من هو اللواء صالح بن حميد السيابي الذي أحاله السلطان هيثم للتقاعد؟

قرر السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، إحالة اللواء صالح بن حميد السيابي، المرافق الشخصي الخاص للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، إلى التقاعد.

وكان السيابي قد عمل أيضاً مرافقاً للسلطان هيثم بن طارق منذ توليه الحكم قبل عام وبعد وفاة السلطان قابوس.

🔴وسم #شكرا_اللواء_صالح_السيابي

في مقدمه الترند العماني، و فيه يعبر المغردون عن شكرهم و تقديرهم و ثنائهِم للواء الركن طيار صالح بن حميد السيابي على ما قدمه خلال فتره عملِه كُمرافق لجلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد -طيب الله ثراه- و السلطان #هيثم_بن_طارق -حفظه الله- https://t.co/Arsv7NnyGb — علوم عمان🧾 (@AolomOman) February 14, 2021

ونشر السيابي تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر قال فيها: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أشكر الجميع على ما أبدوه من مشاعر. طيبة وكلمات جميلة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأسأل المولى عز وجل أن يوفق الجميع في خدمة هذا البلد المعطاء.”

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أشكر الجميع على ما ابدوه من مشاعر طيبه وكلمات جميله على مواقع التواصل الاجتماعي .. وأسأل المولى عز وجل ان يوفق الجميع في خدمة هذا البلد المعطاء. — صالح السيابي (@asaleh045) February 14, 2021

شكراً اللواء صالح السيابي

وتفاعل العمانيون بشكل واسع مع هذا الخبر حيث تصدر وسم بعنوان “شكرا_اللواء_صالح_السيابي” التريند العماني بتويتر.

وغردوا عليه بعشرات التغريدات الداعمة للواء المتقاعد، ومثنين على سنين خدمته لصالح السلطانين العمانيين قابوس وهيثم.

#شكرا_اللواء_صالح_السيابي ستبقى ذلك الشجاع الذي حرس وأمن السلاطين، كل التوفيق لك في بقية حياتك المدنية♥️🇴🇲. pic.twitter.com/8TCpFE4GX3 — ANNE’ (@Anne_1996_m) February 14, 2021

#شكرا_اللواء_صالح_السيابي

كفيت ووفيت جزاك الله خير علي خدمتك الوطنية فقد كنا نتفاخر عندما نراك خلف مولانا جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه pic.twitter.com/jr90tWWu6L — DR.yahya alsharyani (@yahya_76) February 14, 2021

وغرد عبر الوسم الدكتور يحيى البوسعيدي، وقال في حق السيابي: “في حديث الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام(لا يَشْكُرُ اللَّهَ. مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ) لذلك نقول شكرا للواء صالح السيابي، فقد كنت نعم المرافق الأمين”

في حديث الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام(لا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ)لذلك نقول #شكرا_اللواء_صالح_السيابي فقد كنت نعم المرافق الأمين حيث نلت شرف مرافقة #أعز_الرجال_وأنقاهم رحمه الله،كما نلت شرف مرافقة حضرة صاحب الجلالة #السلطان_هيثم_بن_طارق حفظه الله ورعاه 🇴🇲 pic.twitter.com/mLy9cNWFjR — د . يحيى البوسعيدي (@Yahya_Busaidi) February 14, 2021

وتابع:”حيث نلت شرف مرافقة أعز_الرجال_وأنقاهم رحمه الله،كما نلت شرف مرافقة حضرة صاحب الجلالة السلطان_هيثم_بن_طارق حفظه الله ورعاه”.

فيما ذهب مغرد آخر للقول: “شكراً لك من القلب للمخلص العزيز ومرافق سلاطين الدولة العريقة، مَنْ لمْ يشْكُر النَّاسَ لَمْ يشْكُر الله.”

شكراً لك من القلب للمخلص العزيز ومرافق سلاطين الدولة العريقة🌹 مَنْ لمْ يشْكُر النَّاسَ لَمْ يشْكُر الله … وفقك الله في مسيرة حياتك الجديدة وكنت مخلص ووفى لسلطانك ولك كل الشكر والتقدير على ما اعطيت من اخلاص في عملك المشهود لك بالوفاء🌹@asaleh045

#شكرا_اللواء_صالح_السيابي pic.twitter.com/jrOGX5Zz1e — د. حسين علي برهام باعمر (@BlackSalalah) February 14, 2021

وأضاف:”وفقك الله في مسيرة حياتك الجديدة وكنت مخلص ووفى لسلطانك ولك كل الشكر والتقدير على ما أعطيت من إخلاص في عملك المشهود لك بالوفاء”.

ودون أحد النشطاء مادحا السيابي: “صاحب الخلق الرفيع لم يكن مرافقًا عادياً بل عيناً وفية مخلصة ومحبة لعمان وقائدها وأهلها. لا تتردد في نقل حاجات الناس لسلطانهم”

صاحب الخلق الرفيع @asaleh045 لم يكن مرافقًا عادياً بل عيناً وفية مخلصة ومحبة لعمان وقائدها وأهلها لا تتردد في نقل حاجات الناس لسلطانهم ، نفخر بهذه السيرة الطيبة مع أهلك ومحبيك ووطنك #عُمان 🇴🇲 ونقول #شكرا_اللواء_صالح_السيابي https://t.co/Ofjty7ETvs pic.twitter.com/rothPXKLj9 — Hamed Sulaiman (@bnqlaim) February 14, 2021

وأكمل:”نفخر بهذه السيرة الطيبة مع أهلك ومحبيك ووطنك ونقول شكرا اللواء صالح السيابي”.

وكان السلطان هيثم بن طارق، قد منح وسام السلطان قابوس من الدرجة الثانية، للواء طيار صالح بن حميد السيابي المرافق العسكري له. في أوائل يناير الماضي.

كما تداول ناشطون مقاطع مصورة أظهرت تكريم سابق للسيابي، من قبل السلطان الراحل قابوس بن سعيد. وحينها كان بتبة نقيب طيار.

المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه اثناء تكريمه اللواء طيار صالح بن حميد السيابي ( نقيب طيار آنذاك ) وذلك في حفل تخريج الدورة الثالثة والرابعة من الضباط الطيارين والجويين بسلاح الجو السلطاني العُماني ٢٦ مارس ١٩٩٦م@asaleh045 pic.twitter.com/zj662P9Zv6 — الزِّنَاد العُماني (@Omani_Kin6F) February 13, 2021

اللواء سالم قطن آمر كلية الدفاع الوطني

وكان اسم اللواء سالم قطن آمر كلية الدفاع الوطني في سلطنة عمان الذي أحيل للتقاعد مواقع التواصل في السلطنة تصدر مؤخراً.

وأصدر السلطان هيثم بن طارق، سلسلة ترقيات عسكرية.

وكان من بين تلك القرارات ترقية العميد الركن جوي مهندس صالح بن يحيى بن مسعود المسكري إلى رتبة لواء ويُعين آمرًا لكلية الدفاع الوطني خلفاً للواء “قطن”.

وكان اللواء سالم قطن أول آمر لكلية الدفاع الوطني منذ إنشائها وعُيّن وفقًا لمرسوم سلطاني رقم 2013/4.

“شكراً اللواء سالم قطن”

ودشن ناشطون عمانيون، هاشتاغ (#شكرا_اللواء_سالم_قطن)، أعربوا خلاله عن شكرهم للواء وللخدنات التي قدممها للبلاد.

وترك اللواء”قطن” وراءه إرثا كبيرا وثريا بالشواهد التي تؤكد دائما عقليته العسكرية الفذة ووطنيته العالية.وفق مغردين

“رجل لا يخشى في الله لومة لائم”

وقال الاعلامي العماني موسى الفرعي إن اللواء سالم قطن رجل لا يخشى في الله لوم لائم..

كما وصف الفرعي اللواء قطن بأنه إنسان كريم ورجل دولة خدم وطنه بإخلاص وتفانٍ طيلة وجوده على رأس عمله تحت ظل السلطان قابوس .

لم ينقص مستوى عطائه ومسارعته لكل ما فيه صالح الإنسان والأرض تحت ظل جلالة السلطان هيثم بن طارق -أبقاه الله-. كما قال الفرعي.

“لم يطرق بابه أحد وعاد خائباً”

الفرعي زاد في وصف الرجل قائلاً إنّ رجلا لم يطرق بابه أحد وعاد خائبا رجل يمتلك بُعد رؤية وسِعة صدر وحسن رؤية وسرعة بديهة.

بذلك كله كان اللواء سالم قطن يتزيا إنسانيا وعمليا، وتلك هي صفاته التي رافقته طيلة فترة عمله. وذلك ما بقي له في القلوب والعقول. فقد وقف دائما في صف الإنسان والوطن. لذلك أصبح سيل الشكر والثناء والإجلال لشخصه يغسل مواقع التواصل الاجتماعي كمحاولة لرد جميل ما قام به خدمة لهذا الوطن وإنسانه. وفق الفرعي

كما تابع الاعلامي العماني : لم تختلف الآراء في هذا الرجل سواء ممن خدموا معه واقتربوا من تفاصيل عمله وحياته أو حتى أولئك الذين مروا به مرور الكرام “.

وختم الفرعي مقاله قائلاً :” نعم حمل اللواء سالم قطن على كاهله أمانة عظيمة ومهاما جسيمة، لكن ذلك كله لم ينقص شيئا من بشاشته وكرمه واهتمامه. بأصغر التفاصيل واقترابه من الجميع”. ولولا نقاء العطاء وصفاء الولاء لما أثمر كل ذلك حبا وإجلالا وثناء لهذا الرجل من مختلف فئات المجتمع، فنقول: #شكرااللواءسالم_قطن .

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