رونالدو يشتري سيارة جديدة هي الأغلى في العالم

اشترى الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عاماً هداف الدوري الإيطالي مع فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز”.

الذي يعشق عالم السيارات الأغلى سعراً والنادرة، بمناسبة احتفاله بميلاده الجديد الذي لم يمر أسبوع على انقضاءه.

وقد كشفت صحيفة “SPORTbible” البريطانية، فإن الدون البرتغالي رونالدو قد اشترى سيارة “بوغاتي سينتوديتشي”. النادرة في العالم حيث تبلغ قيمتها 8 ملايين يورو أوروبي.

موضحةً بأن الميزة الأبرز التي تتمتع بها تلك السيارة الجديدة التي اشترها رونالدو. تستطيع أن تنتقل إلى نحو 100 كليو. متر / ساعة خلال 2.4 ثانية.

وكذلك تعد سيارة البرتغالي رونالدو الجديدة، هي الأحدث من صناعة شركة Bugatti الفرنسية فئة “سينتوديتشي”. التي لا تزال قيد التجربة رغم شراء اللاعب تلك السيارة الأغلى في العالم.

رونالدو والسيارة النادرة

وبينت الصحيفة البريطانية، بأن سيارة رونالدو الجديدة ضمن 10 مركبات في دول العالم، يتم تصنيعها خلال الفترة القادمة.

في الوقت الذي يتعين عليه الانتظار حتى 2022 من أجل تسلمها من قبل الشركة المصنعة.

فيما بدأت شركة “بوغاتي” الفرنسية قد بدأت بالفعل إنتاج السيارة النادرة قبل أسابيع قليلة بعد شرائها من قبل اللاعب البرتغالي.

وسيتم بيع جميع السيارات التي تقوم بتصنيعها قبل إتمام مراحل التصنيع لتلك السيارات الجديدة والنادرة في العالم.

التصنيع اليدوي لسيارة

وقد أكدت الصحيفة البريطانية نقلاً عن الشركة المصنعة لسيارة رونالدو الجديدة، قائلاً: ” السيارة بدأ تصنيعها يدوياً. في بلدة “مولشيم” في دولة فرنساوتتميز بمحرك ضخم من 16 أسطوانة سعة 8 لترات”.

تبلغ سرعتها القصوى 380 كيلومترا في الساعة ❗️ النجم البرتغالي🇵🇹 كريستيانو #رونالدو يشتري سيارة من طراز "بوغاتي شنتوديتشي" بـ 8 ملايين دولار ويضيفها إلى أسطول سياراته.. #شاهد🔻 pic.twitter.com/ZT21qRk6co — Arabi21 TV (@Arabi21TV) February 14, 2021

وتضيف الصحيفة، ” التصنيع لتلك السيارة جاءت في ضوء احتفالية الشركة الفرنسية بالفئة السابقة في التسعينات “إي بي 110″.

إلى جانب تصميمها الرائع والجميل المستوحاة من التاريخ النموذجي للشركة”.

ميلاد الأسطورة رونالدو

وولد اللاعب البرتغالي في يوم الخامس من شهر فبراير /شباط من عام 1985م في جزيرة ماديرا البرتغالية، من أسرة فقيرة.

لكن عشقه لكرة القدم جعل من اللاعب أسطورة كروية في عالم كرة القدم العالمية كأمثال الراحل ماردونا وزيدن الدين زيدان. ورونالدينو وبيليه وغيرهم من أساطير كرة القدم.

هوس عالم السيارات

ويملك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطول من السيارات داخل منزله في دولة إيطاليا والمصنعة عدد منها من شركة. “بوغاتي” الفرنسية.

من فئة Veyron وChiron وLa Voiture Noire، حيث أنه اشترى قبل نحو عام سيارة نادرة من الشركة ذاتها بلغ قيمتها 11 مليون يورو.

جورجيا وسيارة المرسيدس

وقد أهدت زوجة رونالدو الإسبانية وعارضة الأزياء ” جورجينا رودريغيز” سابقاً بمناسبة ميلاده الخامس والثلاثين. العام الماضي سيارة من نوع مرسيدس G Wagon.

