ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بمقطع فيديو انتشر لمشهورة مواقع التواصل المصرية جنات السيسي. والتي أقدمت فيه على محاولة الانتحار على الهواء مباشرة.

ويظهر المقطع المتداول الذي بثته جنات السيسي، على حساباتها بمواقع التواصل. لحظة تناولها كمية كبيرة من حبوب الدواء المجهولة لكي تفقد حياتها وتدعو الله أن يسامحها.

وبررت ذلك بسبب مشكلات بينها وبين زوجها رجل أعمال سوري الجنسية.

جنات السيسي وزوجها رجل الاعمال السوري

وكانت تبكي بشدة وتتحدث عن دخولها في حالة اكتئاب حادة، بسبب علاقتها بزوجها الذي باعها. على حد وصفها.

وظهرت جنات في مقطع البث المباشر من داخل شقتها في مساكن شيراتون، بمصر الجديدة، بمحافظة القاهرة. وهي تقول: “الشخص اللي كان في حياتي متحركش، طيب أنا موجودة ليه وعايشة ليه، وحتى لو أنا عايشة عشان أشخاص هما مش عاوزيني”.

وتابعت المشهورة المصرية وقد بدا عليها علامات التعب والارتباك والإحباط: “الناس اللي حواليا مستنيين صوري اللي كتفي فيها باين. وشكلي عامل إزاي، لكن أنا لوحدي، أنا ياما عطلت مصالحي الشخصية عشانهم وهما سايبيني.”

وأكملت:”ربنا مش راضي عني، أنا مكنتش وحشة على فكرة، ولو حد يعرف الشخص اللي كنت مرتبطة بيه يقولوا لو جنات. كان همها على فلوس كانت بقت في حتة تانية”

واستطردت جنات السيسي في بعث رسائلها لزوجها:”هو صرف عليا لكن معنديش لا رصيد في بنوك ولا عربية ولا شقة. أنا أعرف أجيب تل فلوس وأنا ست مرغوبة”

واختتمت:”عارفة إن ربنا مش راضي عني، وإني مش كويسة بس هقابله في الآخر، وأنا نضيفة برده”.

سائق جنات ينقذها

وساهم انتباه السائق الخاص بجنات السيسي، وبعض جيرانها للبث المباشر، في إنقاذ حياتها سريعاً، ونقلها إلى المستشفى سريعاً لتلقي العلاج.

وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام مصرية أن السلطات الأمنية ألقت القبض على جنات السيسي، والتي أكدت في التحقيقات. أنها أقدمت على فعل الانتحار بسبب بعد زوجها عنها وحتى يشعر بالندم عن انفصاله عنها ويرجع إليها وكل ذلك بسبب حبها لزوجها، وهو رجل أعمال سوري الجنسية.

إخلاء سبيل جنات بسبب حالتها النفسية

وأخلت النيابة العامة الاثنين سبيل جنات السيسي بكفالة قدرها 500 جنيه. وذلك بعدما طالب محاميها عاصم قنديل، بإخلاء سبيلها لمرورها بحالة نفسية سيئة أدت لارتكابها تلك الواقعة.

والجدير بالذكر أن جنات السيسي واحدة من مشاهير “التيك توك”، ويتابعها أكثر من 300 ألف شخص عبر هذا التطبيق.

هل يعاقب القانون على الانتحار؟

وفي هذا السياق، أوضح الخبير القانوني المصري أيمن محفوظ، العقوبة القانونية المتوقعة على من يقدم على التخلص من حياته.

وقال “محفوظ” في تصريحات لصحيفة “فيتو” المحلية، إن من يقدم على جريمة الانتحار هو شخص يحتاج إلى علاج سلوكي وعلاج. نفسي قبل أن يقتص المجتمع منه لارتكابه جريمة.

وتابع: “إننا هنا نفرق بين أمرين مهمين جدا، الأول أن ينجح المنتحر في المحاولة الإجرامية، ولا عقوبة بالطبع على المنتحر لأنه صار متوفي. وكأي مرتكب لأي جريمة؛ لانقضاء الدعوى بوفاة المتهم”.

واستطرد محفوظ: “لكن إذا كان الانتحار وليد تحريض مباشر من شخص آخر فإن التحريض على جريمة يكون، طبقا للمادة 45 عقوبات. شريكا أصليا في الجريمة، ويعاقب المحرض بعقوبة القتل العمد إذا نتج عن تحريضه المباشر وفاة الضحية”.

عقوبة المحرض على الانتحار

وأشار محفوظ أنه في حالة فشل المنتحر في إتمام جريمته، فإنه يعاقب المحرض مع المنتحر الذي فشلت محاولته بعقوبة التحريض على القتل. ولو كان ذلك بنشر أخبار أو صور كانت لها علاقة سببية في أن يقوم المنتحر بمحاولته.

واستطرد محفوظ: “يعاقب المحرض بتهمة الشروع في القتل لأن عدم تحقيق نتيجة الانتحار كان بسبب وليس بإرادة المحرض”.

ونوه محفوظ إلى أنه يعاقب على الشروع بالانتحار، ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

وتابع: ” إذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع هي الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات”.

وأشار محفوظ إلى أن المنتحر نفسه بعد فشل محاولته في الانتحار يكن معاقبا بعقوبة الحبس والغرامة بتهمة تحقيق إصابة ضد نفسه.

وحول ما إذا كان أهل المنتحر مسؤولون قانونا عن عدم رعاية المنتحر؛ مما أدى إلى انتحاره قال محفوظ: “بالطبع لا توجد عقوبة قانونية. على الأهل في تلك الحالة، ولو كانت المعاملة السيئة أو الإحباط منهم أدت إلى انتحار الضحية”.

وتابع:” بالطبع هذا الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي لتحقيق مسئولية الأهالي عن عدم رعايتهم وعدم تقديم العون النفسي والمادي للمنتحر. مما دفعه للانتحار على سند من أن المبدأ الشرعي “كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته”.

من هي جنات السيسي

وجنات السيسي هي واحدة من مشاهير التيك توك، وتعيش في شقة بمصر الجديدة، بمحافظة القاهرة.

يتابعها أكثر من 300 ألف متابع عبر التطبيق. وتعاني جنات من حالة نفسية سيئة دفعتها لارتكاب الواقعة.

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