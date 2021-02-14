بمبالغ خالية .. تعرف على أكثر الأندية في عالم كرة القدم إنفاقاً على صفقات لاعبيها ؟!

في حقائق مذهلة ولافتة نشرها المعهد الدولي “ICES” المتخصص في مجال تقدم خدمة الأبحاث الرياضية في دولة سويسرا. عن حجم الإنفاق الصافي للأندية الرياضية العالمية الأكثر إنفاقاً على صفقات شراء وبيع لاعبيها في عالم الكرة المستديرة منذ عام 2015م.

وقد أوضحت تلك الدراسة المنشورة، عن الإنفاق الصافي لقيمة شراء اللاعبين منقوصاً منها قيمة بيع اللاعبين في سوق الانتقالات المواسم الكروية الماضية داخل النوادي الرياضية المشهورة في عالم كرة القدم على مدار الخمس أعوام الماضية.

المان سيتي يحتل الصدارة

وجاء فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في المرتبة الأولى كأحد الأندية الأوروبية العالمية الأكثر إنفاقاً بفارق إنفاق 631 مليون يورو. ويأتي بعده جاره المنافس معه على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” بـ 586 مليون يورو.

الثالث في الترتيب الإسباني

ويحتل فريق برشلونة الإسباني المتصدر في ثالث ترتيب الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم، وكذلك في ترتيب الإنفاق على صفقات بيع وشراء اللاعبين بقيمة 471 مليون يورو.

بينما من ناحية الشراء للاعبين فقط يعتبر فريق برشلونة ” البلوغرانا”. النادي الأول في ذلك، حيث أنه اشترى لاعبين بمليار و171 مليون، ويشترك فريق مان سيتي الإنجليزي الذي يأتي بعده بمليار و6 مليون من أجل اللعب في صفوف فريقهم.

حسب دراسة أجراها @CIES_Football فإن @Academia_VCF تحتل المركز 5⃣ في إنتاج اللاعبين الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية الكبرى بـ 24 لاعبًا 🔥#أمونت_فالنسيا pic.twitter.com/Il2c52Gjvx — 🦇🍊🌊 نادي فالنسيا (@valenciacfArab) October 22, 2019

أساس تحريك سوق الانتقالات بأوروبا

وقد وصف المهد الدولي CIES”” في دراسته، بأن نادي مانشستر يونايتد يعد من أكثر النوادي العالمية تحريكاً لسوق الانتقالات في قارة أوروبا لأنهم ما يدفعونه. يتم إعادة استخدامه لاحقاً في الصفقات من الأندية البائعة.

تشكيلة اغلى اللاعبين في العالم حسب قيمتهم الحالية من دراسة أجرتها CIES. pic.twitter.com/b70aretxUn — E P L W O R L D (@EPLworld) December 8, 2016

ريال مدريد وجاره أتليتكو مدريد

أما في دولة إسبانيا، فقد يحتل فريق ريال مدريد ” الملكي” في ترتيب المركز الرابع بقيمة 91 مليون يورو صافي إنفاق إذ باع لاعبين بـ 570 مليون وشراء بـ 661 خلال الموسم الأخيرة الماضية.

لكن في المركز الثاني في إسبانيا، يأتي فريق أتلتيكو مدريد بقيمة 104 مليون يورو، وفي المركز الثالث يحتل فريق إشبيلية بمبلغ 92 مليون يورو.

الأكثر ربحاً في إسبانيا

ويحتل فريق فالنسيا” الخفافيش” الذي يواجه أسوء مواسمه خلال العام الجاري والتراجع في ترتيب الليغا الإسبانية النادي الإسباني الأكثر فريق ربح في اسبانيا، حيث أنه حقق 67 مليون في السوق بدل الإنفاق على شراء اللاعبين للعب في صفوف فريقه، فقد اشترى لاعبين بـ 292، بينما باع 359 من فريقه.

