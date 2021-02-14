ريال مدريد الإسباني يثأر من منافسه فالنسيا بهزيمة مدوية ويصعد ثاني ترتيب الليغا

في مباراة شهدت الإثارة والقوة بين حامل اللقب السابق فريق ريال مدريد ومنافسه القوي فالنسيا ” الخفافيش” المستضيف للمباراة.

حيث نجح الريال من تحقيق الفوز والثأر بعد الهزيمة التي تعرض من منافسه في بداية الموسم بأربع أهداف مقابل هدف وحيد للملكي الإسباني

ليعود من جديد فريق ريال مدريد الإسباني ويحقق الفوز عليه في قمة الجولة ال 24 من دوري الإسباني الممتاز” الليغا”، بثنائية نظيفة في شباك فالنسيا الذي لم يحرز أي هدف في المباراة.

هدف الفرنسي بنزيما

ونجح هداف الفريق الفرنسي كريم بنزيما 32 عاماً في تسجيل هدف التقدم للملكي الإسباني في الدقيقة ال 12 في تسديدة قوية من بعد خط منطقة الجزاء جاءت على يمين حارس الإسباني جارسيا كارلو.

فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال 42 عن طريق اللاعب المهاري الألماني طوني كورس 31 عاماً بتسديدة رائعة من اللاعب الإسباني لاعب الظهير الأيمن لوكاس فاسكيز.

ليسجلها بإحكام اللاعب الألماني على يسار حارس فريق فالنسيا، لينتهي لقاء الشوط الأول بهدفين نظيفين دون رد.

ومع مجريات أحداث الشوط الثاني عاد فريق ريال مدريد من جديد من تهديد شباك فريق فالنسيا مع تسجيله هدف ثالث لكن تقنية الفار قد ألغته بداعي التسلل على اللاعب الكرواتي مودريتش.

خارج منطقة الجزاء

وقد المباراة الأولى التي يسجل فيها ريال مدريد الإسباني هدفين في المباراة من خارج منطقة علامة الجزاء في الدوري الإسباني منذ شهر يناير عام 2019م أمام منافسه ريال بتيس.

وقد انتقم حامل اللقب ريال مدريد الإسباني ” الليغا” من منافسه المتراجع في ترتيب الدوري فالنسيا. بعدما ألحق ثقيلة على الريال سابقاً بأربع أهداف مقابل وحيد.

مواجهة الثأر بين المنافسين

وشهدت المواجهة بين الفريقين القوة والإثارة، وكذلك الثأر لفريق ريال مدريد الإسباني بعد تعرضه من منافسه اليوم فريق فالنسيا الإسباني لهزيمة قاسية.

بأربع أهداف مقابل هدف وحيد في بداية الموسم الجاري. والذي تراجع على إثرها أداء الفريق ومستواه المطلوب في الدوري الممتاز.

وبعد صحوة حامل لقب السابق ريال مدريد الإسباني بعد سلسلة من التعثرات التي تعرض لها الفريق. ليعود إلى سكة الانتصارات من جديد من خلال فوزه في مباراة ويسكا وخيتافي والصعود في جولة الترتيب بجانب غريمه التقليدي برشلونة الإسباني.

على عكس منافسه فالنسيا الذي يقدم مستوى سيئ هذا الموسم، مع تراجع في ترتيب الدوري الإسباني. بعدما كان يعتاد على منافسة الكبار في الدوري الإسباني ” الليغا” كعادته في كل موسم.

تشكيلة فريق ريال مدريد

واعتمد المدرب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان 48 عاماً على تشكيلة أساسية مكون من: في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

وفي خط مركز دفاع الفري لعب كلاً من: الإسباني داني كارفاخال، والفرنسي رافاييل فاران، والإسباني سيرخيو راموس، بالإضافة إلى اقحام اللاعب الفرنسي فيرلاند ميندي.

