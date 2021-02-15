فيديو: ما لا تعرفه عن فدوى سلام وأميرة الشنفري اللتان عاقبهما القضاء في سلطنة عمان

شنت السلطات القضائية في سلطنة عمان، حملة ضد المحتوى الخادش للحياء. والذي ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت سلطنة عمان أحكاماً قضائية ضد بعض المشاهير بسبب محتوى منشوراتهم الخادشة للحياء. ووجهت لهم تهمة الإخلال بالآداب العامة .

فدوى سلام و أميرة الكون

وشملت الاحكام كلاً من فدوى سلام البوسعيدي، وأميرة الشنفري المعروفة بلقب “أميرة الكون”. تنص على حظر استخدام جميع الحسابات الشخصية التابعة لهم.

وتغلظ العقوبة على المشهورتين في حال تم فتح حسابات أو نشر منشورات عليه من أي جهاز آخر. وينفذ الحكم بعد 7 أيام من تاريخ النطق.

فدوى سلام

وتعمل فدوى سلام البوسعيدي كعارضة أزياء، وهي أيضًا تعرّف نفسها على أنها ناشطة اجتماعية وتطرح وتناقش. قضايا مثيرة للجدل في سلطنة عمان.

ونشرت فدوى سلام فيديو لها عبر “سناب شات” اعتبره العمانيون غير لائق ومسيء للسلطنة.

وظهرت فدوى بالمقطع وهي ترقص وتتمايل في مقطع صورته بكاميرا جوالها ورفعته على حساباتها عبر مواقع التواصل.

أميرة الشنفري المعروفة بـ أميرة الكون

وهي سيدة أعمال عمانية بارزة في قطاع الأعمال، وتُروج لمنتجاتها دائماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لمشاركتها بعض تفاصيل حياتها.

ودائماً ما تثير أميرة الكون جدلاً بين العمانيين بفيديوهاتها وحركاتها الخارجة.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخطوة القضاء العماني، وأكدوا أن المجتمع العُماني لا يزال مصراً على التمسك بأصالته وحفاظه على العادات والتقاليد.

وتصدر هاشتاج #اميره_الكون وكلنا مع فدوى سلام قائمة التريند الأكثر تداولاً في سلطنة عُمان على مدار اليومين الماضيين ، والذي أشاد عبره الناشطون بالقضاء العُماني، ودوره. بالمحافظة على صورة السلطنة المُحافظة.

فكتب الناشط العماني علي المقبالي: “خبر جدا مفرح ونشكر محكمة القضاء على هذا الحكم، ونتمنى بعد غلق الكثير من الحسابات. التي لا تمد الشعب العماني بصلة، نحن مع القضاء العماني”.

#اميره_الكون#نحن_مع_القضاء_العماني خبر جدًا مفرح ونشكر محكمة القضاء ع هاذا الحكم …. ونتمنى بعد غلق الكثير من الحسابات التي لا تمد الشعب العماني بصله pic.twitter.com/G7xDKspr0n — علي المقبالي (@ali_almqbali_) February 13, 2021

ووافقه آخر الرأي مطالباً بالقبض على آخرون، وكتب: “يعيش القضاء العماني، الله يلحق الحبل بالدلو شي كم واحد فبالي يآرب. ينالهم أكثر من ذا الحكم ، راعية الأصفر ، وراعية المالديف، احلى وحدة”.

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