أفاد حساب معتقلي الرأي المعني بحقوق المعتقلين السياسيين في المملكة، باعتقال السلطات في المملكة للداعية السعودية المعروفة عائشة المهاجري وإيداعها سجن ذهبان. المعتقل به الشيخ سلمان العودة وآخرين.

وقال الحساب الحقوقي السعودي الموثق في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن)، إنه تأكد لديه خبر اعتقال الداعية المعروفة عائشة المهاجري (65 عاماً).

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تأكد لنا خبر اعتقال الداعية المعروفة #عائشة_المهاجري (65 عاماً) بعد مداهمة نحو 20 عنصراً من المباحث لمنزلها في مكة، وهي حالياً في سجن ذهبان.

وقد تأكد لنا أن خلفيات الاعتقال هي نشاطها الدعوي وتحفيظ القرآن في منزلها. — معتقلي الرأي (@m3takl) February 15, 2021

وذلك بعد مداهمة نحو 20 عنصراً من المباحث لمنزلها في مكة، وهي حالياً في سجن ذهبان.

كما لفت حساب “معتقلي الرأي” إلى أن سبب الاعتقال هو نشاطها الدعوي وتحفيظ القرآن في منزلها.

الحساب الحقوقي السعودي الذي يتابعه أكثر من ربع مليون شخص على تويتر، أكد أيضا أن أبناء الداعية عائشة المهاجري تعرضوا للتهديد بالاعتقال.

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وقد تأكد لنا أن أبناء الداعية #عائشة_المهاجري تعرضوا للتهديد بالاعتقال حين ذهبوا للسؤال عنها بعد اعتقالها، وقد قيل لهم حرفياً: "كل من يسأل عنها سوف يُعتقل معها". — معتقلي الرأي (@m3takl) February 15, 2021

وحدث ذلك ـ وفق معتقلي الرأي ـ حين ذهبوا للسؤال عنها بعد اعتقالها، وقيل لهم حرفياً: “كل من يسأل عنها سوف يُعتقل معها”.

وفي تغريدة أخيرة كشف حساب “معتقلي الرأي” أيضا عن اعتقال سيدتين مع الداعية عائشة المهاجري، وذلك في نفس يوم مداهمة منزلها.

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كما تأكد لنا اعتقال سيدتين مع #عائشة_المهاجري، وذلك في نفس يوم مداهمة منزلها، وتبيّن أن إحدى السيدتين عمرها (80 عاماً)، في حين تحفظت عائلة السيدة الأخرى عن نشر أية معلومات تتعلق بها. — معتقلي الرأي (@m3takl) February 15, 2021

وتبيّن أن إحدى السيدتين عمرها (80 عاماً)، في حين تحفظت عائلة السيدة الأخرى عن نشر أية معلومات تتعلق بها.

دعاة وعلماء ومفكرين في سجون ابن سلمان

وتضم سجون السعودية عدد كبير من الدعاة والمفكرين والكتاب والنشطاء بداخلها، ضمن حملة اعتقال بدأها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قبل 3 سنوات بسبب معارضتهم له.

وألصق بهم تهم واهية بزعم خيانة الوطن ومحاولة قلب نظام الحكم.

وأفرج ابن سلمان مؤخرا عن نشطاء مؤثرين بسبب الضغط الأمريكي من إدارة الرئيس الجديد جو بايدن.

وجاء على رأس هؤلاء النشطاء لجين الهذلول، التي أطلق سراحها الأسبوع الماضي. بعد رحلة عذاب أليمة نشرت تفاصيلها أكثر من مرة.

وفي سياق آخر كشف حساب “معتقلي الرأي” أيضا عن إطلاق سراح الناشط الإعلامي المعتقل عبدالرحمن المطيري.

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السلطات تفرج عن الناشط الإعلامي #عبدالرحمن_المطيري بعد نحو شهرين من الاعتقال التعسفي. pic.twitter.com/6yGQIVyoSb — معتقلي الرأي (@m3takl) February 15, 2021

وذلك بعد نحو شهرين من الاعتقال التعسفي.

