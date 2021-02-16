ماذا سيفعل ميسي بحذائه بعد وضعه بالمزاد العلني ؟!

تبرع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 33 عاماً. المهاجم في صفوف فريق برشلونة الإسباني بالحذاء الذي كان يرتديه عندما سجل رقمه القياسي بإحراز 644 هدف. لنادي برشلونة ” الكتالوني”، للمتحف الفنون الخاص بالنادي.

كما وسيتم عرض الحذاء بعد عرضه لفترة محدودة في المتحف، قبل بيعه بالمزاد العلني في وقت لاحق من هذا العام. حيث سيتم توجيه تلك الأموال التي سيحصل عليها حذاء ميسي للقيام بتوجيهها إلى مساعدة أطفال مرضى السرطان في كتالونيا. حسب ما أفادت به إدارة النادي لصحيفة ماركا الإسبانية.

🇦🇷 🔟 | تبرع الأسطورة ليونيل ميسي بحذائه الذي سجل به هدفه 644 لبرشلونة والذي حطم به الرقم القياسي لـ " بيليه " لمتحف الفن في كاتالونيا ، سيتم بيعها بالمزاد العلني في وقت لاحق من هذا العام وستخصص الأموال التي يتم جمعها لمكافحة سرطان الأطفال. لفتة عظيمة 💙. pic.twitter.com/8bbu3O8Bqv — بلاد الفضة (@ARG4ARB) February 12, 2021

ميسي والرقم القياسي

كما وحطم ميسي الرقم القياسي من خلال تسجيله متخطياً الأسطورة البرازيلي بيليه الذي سجل 643 هدفا لفريق سانتوس البرازيلي في كل المسابقات مع فريق برشلونة الإسباني.

وقد استعاد ميسي ذكريات البداية. عبر حسابه الشخصي على “الإنستغرام”. قائلاً :”عندما بدأت لعب كرة القدم، لم أتخيل أبدا أنني سأحطم أي رقم قياسي، خاصة هذا الرقم الذي حطمته الآن، والذي كان مسجلا باسم بيليه.”

مباراة تحطيم الأرقام القياسية 📊 هكذا سجل ميسي هدفه الـ 644 مع برشلونة 👑pic.twitter.com/CNL5J6BqVK — جول العربي – Goal (@GoalAR) December 23, 2020

وأردف الأرجنتني ميسي: “يمكنني فقط التقدم بالشكر إلى كل من ساعدني طوال هذه السنوات، زملائي وعائلتي وأصدقائي وكل من قدم الدعم لي في كل يوم”.

معادلة بيليه

كما وعادل ميسي رقم البرزايلي بيليه الذي وجه إليه التهنئة إلى ليونيل ميسي بعندما سجل الهدف رقم 643 له بقميص برشلونة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع فالنسيا بهدفين لكلا المنافسين. ضمن منافسات الجولة ال15 من الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري.

الأعلى أجراً في التاريخ

وبحسب ما كشفته الصحيفة الإسبانية، فإن عقد التجديد الأخير الذي وقعه اللاعب الأرجنتيني ميسي الذي وقعه في عام 2017م، تضمن حصول اللاعب على راتب خيالي يفوق 555 مليون يورو في العام الواحد، مما يجعل اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ كرة القدم في العالم.

إلى جانب كشف الصحيفة، أن الرئيس الإسباني السابق “ماريا بارتوميو” الذي قدم استقالته مؤخراً، قد عقد مع اللاعب ميسي عندما جدد عقده مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي على أن يحصل راتب سنوي بقيمة 138 مليون يورو.

راتب ميسي اليومي

كما وأردف الصحيفة الإسبانية، قائلة: ” أن ما يتقاضاه ميسي مع فريق برشلونة الإسباني في اليوم الواحد حوالي 380 ألف يورو، وبراتب صافي من الضرائب بقيمة 210 ألف يورو”.

وأضافت الصحيفة، ” أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي قد تقاضى في دوري أبطال أوروبا رغم عدم فوز الفريق الكتالوني، قد حصل على 92 % من راتبه في المواسم الثلاثة الأخيرة بقيمة تقدر أكثر من 510 مليون يورو”.

بيان برشلونة

وقد نفى فريق برشلونة الإسباني في بيان صحفي في وقت سابق، علاقته بتسريب عقد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، موضحاً أنه سيتأخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الصحيفة الإسبانية جراء ذلك.

🏳️ من أي بلد ستُتابعون مباراة الليلة، وما توقعاتكم للنتيجة؟ ⚽ برشلونة 🆚 باريس سان جيرمان 🏆 ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال ⏲️ في الأوقات التالية: ⏰20:00🇲🇷

⏰21:00🇪🇸 🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳

⏰22:00🇱🇾 🇪🇬 🇸🇩 🇱🇧 🇵🇸 🇸🇾 🇯🇴

⏰23:00🇸🇦 🇮🇶 🇰🇼 🇶🇦 🇧🇭 🇾🇪 🇸🇴

⏰00:00🇦🇪 🇴🇲 pic.twitter.com/eILPf1SOn7 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 16, 2021

يذكر أن الصحيفة الإسبانية ” إل موند” الشهيرة، أكدت تقاضي المهاجم الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني مبلغ 555 مليون دولار. عن الأربع سنوات الماضية.

لم يصرف بعد

كما وكشفت الصحف الإسبانية، بأن إدارة فريق برشلونة الإسباني. ونتيجة أزمته الاقتصادية الأخيرة لم يتقاضى اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي 33 عاماً، وأن النادي كان عليه دفع حوالي. 72 مليون يورو قبل شهر يناير من العام الجاري 2021م.

وهذه قيمة مبلغ راتب عقد النجم الأرجنتيني ميسي في صفوف فريق برشلونة الإسباني. عن الموسم الجاري، دون إضافات على الراتب.

👟 • سيعرض حذاء الأسطورة ميسي (اكرمكم الله) التي وصل بها إلى الرقم القياسي لأهداف مع فريق واحد (644) ، في متحف كاتالونيا الوطني للفنون. 💶 • وسيتم بيعها بالمزاد العلني والتبرع بها لصالح مؤسسة خيرية pic.twitter.com/tMN2yN1ArA — Messi World (@M10GOAT) February 12, 2021

وأوضحت التقارير الإسبانية، أن إدارة فريق برشلونة الإسباني ونتيجة الأزمة المالية الاقتصادية، لم يستطع تسديد سوى ثمانية ملايين يورو ونصف فقط. أي ما يعادل 10 % من إجمالي راتب اللاعب عن الموسم الحالي.

ويتبقى للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من قيمة راتبه عن الموسم. نحو 63.5 مليون يورو حسب عقده المتفق به مع إدارة فريق برشلونة الإسباني.

تفاصيل بند الولاء

وينص بند الولاء حسب عقده المسرب من قبل الصحيفة ” إل موند” الإسبانية، أنه في بداية شهر فبراير من عام 2021م. لو بقيّ ميسي في الفريق الكتالوني الإسباني يحصل على مبلغ قيمته 66 مليون يورو. بالإضافة إلى حصول ميسي على نصف ذلك المبلغ من العقد. مع نهاية شهر مارس القادم.

أما الجزء الثاني من المبلغ فسيحصل الأسطورة الأرجنتينية ميسي المتفق عليه. في العقد المسرب الذي يعود لعام 2017م، في منتصف عام شهر مايو القادم 2021م.

هدافي الدوري

يتربع على صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز على صدارة قائمة الترتيب برصيد 16 هدفاً. مع فريق أتلتيكو مدريد، ويأتي في المركز الثالث من الترتيب اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي 15 هدفاً.

بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 13 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق هدفين عن المتصدر.

وفي المركز الرابع يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 12 هدف بفارق هدف عن الديك الفرنسي كريم بنزيما الهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني.

الذي يحتل المركز الخامس برصيد 12 أهداف متساوياً بذلك لاعب فياريال مورينو في جدول الترتيب الموسم الجاري.

ترتيب دوري الليغا

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في صدارة الترتيب مع تأجيل مباراتين له في الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة.

بعد تعثره الأخير بالتعادل الإيجابي أمام فريق سيلتا فيغو والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

بينما يحتل فريق ريال مدريد الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق خيتافي بهدفين دون رد. ليبقى في المركز الثاني خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 49 نقطة.

وفي المركز الثالث يحتل الغريم التقليدي للريال فريق برشلونة الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما في المركز يأتي فريق إشبيلية الذي يقدم أداءً جديداً الموسم الحالي. في الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق برصيد فياريال 37 نقطة.

فيما يحتل في فريق ريال بتيس برصيد 31 نقطة في المركز السابع. وفي المركز الثامن يأتي فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز التاسع يأتي فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

كما ويأتي فريق ليفانتي فيحتل في المركز العاشر برصيد برصيد 27 نقطة. في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم.

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