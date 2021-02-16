عمرو أديب ينجو من الموت بعد حادث سير مروع.. تفاصيل حالته يكشفها الطبيب المعالج

تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب، لحادث سيارة مروع على طريق وصلة دهشور خلال عودته من مدينة الإنتاج الإعلامي عقب انتهاء برنامجه “الحكاية”.

تضرر سيارة عمرو اديب

ونشرت وسائل إعلام محلية صوراً للحادث والتي يظهر خلالها بأنه كان قويا حيث تضررت سيارة عمرو اديب بشكل. كبير إثر تلقيها ضربة أمامية من سيارة نقل مُحملة بأنابيب غاز.

صور متداولة لتعرض الإعلامي عمرو أديب لحادث ونقله للمستشفى pic.twitter.com/ERloKVmZft — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) February 16, 2021

وذكرت التحريات وتحقيقات المباحث أن الحادث أحدث تلفيات كبيرة في سيارة عمرو أديب. إثر تصادم مع سيارة محملة بالأنابيب، وتم نقل المذيع المصري إلى مستشفى دار الفؤاد لتلقي الإسعافات الاولية له.

كما تم التحفظ على سيارة عمرو أديب، وراجعت القوات الكاميرات لفحص ملابسات الحادث، وتحفظت القوات. على السائق المتسبب في الحادث.

نقل عمرو أديب إلى الطوارئ

ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية عن مصادر طبية من المستشفى المتواجد به عمرو أديب، أنه موجود بقسم الطوارئ. في المستشفى وحالته مستقرة.

وذكرت المصادر أن عمرو اديب يخضع للفحوصات الطبية من قبل أطباء العظام في المستشفى. مؤكدة أنه في حالة صحية مستقرة، وأنه سيخضع لأشعة كاملة عقب الفحص المبدئي للتأكد من سلامته.

فيديو من موقع الحادث

ونشر أحد أعضاء فريق عمل برنامج عمرو اديب، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على “فيسبوك” من مكان وقوع الحادث.

وأكد إسلام زكريا أن عمرو أديب بصحة جيدة، معلقاً:”كنت في موقع الحادث دلوقتي والظابط أكد أن عمرو أديب سليم والحمد لله”.

لميس الحديدي تطمئن على زوجها

ووصلت الإعلامية لميس الحديدي لمستشفى دار الفؤاد للاطمئنان على زوجها برفقة عدد من العاملين في قناة «mbc» منهم. محمد عبدالمتعال رئيس القناة.

ورافقها أيضاً الإعلامي طارق يونس رئيس تحرير البرنامج، والإعلامي طارق صبري مدير التحرير البرنامج، وشريف عمرو. وعدد من العاملين في البرنامج.

الحالة الصحية لعمرو أديب

ولاحقاً، أعلنت وسائل إعلام محلية أن عمرو أديب غادر صباح الأربعاء المستشفى بعد تلقيه الإسعافات الأولية. والاطمئنان على حالته الصحية.

وقال الطبيب المعالج له، دكتور المخ والأعصاب عماد الأكوح، في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” المحلية. إنه فوجئ بوصول الإعلامي عمرو أديب عقب تعرضه لحادث سير.

وأوضح أنه تم عرض عمرو أديب على الطوارئ، ووقع الكشف الطبي عليه مع اثنين من الأطباء، بالإضافة إلى طبيب. العظام وطبيب الجراحة العامة.

وأشار طبيب المخ والأعصاب إلى أنه تم إجراء الإسعافات الأولية للإعلامي عمرو أديب، وتبين استقرار حالته تماما. وعدم وجود أي دواع تستوجب بقاءه في المستشفى.

وأوضح الطبيب أنه تم إعطاء عمرو أديب بعض المسكنات لتخفيف آلام الكدمات التى تعرض لها نتيجة الحادث. من انفجار مصدات الهواء الخاصة بسيارته.

بيان عاجل من mbc

وكشفت إدارة فضائية “MBC مصر”، آخر التطورات الصحية لعمرو أديب في بيان لها نشره موقع “المصري اليوم”.

وجاء في البيان أن عمرو أديب بصحة جيدة وهو حاليا في منزله بعد خضوعه لفحوصات طبية شاملة بمُستشفى دار الفؤاد.

وأكدت القناة أن “عمرو أديب في حالة صحية ومعنوية طيبة وهو يُقدر حالة الاهتمام الكبير التي واكبت هذا الحادث. ويشكر كل من اهتم وتابع وشارك وتواصل معه أو مع أسرته أو فريق العمل في القناة”.

ولم تكشف الفضائية في بيانها أن كان عمرو أديب سوف يظهر الليلة على شاشتها، حيث يُقدم أديب عبر شاشة الفضائية. السعودية برنامج “الحكاية” يوميا من الجمعة إلى الإثنين في العاشرة مساء.

رانج روفر

الجدير بالذكر أن عمرو أديب كان يستقل سيارته «رانج روفرvogue»، حين تعرض لهذا الحادث، وتتوفر في هذه السيارة. العديد من وسائل الأمان المختلفة مثل نظام مراقبة النقطة العمياء ، ونظام مراقبة محيطية.

كذلك تحتوي السيارة على إنذار عند استشعار السيارة بوجود حادث، وتحذير من مغادرة المسار، ورادار لمراقبة الشوارع. ووسائد هوائية فى جميع أجزاء السيارة، وأيضاً الفرملة الإلكترونية في حالات الطوارئ.

ورجح الخبراء أن سبب وقوع الحادث رغم تعدد وسائل الأمان يعود إلى عدم ربط حزام الأمان أو عدم تفعيل بعض. وسائل الأمان في السيارة.

هذا وتعمل «رانج روفر vogue» بمحرك 3.0 لتر تربو 6 مكون من 6 أسطوانات يولد قوة 380 حصانا وأقصى عزم للدوران. يبلغ 450 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم\س فى 7.8 ثانية وتصل لسرعة قصوى 209 كم\س محددة إلكترونيا، وسعة خزان. الوقود يبلغ 104 لترات.

غياب عمرو أديب

هذا وقد أثار غياب عمرو أديب الشهر الماضي عن تقديم حلقة الجمعة من برنامجه “الحكاية” ضجة بين متابعيه.

ونوهت الصفحة الرسمية للبرنامج حينها أنه سيتم إعادة حلقة خبيرة التارو بسنت يوسف.

وقالت إنّ إعادة الحلقة بناءً على طلب الجمهور، وتتحدث “بسنت” عن توقعات العام الجديد 2021.

وترددت آنذاك العديد من الأقاويل والشائعات بشأن عدم ظهور عمرو أديب، وقال البعض إنه أصيب بفيروس “كورونا”، ما منعه من الظهور على الهواء مباشرة. ومنهم من خمن أنه يمر بظروف طارئة خاصة.

حلقة خاصة من دبي!

ولاحقاً حسم مصدر مسؤول ببرنامج “الحكاية” سبب عدم خروج حلقة الجمعة، وسر غياب عمرو أديب.

وقال المصدر بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، إن عمرو أديب، كان يتواجد حينها في دبي بالإمارات. وسيذيع حلقة خاصة من مدينة دبي على الهواء مباشرة في اليوم التالي.

كما أشار المصدر إلى أن سبب إذاعة حلقة خبيرة علم التاروت، هو كثرة الإقبال عليها، وطلبها من المشاهدين.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك