“شاهد” صدام ديربي إيطاليا بين لوكاكو وإبراهيموفيتش يتحول إلى فن في شوارع ميلانو

تحولت المشادة الكلامية والصدام بين النجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” 27 عاماً مهاجم فريق الانتر ميلان أمام النجم السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش” 39 عاماً مهاجم الميلان. في مباراة الفريق بدربي كأس ملك إيطاليا مع نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة.

إلى لوحات فنية على الجداريات القريبة من ملعب ” سان سيرو” لتجسد تلك المواجهة التي عاشها جماهير كلا الفريقين وهم يشاهدون المباراة أمام شاشات التلفزة. لترسم تفاصيل ما حدث بين النجمين البلجيكي والسويدي داخل أرضية ملعب الكرة المستديرة.

صدام لوكاكو وزلاتان ابراهيموفيتش في ديربي ميلان تحول إلى لوحة فنية في شوارع ميلانو 📸 pic.twitter.com/9nzxgnsadN — Btolat.com (@Btolat) February 14, 2021

القضاء الإيطالي

وقد قرر القضاء الإيطالي في البلاد، إيقاف كلاً من السلطان السويدي ” زلاتان إبراهيوفيتش” 39 عاماً المهاجم في فريق الميلان الإيطالي.

واللاعب البلجيكي ” روميلو لوكاكو” اللاعب فريق الانتر ميلان 27 عاماً، بإيقاف كلا اللاعبان لمباراة واحدة في كأس إيطاليا، بعد حادثة شجارهما في الربع النهائي الذي جمع المنافسين.

وقد خفف القاضي الإيطالي أخف عقوبة على اللاعبين روميلو لوكاكو وزلاتان إبراهيموفيتش، نجما فريق الانتر والميلان الإيطالي. بعد المشاحنة الكلامية في المباراة التي أقيمت على ملعب “سان سيرو” يوم الثلاثاء الماضي، ليوقف كل من اللاعبين مباراة واحدة في البطولة المحلية.

تحولت مواجهة لوكاكو وزلاتان في ديربي ميلانو إلى فن شوارع في #ميلان 🎨 🔴🔵 pic.twitter.com/IBKEs91Ovv — 🇵🇸الحلبي🇵🇸 (@waelalhalapi) February 14, 2021

حيث من المقرر أن يغيب اللاعب إبراهيموفيتش عن أول لقاء من مباراة كأس إيطاليا. مع فريقه الميلان الموسم المقبل نتيجة خروج الفريق من المسابقة عقب خسارته أمام الانتر ميلان.

بينما لن يشارك النجم البلجيكي ” لوكاكو” مع فريق الانتر، مباراة ذهاب الدور النصف النهائي ضد ضيفه فريق يوفنتوس الإيطالي ” السيدة العجوز” والمقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم.

المشادة كلامية

في لحظات توتر وشجار في ديربي الغضب بين فريقا الميلان والانتر في ربع النهائي من كأس إيطاليا، حيث تقابل الثنائي العملاقان وجه لوجه في مشادة عنيفة وكلامية بين اللاعب “إبراهيموفيتش” وجاره اللاعب البلجيكي ” لوكاكو”. في الدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الأول داخل أرضية ملعب الكرة المستديرة.

خناقة بين #إبراهيموفيتش و #لوكاكو في #ديربي_ميلانو.. قال له #زلاتان: "إذهب وقم بالفودو (الشعوذة) أيها الحمار الصغير" غضب لوكاكو وبدأت مشادة كلامية بين الاعبين لوكاكو لاعب بلجيكي أسمر بدأ حياته من الصفر حتى وصل لأكبر أندية العالم. نحكي لكم قصته عبر الفيديوhttps://t.co/LnAGMY3nM5 pic.twitter.com/SJBEc5ytvf — دقائق (@daqaeqnet) January 27, 2021

ونجح لاعبو فريق الانتر ميلان في تهدئة الشجار بشكل كبير، والعودة إلى أجواء المباراة بين كلا المنافسين. ليعود اللاعبين للشجار من جديد. مع صافرة نهاية الشوط الأول، وإشارة حكم اللقاء البطاقة الصفراء لكليهما نتيجة ذلك.

استفزاز البلجيكي “لوكاكو”

وقد كشفت التقارير الصحفية الإيطالية، فإن السبب وراء غضب لاعب انتر ميلان البلجيكي ” روميلو لوكاكو” مع نظيره النجم السويدي ” إبراهيموفيتش”. عقب تلفظ الأخير بعبارة وجهها للاعب، قائلاً: ” عد إلى بلادك لممارسة سحر الفودو”.

حكم اللقاء الإيطالي ” باولو فاليري” 42 عاماً، في النجاح في تهدئة الموقف بين كلا اللاعبين والاكتفاء بالإشارة البطاقة الصفراء.

