“ما عندنا عيد الحب”.. شاهد ما قاله أسعد بن طارق بمهرجان البشائر ولاقى تفاعل العمانيين

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً لحضور أسعد بن طارق آل سعيد. شقيق السلطان هيثم وممثله الخاص، في مهرجان البشائر لسباق الهجن في ولاية آدم العمانية.

ما عدنا عيد حب

وظهر أسعد بن طارق في المقطع وهو يداعب المذيع بقوله:” نحن عندنا عيد البوش، ما عندنا عيد الحب.. فيه ناس يحتفلون بعيد الحب في اماكن” وصاحب حديثه ضحكة.

ليسأله المذيع بعدها حول مشاركة الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة في المهرجان.

ليرد عليه ممثل السلطان هيثم الخاص: “إن شاء الله ربنا يوفقه وهو حصل على نتائج طيبة وأتمنى له التوفيق”.

مهرجان البشائر السنوي

وفي تصريح لوكالة الأنباء العمانية قال أسعد بن طارق، إن مهرجان البشائر السنوي لسباقات الهجن العربية هو محفل رياضي. يحمل في مضامينه قيمًا ومعانٍ مختلفة الأبعاد، منها الرياضية والاجتماعية والاقتصادية.

كما تابع موضحا:” لذلك نحن حريصون على تنظيمه وإقامته سنويًا على ميدان البشائر. الذي سيبدو هذا العام بحلته الجديدة بعد اكتمال. أعمال التوسعة والإضافات التطويرية التي شهدها في مختلف مرافقه كافة. فقد أصبح أكثر جاهزية وتهيئة لاستضافة كافة الفعاليات”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع مشاركة شقيق السلطان العماني في مهرجان البشائر لسباق الهجن.

الله يحفظه — the legend (@Alsaadi172000) February 16, 2021

وحول المقطع قال أحد المغردين معلقاً: “حفظ الله تعالى صاحب السمو السيد أسعد آل سعيد وهو من الشخصيات المحبوبة والمتواضعة والمبتسمة دائما”.

حفظ الله تعالى صاحب السمو السيد أسعد آل سعيد وهو من الشخصيات المحبوبة والمتواضعة والمبتسمة دائما. — محمدالساعدي (@busaiid) February 16, 2021

ويشار إلى أنه تقام خلال الفترة من 15 إلى 20 من شهر فبراير الجاري فعاليات ”مهرجان البشائر السنوي لسباقات الهجن العربية ”.

وذلك في دورته الرابعة بـ”ميدان البشائر لسباقات الهجن” بولاية أدم بمحافظة الداخلية.

ويأتي ذلك بمشاركة واسعة من ملاك الهجن من السلطنة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أشار أسعد بن طارق إلى الدعم الذي يحظى به هذا المهرجان من قبل السلطان هيثم بن طارق.

والذي يولي ـ وفق شقيقه وممثله الخاص ـ هذه الرياضة العريقة رعايته وعنايته الخاصة. لما تمثله من مورد رزق للمعنيين بتربيتها والمهتمين. والمعتنين بها حتى يظل هذا الموروث الشعبي محافظًا عليه جيلًا بعد آخر.

أسعد بن طارق

ووصف ممثل السلطان مهرجان البشائر السنوي لسباقات الهجن بأنه “لقاء المحبة والإخاء الذي يجمع ملاك الهجن من السلطنة والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي”.

متوقعا مشاركة كبيرة وتنافس قوي في أشواط السباق المختلفة باعتبار أن الجميع يترقب هذا المهرجان.

من خلال الاستعدادات المبكرة والعمل على إعداد النوق المشاركة والحضور القوي للمضمرين المجيدين الذين يحرصون على حصد الألقاب وتحقيق المراكز الأولى.

إلى ذلك بيّنَ المسؤول العماني البارز أن هناك فئات من المجتمع يمثل لها هذا المهرجان مصدرًا للرزق والدخل المجزي.

وذلك من خلال تسويق منتجاتهم الخاصة بلوازم الإبل وبيعها وغيرها من السلع الضرورية المتعلقة بالهجن وسباقاتها.

كما لفت إلى أن دائرة ميدان البشائر، قامت بتسخير كافة إمكاناتها وتجاوز مختلف التحديات لخروج هذا المهرجان بالصورة المثالية. التي تُرضي الجميع مع الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الصحية المقررة من قِبل الجهات المختصة.

وتطرق أسعد بن طارق، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، في ختام تصريحه إلى مؤسسة . هجن البشائر”.

كما قال:“نوليها كل الرعاية والاهتمام وأصبحت تحقق الإنجازات المحلية والإقليمية واعتدنا على حضور الهجن. التي ترعاها في منصات التكريم والتتويج”

كما أكمل:”لقد سخرنا للمؤسسة كل الإمكانات وكافة الخدمات التي شملت شراء النوق السبق واستقطاب المضمرين المجيدين. وأصبح اسم البشائر يتردد كثيرًا على مسامع محبي هذه الرياضة وفي ميادين سباقات الهجن المختلفة متطلعين. لأن يكون لها النصيب الأوفر من تحقيق السبق والظفر بالمراكز الأولى في هذا المهرجان “.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك