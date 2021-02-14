مريد البرغوثي وعباس الجنابي.. شاعران فلسطيني وعراقي يموتان في يوم واحد

فقدت الأمتين العربية والاسلامية، اليوم الاحد، قامتان في الادب العربي بالمهجر، وهما الشاعر والكاتب الفلسطيني مريد البرغوثي، إلى جانب الشاعر والصحفي العراقي الدكتور عباس الجنابي.

وأعلن في العاصمة البريطانية لندن وفاة الشاعر والصحفي العراقي الدكتور عباس الجنابي. حيث كان قد غادر العراق منذ أعوام عديدة بعد تعرضه للاضطهاد والتعذيب على يد عدي صدام حسين، وفق تصريحات سابقة له.

وذلك بسبب مرض عضال ألم به بشكل مفاجئ، ولم يمهله طويلاً، بحسب وسائل إعلام عربية.

وتفاعلت مواقع التواصل في عديد من دول الخليج العربي مع خبر وفاة الشاعر العراقي.

اللهم اغفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة وأجبر أهله وذويه وأحباءه في مصيبتهم 🙏 إنا لله وإنا إليه راجعون #وفاة_الشاعر_عباس_الجنابي — إبراهيم الأمير (@iaalamir1) February 14, 2021

ودشنوا وسماً بعنوان “وفاة_الشاعر_عباس_الجنابي” غردوا عليه بعبارات النعي والترحم على روحه والدعاء له بالمغفرة.

رحمة الله عليه

عربي اصيل وذو نخوة #وفاة_الشاعر_عباس_الجنابي — علي بن عليط (@alioesd95) February 14, 2021

سَمِيُّ عمِّ رسول الله قد بقيتْ

لكم مآثرُ يقتلْنَ البغي خَرَسا

مآثر الخير في قولٍ به رشَدٌ

وذا لسانك بالإحسان مُتَّرسا

وذا قصيدُك في الصديق شاهدُهُ

وشْمٌ على القلب هل وشمٌ إذاً درسا

أنت الضحوكُ بوجه الحقّ إن ظهرَ

ووجهك البرَُّ في الأنذالِ قد عبسا#وفاة_الشاعر_عباس_الجنابي https://t.co/tapymsrpRh — ابن سعيد (@6Ebe1HjllptxG2j) February 14, 2021

ومن تلك التفاعلات كانت للمدون السعودي منذر آل الشيخ مبارك، الذي نشر عبر حسابه الشخصي بتويتر نعياً قال فيه: ” فجعنا بوفاة الشاعر العراقي العربي الأصيل عباس الجنابي، أسأل الله أن يغفر له ويعلي منازله في جنات النعيم”.

فجعنا بوفاة الشاعر العراقي العربي الأصيل عباس الجنابي ، أسأل الله أن يغفر له ويعلي منازله في جنات النعيم .#وفاة_الشاعر_عباس_الجنابي pic.twitter.com/kk7FB4d1XY — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) February 14, 2021

ويشار إلى أن الجنابي هو أحد الشخصيات العراقية القريبة من المشهد السياسي العراقي وعلى خبرة جيدة به.

وذلك باعتباره كان مقرباً من النظام السياسي القديم بقيادة صدام حسين، قبل أن يعتزله إلى لندن بصحبة عائلته، مفرغاً نفسه للصحافة والكتابة، وتقديم البرامج السياسية والأدبية.

كما يعتبر الجنابي من الشعراء العرب الذين شكلوا علامة في مسار الشعر العربي.

وغادر عباس الجنابي العراق عام 1998، وقال إن تعرضه للاعتقال والتعذيب في سجون عدي صدام حسين، كان أحد أسباب فراره من العراق.

حيث كان يشغل منصب السكرتير الصحفي لعدي إضافةً لشغله مناصب أخرى. كمدير تحرير جريدة بابل والبعث الرياضي ومنصب المشرف العام على تلفزيون الشباب وإذاعة الشباب.

وكان الجنابي قد حصل على شهادة البكالوريوس في الأدب الانجليزي من الجامعة المستنصرية في العاصمة العراقية بغداد في العام 1973.

كما حصل الجنابي على شهادة الماجستير في الأدب العربي في جامعة بغداد عام 1979.

الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي

إلى جانب القامة العراقية العريقة عباس الجنابي، توفي الشاعر والكاتب الفلسطيني مريد البرغوثي، الأحد، في العاصمة الأردنية عمان عن عمر ناهز 77 عاما.

البرغوثي من مواليد رام الله عام 1944، وسافر إلى مصر العام 1963 حيث التحق بجامعة القاهرة وتخرج في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها العام 1967.

ولم يتمكن من العودة إلى مدينته رام الله إلا بعد ذلك بثلاثين عاماً من التنقل بين المنافي العربية والأوروبية. نشر خلالها اثني عشر ديوانًا ونصّين نثريّين، أبرزهما رواية “رأيت رام الله”.

ونعى الشاعر تميم البرغوثي والده مريد، عبر صفحته الموثقة على “فيسبوك” بنشر صورة سوداء مع كتابة اسمه في إشارة لوفاته والحداد عليه.

الثقافة الفلسطينية

وقالت وزارة الثقافة الفلسطينية في بيان إن الراحل “من المبدعين الذين كرسوا كتاباتهم وإبداعاتهم دفاعا عن القضية الفلسطينية. وعن حكاية ونضال شعبنا”.

وأضاف البيان “ستخلد أفعاله الشعرية والنثرية حكاية الكفاح والنضال الوطني الفلسطيني والفكر الإنساني”.

وتصدر وسم #مريد_البرغوثي الترنيد العالمي بعد ساعات قليلة من وفاة البرغوثي.

أنا أكبر من إسرائيل بأربع سنوات، والمؤكد أنني سأموت قبل تحرير بلادي من الاحتلال الإسرائيلي. عمري الذي عشت معظمه في المنافي تركني محملًا بغربة لا شفاء منها، وذاكرة لا يمكن أن يوقفها شيء.#مريد_البرغوثي — مريد البرغوثي (@MoBarghouti) February 14, 2021

كتبت رضوى عاشور في مذاكراتها عن #مريد_البرغوثي الذي رحل قبل قليل: "غريب أن أبقى محتفظة بنفس النظرة إلى شخص ما طوال ثلاثين عامًا، أن يمضي الزمن وتمر السنوات وتتبدل المشاهد وتبقى صورته كما قرت في نفسي في لقاءاتنا الأولى". إلى رحمة الله — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) February 14, 2021

وفاة الشاعر والأديب الفلسطيني #مُرِيد_البرغوثي، زوج الروائية والأديبة المصرية الراحلة رضوى عاشور، ووالد الشاعر #تميم_البرغوثي، وهو مؤلف الرواية الشهيرة "رأيت رام الله".

الرحمة لروحك pic.twitter.com/eMHyuaQcfI — معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) February 14, 2021

"الموت حين يباغت الشعراءَ

يستولي على أقلامهم

لكنه لا يأخذ الأوراق من عظمائهم" وها هو اليوم يباغته.!! الأديب والشاعر الفلسطيني #مريد_البرغوثي يرحل إلى ذمة الله تاركًا خلفه إرثًا إنسانياً وثقافياً سيبقى خالدًا في ذاكرة الأدب . خالص العزاء للوسط الأدبي والثقافي ولمحبيه pic.twitter.com/jqmYinzbyG — أدب (@adab) February 14, 2021

لا أوحشَ الله قبرك يا مريد.

رحمكَ الله رحمةً واسعة، وغفر لك.

رحيل الشاعر والروائي #مريد_البرغوثي

إنّا لله وإنّا إليه راجِعون. pic.twitter.com/JrTd6c9Xjw — أيمن العتوم (@AymanOtoom) February 14, 2021

والراحل هو زوج الروائية المصرية البارزة رضوى عاشور التي رحلت نهاية عام 2014.

ولمريد 12 ديوانا شعريا ومن أبرز رواياته “رأيت رام الله” حيث لم يتمكن من العودة إلى مدينته رام الله إلا بعد ذلك بثلاثين عاما. من التنقل بين المنافي العربية والأوربية وهي التجربة التي صاغها في سيرته الروائية تلك والتي لاقت صدى كبيرا في الأوساط الأدبية ونال عنها جائزة نجيب محفوظ للأدب من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1997، كما ترجمت بعض أشعاره إلى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والروسية.

وكرمته العديد من المؤسسات الثقافية العربية وحصل على جائزة فلسطين في الشعر عام 2000.

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