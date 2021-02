“شاهد” صدام ديربي إيطاليا بين لوكاكو وإبراهيموفيتش يتحول إلى فن في شوارع ميلانو

تحولت المشادة الكلامية والصدام بين النجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” 27 عاماً مهاجم فريق الانتر ميلان أمام النجم السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش” 39 عاماً مهاجم الميلان. في مباراة الفريق بدربي كأس ملك إيطاليا مع نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة.

إلى لوحات فنية على الجداريات القريبة من ملعب ” سان سيرو” لتجسد تلك المواجهة التي عاشها جماهير كلا الفريقين وهم يشاهدون المباراة أمام شاشات التلفزة. لترسم تفاصيل ما حدث بين النجمين البلجيكي والسويدي داخل أرضية ملعب الكرة المستديرة.

وقد قرر القضاء الإيطالي في البلاد، إيقاف كلاً من السلطان السويدي ” زلاتان إبراهيوفيتش” 39 عاماً المهاجم في فريق الميلان الإيطالي.

واللاعب البلجيكي ” روميلو لوكاكو” اللاعب فريق الانتر ميلان 27 عاماً، بإيقاف كلا اللاعبان لمباراة واحدة في كأس إيطاليا، بعد حادثة شجارهما في الربع النهائي الذي جمع المنافسين.

وقد خفف القاضي الإيطالي أخف عقوبة على اللاعبين روميلو لوكاكو وزلاتان إبراهيموفيتش، نجما فريق الانتر والميلان الإيطالي. بعد المشاحنة الكلامية في المباراة التي أقيمت على ملعب “سان سيرو” يوم الثلاثاء الماضي، ليوقف كل من اللاعبين مباراة واحدة في البطولة المحلية.

حيث من المقرر أن يغيب اللاعب إبراهيموفيتش عن أول لقاء من مباراة كأس إيطاليا. مع فريقه الميلان الموسم المقبل نتيجة خروج الفريق من المسابقة عقب خسارته أمام الانتر ميلان.

بينما لن يشارك النجم البلجيكي ” لوكاكو” مع فريق الانتر، مباراة ذهاب الدور النصف النهائي ضد ضيفه فريق يوفنتوس الإيطالي ” السيدة العجوز” والمقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم.

في لحظات توتر وشجار في ديربي الغضب بين فريقا الميلان والانتر في ربع النهائي من كأس إيطاليا، حيث تقابل الثنائي العملاقان وجه لوجه في مشادة عنيفة وكلامية بين اللاعب “إبراهيموفيتش” وجاره اللاعب البلجيكي ” لوكاكو”. في الدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الأول داخل أرضية ملعب الكرة المستديرة.

ونجح لاعبو فريق الانتر ميلان في تهدئة الشجار بشكل كبير، والعودة إلى أجواء المباراة بين كلا المنافسين. ليعود اللاعبين للشجار من جديد. مع صافرة نهاية الشوط الأول، وإشارة حكم اللقاء البطاقة الصفراء لكليهما نتيجة ذلك.

وقد كشفت التقارير الصحفية الإيطالية، فإن السبب وراء غضب لاعب انتر ميلان البلجيكي ” روميلو لوكاكو” مع نظيره النجم السويدي ” إبراهيموفيتش”. عقب تلفظ الأخير بعبارة وجهها للاعب، قائلاً: ” عد إلى بلادك لممارسة سحر الفودو”.

حكم اللقاء الإيطالي ” باولو فاليري” 42 عاماً، في النجاح في تهدئة الموقف بين كلا اللاعبين والاكتفاء بالإشارة البطاقة الصفراء.

بينما دخل لاعب خط الوسط في فريق الانتر ميلان التشيلي ” أرتورو فيدال” 33 عاماً في مساندة زميله البلجيكي “لوكاكو”، لكن سرعان ما تدخل رفاقه تدخلوا لمنع حدوث ذلك.

وقد تعرض النجم السويدي إلى الطرد في الدقيقة ال 59 مع مجريات أحداث الشوط الثاني بسبب عرقلة لاعب الفريق المنافس الانتر. ليكتمل فريق الميلان أحداث اللقاء في ديربي كأس إيطاليا ب 10 لاعبين.

وكان في لحظة طرد السلطان السويدي ” إبراهيموفيتش” متقدماً بهدف من تسجيله، قبل أن تنقلب الأمور بعد ذلك لصالح الفريق المنافس “الانتر ميلان”.

بعد نجاح فريق الميلان طيلة أحداث اللقاء قبل طرد النجم “إبراهيموفيتش” مع مجريات أحداث الشوط الثاني والتقدم بهدف للفريق في الدقيقة ال 31.

عن طريق اللاعب السويدي “ابراهيموفيتش”. بتسديدة قوية جاءت على يسار شباك مرمى الفريق الجار الانتر ميلان.

ليعود فريق الانتر ميلان إلى أجواء اللقاء من جديد من خلال تسجيل هدف تقليص الفارق في شباك الميلان عن طريق اللاعب البلجيكي” روميلو لوكاكو” في الدقيقة ال 71 عبر ركلة جزاء لصالح الفريق.

بينما جاء هدف الفوز على الجار متصدر الدوري ” الكالتشيو” في الدقيقة ال 97 من الوقت البديل بواسطة لاعب الوسط الدنماركي. ” كريستيان إريكسن” 28 عاماً في شباك فريق الميلان. ليتأهل الفريق الفائز إلى النصف النهائي من كأس إيطاليا.

وقد صرح النجم السويدي ” زلاتان اباهيموفيتش” في تغريده له عبر حسابه الشخصي للرد على اتهامه بالعنصرية عقب شجاره مع اللاعب البلجيكي “لوكاكو”.

قائلاً: ” أنه لا يوجد أي مكان للعنصرية في كرة القدم، وحان وقت زلاتان للتأكيد على عدم وجود أي مكان للعنصرية”.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race – we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 27, 2021