها الديانة اليهودية، الحصول على الجنسية الأمريكية.

ويعتبر هذا التصريح الذي جاء هذا خلال محادثة نصية عبر واتساب مع صحيفة “جريدتكم” الكويتية، أول تعليق لها . بعد اتخاذها ذلك القرار المثير للجدل بين الجمهور.

لا أسعى للجنسية الأمريكية

وقالت بسمة وهي تتحدث من الولايات المتحدة، إن تحولها إلى الديانة اليهودية لم يكن بهدف الحصول على الجنسية الأمريكية.

وأكدت لصحفي في الصحيفة يدعى أحمد أنها ”مقتنعة باليهودية“.

وحول ردود الأفعال عن تصريحاتها الأخيرة، قالت ”بسمة الكويتية“، إنها ”كانت متوقعة وقناعة الناس لا تهمني ما دمت مقتنعة“.

بسمة الكويتية تعتنق اليهودية

وكانت” بسمة“ قد ظهرت في مقطع فيديو قالت فيه: إنها تعلن ترك الإسلام واعتناق الديانة اليهودية، ما أثار جدلا واسعا في الكويت والدول العربية.

كل واحد ما يعطونه جنسيه … يكفر بالإسلام وبالاسره الحاكمه!! غير حاله هذي بعد!! pic.twitter.com/sDzjyYZPcY — بن بودي (@hiii2021) February 9, 2021

وقالت بسمة الكويتية بفيديو مصور تم تداوله على نطاق واسع: “أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية. من دولة الكويت، أعلن تركي للإسلام وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية”.

ووصفت بسمة حميد الدين الإسلامي بأوصاف غير لائقة، واتهمته بأنه يُعنف المرأة ولا ينصفها أو يعطيها حقوقها الكاملة.

وتابعت: “كما أعلن أيضاً معارضتي وعدم انتمائي لنظام آل الصباح الذي يرفض التطبيع وحرية الدين وحرية الرأي، لا ولاء، ولا انتماء”.

وفجر الفيديو موجة غضب واسعة بين الكويتيين الذين طالبوا بإلقاء القبض عليها ومحاسبتها.

تطبيق حد الردة

وفي وقت سابق، كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان أن الشيخ الكويتي البارز أحمد القطان دعا إلى تطبيق حد الردة عليها.

وأعادت مي العيدان نشر فيديو “بسمة الكويتية” عبر حسابها الخاص على “انستغرام”، وعلقت عليه بالقول: ” توضيح، المغنية التي تطلق على نفسها. اسم بسمة الكويتية، والتي ارتدت عن الدين الإسلامي، واعتنقت اليهودية، هي مواليد الكويت فقط، لكن عراقية الجنسية”.

وتابعت مي العيدان: ” إلى هذه اللحظة يعني كانت عراقية مقيمة بالكويت، واليوم أعلن الشيخ أحمد القطان بأن يطبق عليها حد الردة”.

جنسية ابتسام حميد الحقيقية

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر أمني قوله أن “بسمة الكويتية”، عراقية الأصل، وقد حاولت أن تحصل على الجنسية الكويتية لكنها لم تتمكن من ذلك.

وأشار المصدر إلى بسمة الكويتية اضطرت تحت وطأة المستندات التي تمت مواجهتها بها للاعتراف بأنها عراقية، وأنها قامت بتعديل أوضاعها إلى الجنسية الإريترية.

وقد حصلت بسمة على إقامة بهذه الجنسية لكنها غادرت إلى دولة أخرى قد تكون أوروبية.

وأكد المصدر أن ابتسام حميد لم يسبق لها أن حملت الجنسية الكويتية أبداً.

هذا وقد توقفت بسمة الكويتية عن الغناء لمدة عام وعادت في 2016 للساحة الفنية الخليجية مرة أخرى، وفور عودتها أعلنت بأنها ستكون ملكة الغناء المقبلة.

من هم البدون ؟!

ويشار إلى أنه ما بين حين وآخر، يعود مصطلح “البدون” للتداول في وسائل الإعلام ويبدأ الحديث عن معاناتهم بسبب عدم حصولهم على حق المواطنة في الكويت، ثم تهدأ الأمور لفترة حتى يتكرر الحديث ثانية.

ويعود مصطلح البدون في الأصل إلى “أهل البادية” الذين لم يحصلوا على جنسية دولة الكويت منذ استقلالها عام 1961، ويتم وصفهم وفقاً لمواد القانون الكويتي بـ “غير محددي الجنسية”، وتعود مشكلتهم إلى عدم تطبيق مواد قانون الجنسية الكويتي بعد الاستقلال وإهمال البعض التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية قديماً.

100 ألف بدون في الكويت

ووفقاً لتقرير صادر العام الماضي من منظمة هيومن رايتس ووتش، يبلغ عدد البدون في الكويت حوالي 100 ألف شخص، ونظراً لـ “عدم قانونية” إقامة البدون في الكويت، يعانون من الحرمان من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي.

ويقوم “الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية” بإصدار بطاقات أمنية للبدون، على أن يتم تجديدها دورياً من قبل الجهاز، ولا تعتبر هذه البطاقة هوية شخصية لحاملها، وفقاً لوصف الجهاز نفسه.

مرسوم لأمير الكويت الراحل يخصّ البدون

وكان أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح قد أصدر مرسوماً سنة 1999 يقضي بمنح ‏الجنسية لـ2000 من البدون سنوياً، لكن وفقا لتقارير إعلامية “لا يستفيد البدون من هذا القانون بسبب قيود تحد من تطبيقه”.