كما تأكد لذات الحساب الحقوقي، أن الصحفي أسامة سهلي، الكاتب في صحيفة البلاد، رهن الاعتقال التعسفي منذ يناير 2019. وذلك على خلفية تغريدات سابقة له.

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تأكد لنا أن الصحفي #أسامة_سهلي، الكاتب في صحيفة البلاد، رهن الاعتقال التعسفي منذ يناير 2019 وذلك على خلفية تغريدات سابقة له.

وقد تأكد لنا صدور حُكم ضده بالسجن مدة 8 سنوات بتهم زائفة تتعلق بدعم الإرهاب والسعي للإخلال بأمن المملكة. pic.twitter.com/W3FCApo16a — معتقلي الرأي (@m3takl) February 15, 2021

وتابع الحساب:”قد تأكد لنا صدور حُكم ضده بالسجن مدة 8 سنوات بتهم زائفة تتعلق بدعم الإرهاب والسعي للإخلال بأمن المملكة.”

واستمرارا في تأدية دوره الحقوقي نقل حساب “معتقلي الرأي” أيضا دعوة منظمة العفو الدولية للإفراج الفوري عن الدكتور محمد الخضري. (ممثل حماس في السعودية) وابنه هاني.

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العفو الدولية تدعو إلى الإفراج الفوري عن الدكتور #محمد_الخضري (ممثل حماس في السعودية) وابنه هاني، وذلك في رسالة وجهتها إلى الملك سلمان، وتكشف عن حرمان الدكتور من تلقي العلاج اللازم لمرض السرطان، وعن إصابته بشلل جزئي في إحدى يديه، وفقدان أسنانه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. https://t.co/wIAH6bi5z8 — معتقلي الرأي (@m3takl) February 15, 2021

وذلك في رسالة وجهتها إلى الملك سلمان، وتكشف عن حرمان الدكتور من تلقي العلاج اللازم لمرض السرطان.

كما تكشف عن إصابته بشلل جزئي في إحدى يديه، وفقدان أسنانه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وشددت منظمة العفو الدولية في بيانها على أنه يوجد خطر حقيقي على حياة الدكتور محمد الخضري (83 عاماً).

العفو الدولية: يوجد خطر حقيقي على حياة الدكتور #محمد_الخضري (83 عاماً)، حيث أنه يحتاج إلى 8 أنواع من الأدوية، لعلاج السرطان والأمراض المزمنة الأخرى التي يعاني منها، وهو حالياً موجود في سجن أبها ويستعين بشكل تام بنجله الدكتور هاني المعتقل معه في قضاء احتياجاته الأساسية. pic.twitter.com/Qfm1JKsEjP — معتقلي الرأي (@m3takl) February 15, 2021

حيث أنه يحتاج إلى 8 أنواع من الأدوية، لعلاج السرطان والأمراض المزمنة الأخرى التي يعاني منها.

وهو حالياً موجود في سجن أبها. ويستعين بشكل تام بنجله الدكتور هاني المعتقل معه في قضاء احتياجاته الأساسية.

بدوره طالب حساب “معتقلي الرأي” السلطات بالإفراج الفوري عن الدكتور محمد الخضري ونجله وجميع المعتقلين. من المقيمين الفلسطينيين والأردنيين لا سيما المرضى منهم.

أبرز المعتقلين من الدعاة

وكانت السلطات السعودية شنت في سبتمبر/أيلول 2017 حملة اعتقالات وملاحقات استهدفت علماء ومفكرين ودعاة بارزين وأكاديميين وغيرهم. بلغ عددهم أكثر من سبعين شخصا، بحسب ما أورد موقع المعارضة السعودية على شبكة الإنترنت “مواطنون بلا حدود”.

وجاءت الاعتقالات خصوصا على خلفية الحصار الذي فرضته السعودية وحليفاتها (الإمارات ومصر والبحرين) على دولة قطر في يونيو/حزيران 2017.