بينما دخل لاعب خط الوسط في فريق الانتر ميلان التشيلي ” أرتورو فيدال” 33 عاماً في مساندة زميله البلجيكي “لوكاكو”، لكن سرعان ما تدخل رفاقه تدخلوا لمنع حدوث ذلك.

طرد إبراهيوفيتش

وقد تعرض النجم السويدي إلى الطرد في الدقيقة ال 59 مع مجريات أحداث الشوط الثاني بسبب عرقلة لاعب الفريق المنافس الانتر. ليكتمل فريق الميلان أحداث اللقاء في ديربي كأس إيطاليا ب 10 لاعبين.

صورة ل اثناء طرد ل زلاتان #ابراهيموفيتش pic.twitter.com/8vCGcl6kQP — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) March 11, 2015

وكان في لحظة طرد السلطان السويدي ” إبراهيموفيتش” متقدماً بهدف من تسجيله، قبل أن تنقلب الأمور بعد ذلك لصالح الفريق المنافس “الانتر ميلان”.

هدفي الفوز للانتر ميلان

بعد نجاح فريق الميلان طيلة أحداث اللقاء قبل طرد النجم “إبراهيموفيتش” مع مجريات أحداث الشوط الثاني والتقدم بهدف للفريق في الدقيقة ال 31.

عن طريق اللاعب السويدي “ابراهيموفيتش”. بتسديدة قوية جاءت على يسار شباك مرمى الفريق الجار الانتر ميلان.

هدف ميلان الأول أمام الإنتر عن طريق زلاتان إبراهيموفيتش 😍

⚫️🔴

🎥 @if24hd_ pic.twitter.com/1e20BrMONj — أخبـار ميـلان (@Rossoneri_ar) January 26, 2021

ليعود فريق الانتر ميلان إلى أجواء اللقاء من جديد من خلال تسجيل هدف تقليص الفارق في شباك الميلان عن طريق اللاعب البلجيكي” روميلو لوكاكو” في الدقيقة ال 71 عبر ركلة جزاء لصالح الفريق.

بينما جاء هدف الفوز على الجار متصدر الدوري ” الكالتشيو” في الدقيقة ال 97 من الوقت البديل بواسطة لاعب الوسط الدنماركي. ” كريستيان إريكسن” 28 عاماً في شباك فريق الميلان. ليتأهل الفريق الفائز إلى النصف النهائي من كأس إيطاليا.

لوكاكو سجل هدف التعادل للانتر من ركلة جزاء في الدقيقة 71 :

pic.twitter.com/0TC5nEe0Sq — Naif_goals (@GoalsNaif) January 26, 2021

اتهام ابراهيموفيتش بالعنصرية

وقد صرح النجم السويدي ” زلاتان اباهيموفيتش” في تغريده له عبر حسابه الشخصي للرد على اتهامه بالعنصرية عقب شجاره مع اللاعب البلجيكي “لوكاكو”.

قائلاً: ” أنه لا يوجد أي مكان للعنصرية في كرة القدم، وحان وقت زلاتان للتأكيد على عدم وجود أي مكان للعنصرية”.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race – we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 27, 2021

وأضاف زلاتان، ” كلنا نفس العرق وكلنا متساوون، وكلنا لاعبون ولكن هناك من هم أفضل من الآخرين”.

إريكسين من ركلة ثابتة نفذها بطريقة رائعة سجل الهدف الثاني للأنتر في الدقيقة 96 :

pic.twitter.com/6QUtdSR6hM — Naif_goals (@GoalsNaif) January 26, 2021

وجاء رد السلطان السويدي “إبراهيموفيتش” بعد الاتهامات التي وجهت له بممارسة العنصرية تجاه النجم البلجيكي “لوكاكو” الذي وجه بعض الألفاظ النابية التي تخص زوجته.

ترتيب هدفي الدوري

ويحتل الدون البرتغالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” كريستيانو رونالدو المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي. برصيد 15 هدفاً.

متساوياً بذلك مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في فريق الانتر ميلان بنفس عدد الأهداف.

كما و يأتي في المركز الثالث النجم السويدي ” زلاتان إبراهيمو فيتش” في ظل الغياب عن الملاعب لمدة شهرين عن المشاركة في صفوف الفريق. إلا أنه يقدم أهدافاً رائعة مع فريقه برصيد 14 بفارق هدفين عن النجمين أصحاب الصدارة.

دوري الكالتشيو الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان مؤخراً على عرش دوري “الكالتشيو” برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة عن جاره الميلان الذي فقد الصدارة بعد التعثر في مباراته الأخيرة.

كما ويحتل المركز الثاني برصيد 49نقطة، بينما يحتل فريق روما الإيطالي في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

وبفارق نقطة وحيد عن حامل اللقب يوفنتوس الإيطالي. الذي عاد إلى أجواء المنافسات في صدارة الترتيب برصيد 36 نقطة، في جدول الترتيب للدرجة الممتازة الإيطالي.

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