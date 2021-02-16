الأهلي يستهل حملة الدفاع عن لقبه في أبطال أفريقيا بانتصار كبير على المريخ

عاد فريق الأهلي المصري حامل اللقب السابق لدوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي. بعد تحقيقه الميدالية البرونزية مؤخراً في كأس العالم الأندية. بعد تحقيق الانتصار على البرازيلي بالميراس بثلاثة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح بين المنافسين.

لينجح في تحقيق الفوز الأول في أولى مواجهاته أمام بطل الدوري السوداني المريخ السوداني بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، في مباراة شهدت السيطرة والقوة بين الفريقين في دوري أبطال أفريقيا لعام 2020-2021م.

أهداف مباراة الأهلي والمريخ كاملة pic.twitter.com/Xcu3lMqehc — Magicano🥉 (@Magicanoo74) February 16, 2021

الشوط أول خالي من الأهداف

كما وخيم التعادل السلبي بين كلا البطلين بين السيطرة والضغط الكبير. الذي شهده الشوط الأول على دفاع فريق الضيف المريخ السوداني، وسط صموده حتى نهاية أخر دقيقة الشوط الأول بين كلا المنافسين.

📸|لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا 🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/CoU4rl1tmB — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 16, 2021

وحاول فريق الأهلي المصري تسديد عدد من الفرص باتجاه مرمى فريق الضيف المريخ السوداني دون جدوى في ذلك، مع براعة الحارس المصري الشناوي في التصدي. في أكثر من فرصة لفريق المريخ. لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

الأهلي يقلب الموازين

وشهد مجريات أحداث الشوط الثاني السيطرة الكاملة لأصحاب الأرض الأهلي المصري. الذي نجح في إحراز أولى أهدافه عن طريق اللاعب محمد مجدي قفشة 24 عاماً في الدقيقة ال 57 من المباراة.

كما وجاء الهدف الثاني بواسطة محمود عبد المنعم الشهير ب ” محمود كهربا” 26 عاماً في الدقيقة ال 63. بتسديدة قوية في شباك الضيف المريخ السوداني.

كما وسدد الهدف القاتل وصدارة المجموعة لصالح فريق الأهلي المصري. في الدقيقة ال 71 عن طريق المهاجم الزامبي “والتر بواليا” 25 عاماً. عبر تمريرة رائعة ليسجلها في شباك حارس مرمى المريخ السوادني.

وفي الربع الأخير من انتهاء اللقاء من المباراة عاد الفريق الضيف. الذي يفتقر الهجوم القوي واختراق خط الدفاع الأهلي المصري، بتسديد عدد من المحاولات بإتجاه شباك الأهلي ” القرن” دون جدوى من ذلك.

الأهلي على أرضه في دوري أبطال إفريقيا: آخر 14 مباراة = 14 فوز. 🙌 23 مباراة متتالية دون خسارة لبطل إفريقيا على أرضه! 4 أعوام ذهبية للمارد الأحمر في وطنهم. 🔴🦅#TotalCAFCL | @AlAhly pic.twitter.com/qqqNcQ4VDM — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 16, 2021

براعة الحارس الشناوي

وشهد المباراة تألق ملفت كعادته الحارس المصري ” محمد الشناوي” 32 عاماً .حارس مرمى فريق الأهلي والمنتخب المصري. في التصدي لعدد من الكرات القاتلة المحقق في شباك فريقه، ليقف بالسد المنيع أمام هجوم الضيف المريخ السوداني.

كما وتألق الشناوي وتمكنه في حصول فريقه على الميدالية البرونزية. وترتيب المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية على حساب الفريق المنافس بالميراس البرازيلي.

وقد تصدى محمد الشناوي في أخر كرة للفريق المنافس بالميراس البرازيلي، ليُتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة لدوره البارز والرائع في تأهل فريقه وحصوله على المركز الثالث في البطولة.

فريق الأهلي المصري

كما ولعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي”بيتسو موسيماني” 56 عاماً، بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي”بيتسو موسيماني” 56 عاماً.

أمام منافسه بطل الدوري السوداني المريخ السوادني. بقائمة تشكيلة على النحو التالي: في حراسة المرمي اللاعب المصري محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وفي خط مركز الدفاع. أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود وحيد.

وفي مركز خط الوسط سيلعب كلاً من: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، إلى جانب اللاعب محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا. وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ووليد سليمان.

في خط هجوم الفريق اعتمد المدرب في التشكيلة. على اللاعب مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

بينما غاب عن المباراة لاعب الظهير الأيسر في الفريق التونسي. علي معلول بعد تعرضه للإصابة في مباراته أمام فريق البايرن ميونيخ. والتي خرج على إثرها من أرضية المعلب في الدقيقة ال 24 من أحداث الشوط الأول. في مباراة دور النصف النهائي من كأس العالم للأندية.

الحرمان من المشاركة مع الأهلي

وقد تلقت إدارة بعثة الأهلي المصري في تلك المنافسة. التي انتهت يتويج الفريق البافاري بكأس العالم للأندرية بعد فوزه على فريق تايجرز أونال المكسيكي بهدفين دون رد.

إخطاراً من الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي. يؤكد فيه حرمان كلاً من: المهاجمين في الفريق محمود كهربا وحسين الشحات.

من المشاركة في المباراة أمام بالميراس البرازيلي. نتيجة عدم التزامهم بالإجراءات الوقائية من وباء فيروس كورونا عقب مباراة مواجهة الأهلي أمام المنافس فريق الألماني البايرن ميونيخ.

الميدالية البرونزية

وقد نجح فريق الأهلي المصري من الحصول على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية وتحقيق الميدالية البرونزية في عام 2006م. بعد فوزه على فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف وحيد من توقيع النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة.

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 26 نقطة. بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين دون رد ليحافظ على صدارة الترتيب.

بينما يأتي فريق الأهلي المصري في المركز الثاني المؤجلة مبارياته في الدوري نتيجة مشاركته في مسابقات كأس العالم للأندية في العاصمة القطرية الدوحة. برصيد 21 نقطة، ويحتل في المركز الثالث فريق المصري البور سعيدي برصيد 20 نقطة.

بينما عاد فريق سيراميكا كيلو باترا إلى المنافسة على صدارة الترتيب في المركز الرابع برصيد 19 نقطة، متساوياً بتلك مع فريق الجونة المصري. الذي يحتل ترتيب المركز الخامس من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكما في المركز السادس يأتي فريق بيراميدز المصري برصيد 18 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن المنافس الجونة في جدول الترتيب.

وفي المركز السابع يحتل فريق إنبي المصري المتراجع في ترتيب الدوري المصري. برصيد 17 نقطة، متساوياً بذلك مع منافسه سموحة المصري. الذي يحتل المركز الثامن بنفس عدد النقاط.

أما في المركز التاسع فيأتي فريق مصر المقاصة برصيد 17 نقطة. بفارق نقطتين، وفي المركز العاشر يأتي فريق الاتحاد السكندري برصيد 14 نقطة، متساوياً في نفس عدد النقاط مع غزل المحلة الذي يحتل المركز الحادي عشر.

ترتيب فريق المريخ السوادني

كما ويتربع فريق المنافس حامل اللقب السابق المريخ السوادني. على صدارة قائمة الترتيب في مرحلة الدفاع عن لقبة برصيد 19 نقطة. بفارق نقطتين عن أقرب المنافسين له الأمل عطبرة الذي يحتل ثاني الترتيب برصيد 17 نقطة.