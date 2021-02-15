اعتقال الداعية السعودية عائشة المهاجري
اعتقال الداعية السعودية عائشة المهاجري
الهدهد

اعتقال الداعية السعودية عائشة المهاجري وإيداعها سجن ذهبان المعتقل به سلمان العودة

كتب وطن
0

أفاد حساب المعني بحقوق المعتقلين السياسيين في المملكة، باعتقال السلطات في المملكة للداعية المعروفة وإيداعها سجن ذهبان. المعتقل به الشيخ سلمان العودة وآخرين.

وقال الحساب الحقوقي السعودي الموثق في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن)، إنه تأكد لديه خبر اعتقال الداعية المعروفة عائشة المهاجري (65 عاماً).

وذلك بعد مداهمة نحو 20 عنصراً من المباحث لمنزلها في مكة، وهي حالياً في سجن ذهبان.

كما لفت حساب “معتقلي الرأي” إلى أن سبب الاعتقال هو نشاطها الدعوي وتحفيظ القرآن في منزلها.

الحساب الحقوقي السعودي الذي يتابعه أكثر من ربع مليون شخص على تويتر،  أكد أيضا أن أبناء الداعية عائشة المهاجري تعرضوا للتهديد بالاعتقال.

وحدث ذلك ـ وفق معتقلي الرأي ـ حين ذهبوا للسؤال عنها بعد اعتقالها، وقيل لهم حرفياً: “كل من يسأل عنها سوف يُعتقل معها”.

وفي تغريدة أخيرة كشف حساب “معتقلي الرأي” أيضا عن اعتقال سيدتين مع الداعية عائشة المهاجري، وذلك في نفس يوم مداهمة منزلها.

وتبيّن أن إحدى السيدتين عمرها (80 عاماً)، في حين تحفظت عائلة السيدة الأخرى عن نشر أية معلومات تتعلق بها.

دعاة وعلماء ومفكرين في سجون ابن سلمان

وتضم سجون السعودية عدد كبير من الدعاة والمفكرين والكتاب والنشطاء بداخلها، ضمن حملة اعتقال بدأها ولي العهد السعودي ، قبل 3 سنوات بسبب معارضتهم له.

وألصق بهم تهم واهية بزعم خيانة الوطن ومحاولة قلب نظام الحكم.

وأفرج ابن سلمان مؤخرا عن نشطاء مؤثرين بسبب الضغط الأمريكي من إدارة الرئيس الجديد جو بايدن.

وجاء على رأس هؤلاء النشطاء لجين الهذلول، التي أطلق سراحها الأسبوع الماضي. بعد رحلة عذاب أليمة نشرت تفاصيلها أكثر من مرة.

وفي سياق آخر كشف حساب “معتقلي الرأي” أيضا عن إطلاق سراح الناشط الإعلامي المعتقل عبدالرحمن المطيري.

وذلك بعد نحو شهرين من الاعتقال التعسفي.

كما تأكد لذات الحساب الحقوقي، أن الصحفي أسامة سهلي، الكاتب في صحيفة البلاد، رهن الاعتقال التعسفي منذ يناير 2019. وذلك على خلفية تغريدات سابقة له.

وتابع الحساب:”قد تأكد لنا صدور حُكم ضده بالسجن مدة 8 سنوات بتهم زائفة تتعلق بدعم الإرهاب والسعي للإخلال بأمن المملكة.”

واستمرارا في تأدية دوره الحقوقي نقل حساب “معتقلي الرأي” أيضا دعوة منظمة العفو الدولية للإفراج الفوري عن الدكتور محمد الخضري. (ممثل حماس في السعودية) وابنه هاني.

اقرأ أيضاً

صحيفة تكشف قائمة معارضين حاول محمد بن سلمان تصفيتهم في الخارج عبر “فرقة النمر”

الأميرة المعتقلة بسمة بنت سعود تضع محمد بن سلمان في مأزق

مجتهد يكشف: الشيخ محمد العريفي وضعه النفسي سيء جداً ومراقب بسوار في قدمه

وذلك في رسالة وجهتها إلى الملك سلمان، وتكشف عن حرمان الدكتور من تلقي العلاج اللازم لمرض السرطان.

كما تكشف عن إصابته بشلل جزئي في إحدى يديه، وفقدان أسنانه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وشددت منظمة العفو الدولية في بيانها على أنه يوجد خطر حقيقي على حياة الدكتور محمد الخضري (83 عاماً).

حيث أنه يحتاج إلى 8 أنواع من الأدوية، لعلاج السرطان والأمراض المزمنة الأخرى التي يعاني منها.

وهو حالياً موجود في سجن أبها. ويستعين بشكل تام بنجله الدكتور هاني المعتقل معه في قضاء احتياجاته الأساسية.

بدوره طالب حساب “معتقلي الرأي” السلطات بالإفراج الفوري عن الدكتور محمد الخضري ونجله وجميع المعتقلين. من المقيمين الفلسطينيين والأردنيين لا سيما المرضى منهم.

أبرز المعتقلين من الدعاة

وكانت السلطات السعودية شنت في سبتمبر/أيلول 2017 حملة اعتقالات وملاحقات استهدفت علماء ومفكرين ودعاة بارزين وأكاديميين وغيرهم. بلغ عددهم أكثر من سبعين شخصا، بحسب ما أورد موقع المعارضة السعودية على شبكة الإنترنت “مواطنون بلا حدود”.

وجاءت الاعتقالات خصوصا على خلفية الحصار الذي فرضته السعودية وحليفاتها (الإمارات ومصر والبحرين) على دولة في يونيو/حزيران 2017.

وتتم الاعتقالات -بحسب”مواطنون بلا حدود”-  من دون أمر قضائي أو مذكرة إلقاء القبض، وهي طريقة تشبه عمليات الاختطاف. ويمنع المعتقل من التواصل مع ذويه أو توكيل محام لمتابعة قضيته.

ولا تكشف السلطات السعودية عن هوية المعتقلين ولا عن عددهم، ولكن مغردين سعوديين أكدوا في 11 سبتمبر/أيلول 2017. نبأ اعتقال عشرين شخصية معظمهم من الدعاة، منهم بعض الدعاة المشهورين على شبكات التواصل الاجتماعي ولديهم ملايين المتابعين.

وفيما يلي أبرز الدعاة الذين تم اعتقالهم أومنعوا من السفر: 

سلمان العودة: داعية سعودي ولد عام 1956، يعتبر أحد رموز الوسطية الإسلامية، ومن أكثر علماء الدين السعوديين جرأة. وقد كلفته آراؤه الفقهية السياسية السجن وعرضته لمضايقات، وله إسهامات كبيرة في الدعوة والفتوى والعمل الخيري.

اعتقل في 10 سبتمبر/أيلول 2017 بعد تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رحب فيها بأنباء قرب انفراج الأزمة عقب مكالمة. هاتفية بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث كتب قائلا “ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.. اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم”.

كما اعتقل لاحقا خالد العودة شقيق سلمان العودة، ورجحت مصادر إعلامية أن يكون سبب توقيف خالد العودة تأكيده على حسابه. في “تويتر” أن شقيقه سلمان قد اعتقل.

عوض القرني: داعية سعودي ولد عام 1957 بمنطقة عسير، أصدرت محكمة سعودية في مارس/آذار 2017 قرارا بإغلاق حسابه. على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتغريمه مئة ألف ريال بعد إدانته بتدوين تغريدة “مثيرة للرأي العام وتَرابُط المجتمع مع قيادته ومؤثرة على علاقات المملكة مع دول أخرى”.

واعتقلته السلطات السعودية في سبتمبر/أيلول 2017 واتهمته بحثّ الشباب على الانضمام للجماعات الإرهابية، بالإضافة للتواصل. “مع دولتين مرتبطتين بجماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية داخل البلاد”.

علي العمري: داعية إسلامي سعودي ورئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة، ولد عام 1976، اعتقل هو أيضا في سبتمبر/أيلول 2017. وأغلقت السلطات السعودية قناة “فور شباب” التي يديرها الدكتور العمري.

محمد موسى الشريف: داعية سعودي ولد عام 1961، وهو طيار وأستاذ جامعي وكاتب وباحث في التاريخ الاسلامي، ومتخصص. في علوم القرآن والسنة.

علي عمر بادحدح: رئيس لجنة تطوير المناهج بجامعة الملك عبد العزيز.

أحمد بن عبدالرحمن الصويان: رئيس مجلس إدارة مجلة “البيان” ورئيس رابطة الصحافة الإسلامية.

الإمام إدريس أبكر: يعد من أشهر قراء السعودية، ولد  في جدة عام 1975.

ممنوعون من السفر

محمد العريفي: داعية إسلامي سعودي ولد عام 1970، يحمل دكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة وله حضور إعلامي على القنوات الدينية. ويعتبر من أكثر الدعاة الشباب نشاطا واستقطابا للمتابعين على موقع توتير.

وقد تداول ناشطون في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2017 قائمة بأسماء 26 بينهم العريفي فرضت عليهم السلطات منعا من السفر خارج البلاد. حسب تقرير الجزيرة نت

عائض القرني: كاتب وداعية إسلامي سعودي، من أشهر مؤلفاته كتاب “لا تحزن” الذي بيعت منه ملايين النسخ. والقرني من أكثر. الدعاة السعوديين نشاطا على تويتر وقد بلغ عدد متابعيه هذا الشهر 17.2 مليونا.

أورد حساب معتقلي الرأي السعودي في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أن القرني وضع على رأس قائمة جديدة ممنوعة من السفر.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
تقارير

صحيفة تكشف قائمة معارضين حاول محمد بن سلمان تصفيتهم في الخارج عبر “فرقة…

تقارير

الأميرة المعتقلة بسمة بنت سعود تضع محمد بن سلمان في مأزق

الهدهد

مجتهد يكشف: الشيخ محمد العريفي وضعه النفسي سيء جداً ومراقب بسوار في قدمه

الهدهد

شاهد أول صور للناشطة لجين الهذلول في رحلة استجمام بعد 3 سنوات من الاعتقال

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More