في مشهد حمل المفاجئة على وجه اللاعب البرتغالي رونالدو الذي يعشق ركوب السيارات الجديدة الفريدة في العالم.

وبالعودة إلى السيارة الجديدة، فقد تعد السيارات التي تقوم شركة “بوغاتي سينتوديتشي” الفرنسية هي الأفضل. على الإطلاق في عالم صناعة السيارات.

حيث أنها ستخضع لاختبارات الرياح خلال الأسابيع القليلة القادمة، من قبل المهندسين المشرفين على صناعتها ليتناسب ذلك مع سعرها.

ومن المقرر أن اللاعب البرتغالي قد يستلم تلك السيارة الجديدة في بداية عام 2020م، بشكل رسمي من قبل إدارة. الشركة الفرنسية المصنعة، لتلك السيارة التي تعد أحد عشر سيارات موجودة في العالم.

مهارات كريستيانو رونالدو

وقد حقق اللاعب رونالدو خلال مسيرته الكروية من أبرزها خمس مرات جائزة الكرة الذهبية في الجائزة التس تعقدها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” كل عام.

واحدة منها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأربع مرات مع فريق ريال مدريد الإسباني.

وكذلك جائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا لثلاثة مرات، إلى جانب حصوله جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لخمس مرات.

🎥 ثــريـــد: كريستيانو رونالدو والضربات الحرة ⚽🔥 1️⃣ الضربة الحرة الشهيرة في عام 2009 أمام مارسيليا 🤯#دوري_أبطال_أوروبا | #UCL | @Realmadridarabpic.twitter.com/YuoO3rHXOZ — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) February 13, 2021

كما ولقب بالرجل الأول في كأس السوبر البرتغالي الذي فاز بها في صفوف فريق لشبونة.

وعلى صعيد مشاركته الدولية مع منتخب بلاده، تُوج اللاعب رونالدو مع منتخب بلاده البرتغال بلقب أمم أوروبا في العام 2016م، على حساب المنتخب المستضيف فرنسا.

هداف الدوري الإيطالي

كما أنه يحتل صدار ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم مع فريقه حامل اللقب السابق يوفنتوس الإيطالي برصيد 16 هدفاً.

متساوياً بذلك مع النجم البلجيكي المتألق مع فريق جاره الانتر ميلان الذي يحتل صدارة ترتيب الدوري الإيطالي ” الكالتشيو”.

التفكير في تجديد العقد

وكشفت صحيفة التورتو الإيطالية في وقت سابق، أن إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي يفكر في تجديد عقده مع المهاجم كريستيانو رونالدو على الرغم من بلوغ السن السادس والثلاثون من عمره.

حيث أن إدارة الفريق ترى أنه لا يزال اللاعب يقدم أداءً جديداً ومستوى رائع داخل صفوف الفريق محققاً الألقاب للفريق على صعيد الدوري المحلي وكأس السوبر مؤخراً.

ومنذ قدوم اللاعب إلى نادي السيدة العجوز الإيطالي قادماً من فريق ريال مدريد الإسباني، فقد سجل 22 هدفاً في 23 مباراة.

منذ بداية الموسم في كافة المسابقات التي شارك فيها رونالدو مع فريق اليوفي، مردفةً: ” يبدو أن النجم البرتغالي أصغر من عمره لكونه يمتلك بالمهارات واللياقة البدنية العالية”.

كما أضافت الصحيفة قائلاً: عقد جديد لرونالدو سيكون إدارة اليوفي خلال الأيام القادمة، بعد نجاحه بقيادة الفريق والفوز بهدفي على انتر ميلان.

في نصف نهائي كأس إيطاليا في مباراة الذهاب الذي غاب عنها النجم البلجيكي روميلو لوكاكو بسبب عقوبة الإيقاف.

وتسجيله هدفين في ذلك اللقاء، إلى جانب الدعم المعنوي الذي يساهم به الدون رونالدو في دعم وتشجيع الفريق من أجل الفوز وتحقيق الألقاب لفريق السيدة العجوز”.

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