👏 حقق الفريق فوزه الثاني هذا الأسبوع بعدما حسم اللقاء في شوطه الأول بهدفي بنزيمة وكروس. حافظ رجال #زيدان على صلابتهم في جميع الخطوط بينما حافظ كورتوا على شباكه خالية للمباراة الثانية على التوالي.

📰 تقرير اللقاء | 📸 الصور | 📽️ الفيديو 👇#هلا_مدريد — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 14, 2021

أمام في مركز الوسط، لعلب كلاً من: اللاعب البرازيلي كارلوس كاسيميرو، والألماني توني كروس، والبرازيلي فيدي فالفيردي.

أمام في هجوم الفريق لعب الثلاثي في التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها المدرب زيدان أمام منافسه خيتافي، اللاعب الإسباني لوكاس فاسكيز، والفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي رودريجو.

تشكيلة فريق فالنسيا

ولعب مدرب فريق فالنسيا الإسباني “خافيير جارسيا كارلوس” 50 عاماً، أن يدخل بتشكيلة أساسية أمام منافسه ريال مدريد الإسباني، حيث سيكون في حراسة المرمى اللاعب الإسباني خاومي دومينيك.

أما في خط الدفاع جاء كلاً من: خوسيه جايا، جابرييل باوليستا، وهوجو جيامون، بالإضافة إلى اللاعب تيري كوريا.

مدرب #فالنسيا🦇 خافي غراسيا: "لم نكن في المستوى المطلوب. كنا نريد اللعب بقوة والضغط على الخصم في ملعبه، ولكن وجدنا أنفسنا ندافع في منطقتنا مع فرص قليلة جدًا للخروج بالكرة".#RealMadridValencia#ريال_مدريد_فالنسيا pic.twitter.com/vyG371JY5K — 🦇🍊🌊 نادي فالنسيا (@valenciacfArab) February 14, 2021

بينما في خط الوسط سيكون، اللاعب جونزالو جيديش، وأورو راسيتش، وكارلوس سولير، وكذلك اللاعب دانييل فاس

واعتمد المدرب الإسباني على الثنائي في خط الهجوم كلاً من: اللاعب ماكسي جوميز، ومانو فاييخو

ترتيب هدافي الدوري

يتربع على صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز على صدارة قائمة الترتيب برصيد 16 هدفاً مع فريق أتلتيكو مدريد، ويأتي في المركز الثالث من الترتيب اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي 15 هدفاً.

بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 13 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق هدفين عن المتصدر.

💬 ''مباراة اليوم كانت دفاعية جداً. فهمنا جميعاً المباراة بشكل جيد، لأن الجميع دافع بشكل جيد للغاية بدون الكرة. وعندما يتعلق الأمر بخلق الفرص أو بامتلاك الكرة فقد سببنا كثير من الخطر وخاصة في الشوط الأول.''#هلا_مدريد | #زيدان pic.twitter.com/2nKwAmImj2 — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 14, 2021

وفي المركز الرابع يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 12 هدف بفارق هدف عن الديك الفرنسي كريم بنزيما .

الهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الخامس برصيد 12 أهداف متساوياً بذلك لاعب فياريال مورينو في جدول الترتيب الموسم الجاري.

ترتيب الدوري الإسباني

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في صدارة الترتيب مع تأجيل مباراتين له في الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، بعد تعثره الأخير بالتعادل الإيجابي أمام فريق سيلتا فيغو والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

بينما يحتل فريق ريال مدريد الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق خيتافي بهدفين دون رد ليبقى في المركز الثاني خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 49 نقطة.

وفي المركز الثالث يحتل الغريم التقليدي للريال فريق برشلونة الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما في المركز يأتي فريق إشبيلية الذي يقدم أداءً جديداً الموسم الحالي في الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق برصيد فياريال 37 نقطة.

فيما يحتل في فريق ريال بتيس برصيد 31 نقطة في المركز السابع، وفي المركز الثامن يأتي فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز التاسع يأتي فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

أما فريق ليفانتي فيحتل في المركز العاشر برصيد برصيد 27 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم.

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