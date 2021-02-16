انتحار عارضة أزياء بولندية بسبب مدافع البايرن ميونيخ الشهير “بواتينغ” !

عثرت الشرطة الألمانية على جثة عارضة الأزياء البولندية. كاسيا لينهارت 25 عاماً، الصديقة السابقة لنجم بايرن ميونيخ الألماني “جيروم بواتينغ” 32 عاماً، ملقاه داخل منزلها بالعاصمة الألمانية “برلين”.

وسط ترجيحات والتحقيقات بأن الضحية قد أقدمت على الانتحار، نتيجة أزمتها الأخيرة. والتي انتهت بالانفصال عن مدافع البايرن ميونيخ.

بعد أسبوع من انفصالهما.. الشرطة الألمانية تعثر على عارضة الأزياء البولندية كاسيا لينهارت، الصديقة السابقة لجيروم بواتينغ، ميتة في منزلها بالعاصمة برلين. pic.twitter.com/FcmSIeBgBP — Goalna (@Goalna) February 10, 2021

وقد كشفت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية التي نشرت الخبر، بأن الشرطة وجدت صديقة اللاعب الألماني السابقة لينهارت جثة هامدة. داخل منزلها، يوم الثلاثاء الماضي.

وأردف الصحيفة، نقلاً عن مصدر في شرطة برلين. ” أنه لا توجد مؤشرات على وجود جريمة قتل، مرجحة أن تكون العارضة البولندية الأصل قد أقدمت على الانتحار”.

الانفصال العلني

وقد أثارت صديقة اللاعب في فريق البايرن ميونيخ “جيروم بواتينغ”. الذي تغيب عن منافسات كأس العالم التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة. على إثر تلك الحادثة التي أوت بحياة صديقته السابقة وعارضة الأزياء “لينهارت”.

انتحار عارضة الأزياء البولندية كاسيا لينهارت (25 عاماً)، عشيقة اللاعب الألماني جيروم بواتينغ بعد أسبوع فقط من إنفصالهما.

الخبر لفتني لسبب🧞‍♀️:

أي طرف صادق بدون استخدام عقل ووعيه بأي علاقة، بيتأذى بشكل سريع، pic.twitter.com/WVrYHq55kU — Lolita تاروت🕊️ (@Lolita6104) February 11, 2021

الضجة الكبيرة في العاصمة الألمانية خلال الأسبوعين الماضين. بعد إعلان اللاعب الألماني “بواتينغ” بشكل رسمي انفصاله عن صديقته السابقة “لينهارت. بعد علاقة استمرت عام وثلاثة شهور تقريبا، وفق ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

تبادل التهم والخيانة

ونشر المدافع الألماني في فريق البايرن ميونيخ الألماني “بواتينغ” أحد نجوم فريق بلاده ألمانيا الذي توج بالكأس العالم عام 2014م. كما وعقب الانفصال عن صديقته عارضة الأزياء البولندية لينهارت عبر الانستغرام. قائلا: “إن الوقت قد حان لتحمل المسؤولية والتصرف لصالح عائلتي”.

وأردف اللاعب الألماني، ” أعتذر لكل من آذيتهم خاصة صديقتي السابقة ريبيكا وأطفالنا”، مضيفاً أن لينهارت ابتزته مراراً للبقاء معها”.

وصفته بالشيطان

وقد ردت صديقته البولندية ” لينهارت” بمنشور على حسابها الخاص ” الانستغرام”. قبل قدومها على الانتحار، قائلة: ” أنهت العلاقة بسبب الأكاذيب والخيانة الدائمة من صديقي بواتينغ، الذي وصفته بالشيطان”.

Bayern Munich defender, Jerome Boateng's ex-girlfriend, Kasia Lenhardt, found dead a week after…https://t.co/mCyJmp7ppi — Newspot Nigeria (@NewspotN) February 10, 2021

الغياب عن كأس العالم للأندية

ولم يسافر اللاعب الألماني “بواتينغ” مع فريقه حامل لقبي دوري أبطال أوروبا. والدوري الألماني السابق البافاري ” البايرن ميونيخ” والمتربع على عشر صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة.

بفارق خمس نقاط عن أقرب المنافسين له ” لايبزيج” الألماني في جدول الترتيب. والذي يستعد لمواجهة قوية أمام منافسه حامل اللقب السابق في دوي البريميرليج فريق ليفربول الإنجليزي.

من أجل المشاركة مع الفريق في منافسات كأس العالم للأندية عام 2020-2021م. ليغيب عن التشكيلة الأساسية للفريق البافاري الألماني ” البايرن ميونيخ”. على إثر تلك الحادثة التي شكلت صدمة على المدافع الألماني “بواتينغ”.

التتويج باللقب للمرة الثانية

كما وتوج فريق البايرن ميونيخ بالميدالية الذهبية والمركز الأول في كأس العالم للأندية. للمرة الثانية في تاريخه.

كما و حصد الميدالية الفضية منافسه على اللقب البطل المكسيكي “تايجرز أونال”. الذي قاتلة بشرف أمام البافاري الألماني طيلة المباراة حتى النفس الأخيرة من المباراة.

أبطال البوندسليجا ✅

أبطال كأس ألمانيا ✅

أبطال دوري أبطال أوروبا ✅

أبطال السوبر الألماني ✅

أبطال السوبر الأوروبي ✅ 🏆 أبـــــطـــــال العـــــالـــم! 🏆#ميا_سان_أبـ6ـال pic.twitter.com/O966nDdMz9 — 🏆🏆🏆 بايرن ميونخ 🏆🏆🏆 (@FCBayernAr) February 11, 2021

وقد سجل اللاعب الفرنسي ” بنجامين بافارد” 24 عاماً هدف التتويج باللقب بعد تمريرة عرضية رائعة من هداف الفريق اللاعب الهولندي روبرت ليفدوفسكي 28 عاماً، في شباك المنافس المكسيكي “تايجرز أونال” في الدقيقة ال 59.