وتتم الاعتقالات -بحسب”مواطنون بلا حدود”- من دون أمر قضائي أو مذكرة إلقاء القبض، وهي طريقة تشبه عمليات الاختطاف. ويمنع المعتقل من التواصل مع ذويه أو توكيل محام لمتابعة قضيته.

ولا تكشف السلطات السعودية عن هوية المعتقلين ولا عن عددهم، ولكن مغردين سعوديين أكدوا في 11 سبتمبر/أيلول 2017. نبأ اعتقال عشرين شخصية معظمهم من الدعاة، منهم بعض الدعاة المشهورين على شبكات التواصل الاجتماعي ولديهم ملايين المتابعين.

وفيما يلي أبرز الدعاة الذين تم اعتقالهم أومنعوا من السفر:

سلمان العودة: داعية سعودي ولد عام 1956، يعتبر أحد رموز الوسطية الإسلامية، ومن أكثر علماء الدين السعوديين جرأة. وقد كلفته آراؤه الفقهية السياسية السجن وعرضته لمضايقات، وله إسهامات كبيرة في الدعوة والفتوى والعمل الخيري.

اعتقل في 10 سبتمبر/أيلول 2017 بعد تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رحب فيها بأنباء قرب انفراج الأزمة عقب مكالمة. هاتفية بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث كتب قائلا “ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.. اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم”.

كما اعتقل لاحقا خالد العودة شقيق سلمان العودة، ورجحت مصادر إعلامية أن يكون سبب توقيف خالد العودة تأكيده على حسابه. في “تويتر” أن شقيقه سلمان قد اعتقل.

عوض القرني: داعية سعودي ولد عام 1957 بمنطقة عسير، أصدرت محكمة سعودية في مارس/آذار 2017 قرارا بإغلاق حسابه. على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتغريمه مئة ألف ريال بعد إدانته بتدوين تغريدة “مثيرة للرأي العام وتَرابُط المجتمع مع قيادته ومؤثرة على علاقات المملكة مع دول أخرى”.

واعتقلته السلطات السعودية في سبتمبر/أيلول 2017 واتهمته بحثّ الشباب على الانضمام للجماعات الإرهابية، بالإضافة للتواصل. “مع دولتين مرتبطتين بجماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية داخل البلاد”.

علي العمري: داعية إسلامي سعودي ورئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة، ولد عام 1976، اعتقل هو أيضا في سبتمبر/أيلول 2017. وأغلقت السلطات السعودية قناة “فور شباب” التي يديرها الدكتور العمري.

محمد موسى الشريف: داعية سعودي ولد عام 1961، وهو طيار وأستاذ جامعي وكاتب وباحث في التاريخ الاسلامي، ومتخصص. في علوم القرآن والسنة.

علي عمر بادحدح: رئيس لجنة تطوير المناهج بجامعة الملك عبد العزيز.

أحمد بن عبدالرحمن الصويان: رئيس مجلس إدارة مجلة “البيان” ورئيس رابطة الصحافة الإسلامية.

الإمام إدريس أبكر: يعد من أشهر قراء السعودية، ولد في جدة عام 1975.

ممنوعون من السفر

محمد العريفي: داعية إسلامي سعودي ولد عام 1970، يحمل دكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة وله حضور إعلامي على القنوات الدينية. ويعتبر من أكثر الدعاة الشباب نشاطا واستقطابا للمتابعين على موقع توتير.

وقد تداول ناشطون في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2017 قائمة بأسماء 26 بينهم العريفي فرضت عليهم السلطات منعا من السفر خارج البلاد. حسب تقرير الجزيرة نت

عائض القرني: كاتب وداعية إسلامي سعودي، من أشهر مؤلفاته كتاب “لا تحزن” الذي بيعت منه ملايين النسخ. والقرني من أكثر. الدعاة السعوديين نشاطا على تويتر وقد بلغ عدد متابعيه هذا الشهر 17.2 مليونا.

أورد حساب معتقلي الرأي السعودي في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أن القرني وضع على رأس قائمة جديدة ممنوعة من السفر.

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