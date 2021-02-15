لم يشفع له ولي عهد دبي.. الإمارات تغلق مطعم الشيف التركي الشهير بوراك

كشفت وسائل إعلام تركية، تفاصيل إغلاق السلطات الإماراتية لمطعم الشيف التركي الشهير “بوراك” والذي جرى افتتاحه قبل عدة أسابيع في إمارة دبي.

لهذا السبب أغلق المطعم

وقالت صحيفة “زمان” التركية، نقلاً عن مكتب دبي الإعلامي، إن السلطات الإماراتية أغلقت فرع مطعم الشيف التركي. الشهير بوراك أوزدمير بدبي بزعم “انتهاكه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا”.

هذا ولم يعلق الشيف التركي على إغلاق المطعم الخاص به في دبي، المعروف باسم “CZN Burak”.

تجدر الإشارة إلى أن مطعم الشيف بوراك لقي نجاحاً كبيراً في دبي بالرغم من افتتاحه منذ فترة قصيرة.

وكان ذلك بالتحديد بعد ترحيب برج “خليفة” بافتتاح المطعم من خلال رسالة مضيئة وهذا ما حصد ملايين المشاهدات. وكان من أفضل الإعلانات للمطعم، وفق الصحيفة التركية.

واستضاف مطعم الشيف بوراك العديد من المشاهير حول العالم، من بينهم لاعب كرة القدم، كريستيانو رونالدو.

وفي وقت سابق أثار فيديو سقوط الشيف التركي، بوراك أوزدمير، على الصخور أمام البحر تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك الشيف التركي الشهير بوراك الفيديو عبر تطبيق “انستغرام”.

سقوط بوراك في البحر

وقال بوراك معلقا على المقطع المصور: “في بعض الأحيان حتى في مقاطع الفيديو القصيرة التي نراها نقضي أياما من العمل، بالطبع نتعرض أيضا لحوادث بسيطة”.

كما حصد الفيديو تفاعلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إذ نال ما يقارب من مليون و400 ألف مشاهدة. خلال أقل من 24 ساعة على نشره.

ونال الشيف التركي شهرة واسعة في الآونة الأخيرة بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرها خلال طهيه الطعام. حسب روسيا اليوم.

بوراك يستقبل ولي عهد أبوظبي حمدان بن محمد بن راشد

وكان الشيف الشهير استقبل الجمعة الماضية، ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بطريقة مميزة. بمناسبة حضور الأخير افتتاح فرع لمطعمه في إمارة دبي.

كما نشر بوراك مقطع فيديو يضم لقطات من إعداده وليمة ضخمة لولي عهد دبي، وسط حشد من الأشخاص. وذلك في اليوم الأول من افتتاح أول فرع لمطعمه في إمارة دبي.

وشارك الشيف التركي صورة له مع ولي عهد دبي، وعلق عليها: “شرفنا الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالحضور في يوم افتتاح المطعم”.

من هو الشيف بوراك؟

الشيف التركي بوراك أوزدمير هو طباخ تركي من أصول عربية وله شهرة عالمية وعربية يتابعه الملايين عبر منصات السوشيال ميديا ويزوره المشاهير لتناول طعامه الشهي.

كما ينشر بوراك مقاطع فيديو على الإنترنت بأسلوب احترافي واستعراضي مبهر وأنيق، ويتميز بمهارة وخفة حركة في إعداد الطعام بطريقة لافتة للانتباه.

وهو شاب مبتكر يحرص على تقديم أطباق جديدة وبطريقة تقديم مبتكرة، وهو من مواليد 1994م ويعمل في مهنة الطبخ منذ أن كان عمره 16 عاماً.

وبوراك من عائلة طباخين، ورث المهنة عن والده وجده، وتمتلك عائلته سلسلة مطاعم في تركيا أشهرها مطعم المدينة في منطقة تقسيم باسطنبول.

مطعم المدينة

كما يعد مطعم المدينة من أحد أشهر مطاعم تركيا، يقصده المشاهير من الفنانين والساسة والسياح العرب والأجانب، وقد زاره الرئيس التركي. والأمير القطري وكبار الفنانين والمشاهير.

وبوراك هو تركي من أصول عربية ويتحدث التركية والعربية، فهو من لواء اسكندرون بمدينة أنطاكية في محافظة هاتاي الواقعة على الحدود السورية. وبها أغلبية عربية.

بوراك لا يقدم وصفات كما في برامج الطهي المعروفة، وإنما يستعرض مهاراته بأسلوب مبتكر في طريقة الطهي والتقديم.

يقدم الشيف بوراك الطهي في أطباق كبيرة جداً ويحضر المقادير بكميات كبيرة، ويقوم بعملية الإعداد والطبخ بمهارة فائقة وإعجاب جذب الملايين لمشاهدته.

كما تميز الشيف بخفة دم ووجه بشوش مبتسم وأسلوب متقدم في الطهي والعرض واستقبال الزوار والترحيب بهم.

جمع بوراك في شخصيته المهارة والقبول الجماهيري، مما جذب المشاهير لزيارته وتناول طعامه والتقاط الصور معه.

ومما عزز من شهرته تميزه الإعلامي عبر السوشيال الميديا، من خلال صفحاته عبر مواقع الفيس بوك وتويتر وانسجرام ويوتيوب. والتي لاقت تفاعلاً كبيرا من جمهور متعدد اللغات.

الشيف بوراك أوزدمير هو نموذج متميز لشاب منذ صغره في المهارة والاتقان والابتكار بالإضافة لتمتعه بسمات شخصية طريفة ومقبولة. واستطاع التسويق لنفسه ولعمله بطرق إبداعية عبر وسائل الإعلام الالكترونية واستطاع أن يدخل المنافسة مع كبار الطباخين.

الشيف بوراك وأحدث الاكلات الخيالية

أحدث 6 اكلات خيالية من مطعم المدينة اسطنبول للشيف المميز بوراك طبخات وحلويات ولا اروع لحمة مع الارز والدوالي. الكبة النية صاج اللحمة مع الخضار سجق مع البيض سيخ المشاوي المميز الكنافة التركية الشهية، والسندوتشات العملاقة.

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