وجاء الهدف بعد رفع الحكم المساعد الأول للحكم الراية معلناً التسلل للهدف، وبعد الرجوع إلى تقنية الفار أحتسب حكم اللقاء الهدف الوحيد في المباراة النهائية في كأس العالم للأندية.

جائزة أفضل لاعب في البطولة

وقد تُوج اللاعب الهولندي جائزة أفصل لاعب في كأس العالم للأندية لهذا العام 2020م، بعد تألقه الملفت في منافسات دوري كأس العالم للأندية. أمام منافسه الأهلي المصري وكذلك المكسيكي تايجرز أونال.

الميدالية البرونزية

كما ونجح فريق الأهلي المصري من الحصول على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية وتحقيق الميدالية البرونزية في عام 2006م، كما بعد فوزه على فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف وحيد من توقيع النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة.

🚨|🚨| يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات …الأهلي يواصل كتابة التاريخ ويتوج بالميدالية البرونزية 🥉الثانية في تاريخه بمونديال الأندية بعد تغلبه على بالميراس بركلات الترجيح من نقطة الجزاء🦅🔥 pic.twitter.com/I4tgiLh2ct — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 11, 2021

كما جاء ذلك من خلال نجاحه في تحقيق الفوز على منافسه البرازيلي بالميراس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة بركلات الترجيح بين المنافسين.

تألق الحارس الشناوي

وقد تألق حارس مرمى فريق الأهلي المصري منتخب بلاده محمد الشناوي 32 عاماً، في حصول فريقه على الميدالية البرونزية وترتيب المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية على حساب الفريق المنافس بالميراس البرازيلي.

🎙 محمد الشناوي: "أخبرت نوير أنه مثلي الأعلى، وأنني سعيد باللعب أمامه. التقيت به مرة أخرى بعد مباراة @AlAhly وبالميراس أثناء توجهه للإحماء وقدم لي التهنئة على المباراة وتمنى لي التوفيق. الحقيقة أنه حارس عالمي". 🗣@Manuel_Neuer 🤜🤛 @Melshenawy #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/DyHcnPg4nj — 🏆🏆🏆 بايرن ميونخ 🏆🏆🏆 (@FCBayernAr) February 13, 2021

كما وتصدى محمد الشناوي في أخر كرة للفريق المنافس بالميراس البرازيلي، ليُتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة لدوره البارز والرائع في تأهل فريقه وحصوله على المركز الثالث في البطولة.

وقد سجل أهداف الثلاثة لفريق الأهلي كلاً من: اللاعب المصري محمد هاني، والمغربي بدر بانون، واللاعب المالي أليو ديانج.

المرة الأولى في تاريخه

وقد نجح فريق تايجرز أونال البطل المكسيكي من العبور للمرة الأولى من التأهل إلى نهائي منافسات كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على البرازيلي بالميراس بصعوبة بهدف نظيف دون رد.

تشكيلة فريق البايرن ميونيخ

ولعب لمدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني “هانس ديتر فليك” 55 عاماً المدير الفني لفريق البايرن ميونيخ بنفس التشكيلة الأساسية في منافسة المكسيكي ” تايجرز أونال” في مركز حراسة المرمى سيكون الألماني مانويل نوير.

وفي خط مركز الدفاع للفريق البافاري الألماني لعب كلاً من: اللاعب بافارد، وألفونسو ديفيز، وبواتينج، ولوكاس هيرنانديز، إلى جانب إقحام اللاعب ألابا.

في مركز خط الوسط جاء كلاً من: كيميتش، وبونا سار، ومارك روكا، وتوليسو، ودانتاس، وكومان، بالإضافة إلى اللاعب موسيالا.

أما في خط الهجوم، لعب كلاً من: اللاعب الهولندي ليفاندوفسكي، وجنابري، وساني، ودوجلاس كوستا، وموتينج، إلى جانب الألماني مولر.

تشكيلة فريق تايجرز أونال

ولعب المدرب البرازيلي “ريكاردو فيريتي” 66 عاماً المدير الفني لفريق تيجريس أونال في منافسته القوية والنهائية أمام البافاري الألماني البايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية، وسيكون في حراسة مرمى الأرجنتيني ناهويل غوزمان.

وفي مركز خط الدفاع للفريق لعب كلاً من: المكسيكي لويس رودريغيز، والإسباني خوسيه أنتونيو رييس، والإيطالي إيدي سالسيدو، إلى جانب اللاعب دونات شوتير.

Rafael Carioca vs. Bayern Munich (2/11/21) #MundialDeClubes #TigresEnQatar Let the Rhythm Just – The Polish Ambassador ft. Mr. Lif & Ayla Nereopic.twitter.com/emXQ8AZlx2 — Owen Diana (@forkicksblog) February 13, 2021

كما وجاء في خط الوسط جاء كلاً من: اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، والأرجنتيني جيدو بيزارو، بالإضافة إلى اللاعب الإكوادور بيدرو كوينونيز.

في خط الهجوم للفريق لعب الثلاثي: اللاعب المكسيكي خافيير أكينو، ومواطنه اللاعب كارلوس جونزاليس، إلى جانب إقحام اللاعب الفرنسي اندريه جينياك في التشكيلة الأساسية في مواجهة الضيف الثقيل البايرن ميونيخ في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

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