محمد الخضري ممثل حماس أصيب بالشلل في سجون السعودية وفقد اسنانه

طالبت منظمة العفو الدولية من السلطات السعودية، ضرورة الإفراج عن الدكتور محمد الخضري، فلسطيني الجنسية. ويعمل ممثلاً لحركة حماس في الرياض، ونجله هاني المعتقلين بسجون المملكة.

وانتقدت المنظمة حرمان الأب وولده من العلاج، كما التسبب في تراجع حالتهما الصحية بالإهمال.

وشددت المنظمة الدولية على أن الدكتور الخضري البالغ من العمر 83 عاماً، والمعتقل في السعودية، يعاني تدهوراً في حالته الصحية بسبب الإهمال الذي يتعرض له.

#Saudi authorities have denied an 83-year-old man and cancer patient access to adequate health care while his health has been steadily deteriorating in detention. His life is at risk and must be released immediately and provided with urgent medical care. https://t.co/KfJCYHpeqe pic.twitter.com/4LJ4mM8BcV

— Amnesty Gulf (@amnestygulf) February 15, 2021