الدوري الإنجليزي الأكثر شراءً للاعبين

وقد بينت الدراسة السورية المختصة في مجال الرياضة العالمية، بأن جميع الأندية في إنجلترا قد اشترت لاعبين أكثر مما باعت وهو الدوري الوحيد اذي فعل ذلك في القارة الأوروبية، لكن أقلهم استثماراً في ذلك كان فريق “ساوثامبتون” الإنجليزي الذي استثمر بقيمة 50 مليون.

بينما يأتي فريق إيفرتون ” التوفيز” في المركز الثالث بالإنفاق الصافي بقيمة 346 مليون جنيه إسترليني، وفي المركز الرابع جاء فريق أستون فيلا بقيمة بـ 339 مليون جنيه إسترليني.

دراسة نشرها معهد CIES عن إنفاق الأندية "الصافي" منذ صيف 2015 فيه حقائق مذهلة ولافتة. – الإنفاق الصافي =قيمة شراء اللاعبين- قيمة بيع لاعبين. – مانشستر سيتي جاء الأكثر إنفاقاً بفارق إنفاق 631 مليون يورو، بعده مباشرة الجار يونايتد بـ 586 مليون يورو، ثم برشلونة ثالثاً بـ 471 مليون. pic.twitter.com/E9y5K79Jie — محمد عواد (@mohammedawaad) February 10, 2021

أما فريق تشيلسي ” البلوز” الذي استعادة عافيته هذا الموسم بعد إقالة مدربه الإنجليزي فرانك لامبارد وتعين الألماني توماس توخيل خليفة له نتيجة الأداء السيئ للفريق مع بداية الموسم.

ليتمكن الألماني من صعود الفريق إلى صدارة المراكز الخمس الأولى في الترتيب بعدما كان متراجعاً في الدوري ” البريميرليج” الإنجليزي بقيمة 308 مليون جنيه إسترليني في المركز الرابع.

وفريق أرسنال الإنجليزي يأتي في المركز الخامس في صافي الإنفاق على صفقات اللاعبين بقيمة 299 مليون جنيه إسترليني.

ليفربول الإنجليزي والمركز ال 14 في الترتيب

وجاء إنفاق حامل اللقب السابق فريق ليفربول الإنجليزي ” الريدز” الذي يعاني التعثرات والهزائم المتتالية له خلال مسيرته الكروية في الموسم الجاري. والتي لم يسبق لها مثيل منذ عام 2014م

ليحتل المركز الرابع عشر في ترتيب صافي الانفاق على اللاعبين في سوق الانتقالات السابقة منذ عام 2015م. بقيمة 129 مليون جنيه إسترليني، بينما يحتل فريق توتنهام ” السيبرز” الذي يمر في أسوء ظروفه هذا الموسم.

بعد لخسارة مؤخراً أمام المتصدر المان سيتي بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة ال 23 من الدوري الإنجليزي بقيادة المدرب البرتغالي مورينيو بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني في المركز الثامن في الترتيب.

الانتر ميلان

ويعد فريق الانتر ميلان من النوادي الإيطالية الأكثر استثماراً في إيطاليا بقيمة 386 مليون يورو. ويأتي من بعده في الترتيب متصدر الدوري الحالي فري الميلان بقيمة 311 مليون يورو.

أما فريق يوفنتوس الإيطالي ” السيدة العجوز” فعلى الرغم من أنه قام بشراء لاعبين في تلك الفترة بـقيمة 999 مليون يورو، إلا أنه باع لاعبين بـ 750 مليون يورو. ليكون صافي الإنفاق نحو 249 مليون يورو، ليحتل المركز الثالث من الترتيب.

المهاجم البرازيلي جونيور نيغاو صاحب أكبر عدد من الأهداف في الدوريات الوطنية في عام 2020 برصيد 25 هدف متفوقاً على البرتغالي كريستيانو رونالدو. بحسب دراسة أجراها مرصد كرة القدم CIES مهاجم أولسان الكوري الجنوبي هو أفضل هداف لهذا العام ونجم يوفنتوس يتصدر هدافي بطولات النخبة. pic.twitter.com/OzNkcDmuSf — اخبار الكرة البرازيلية ™ 🇧🇷⁩ (@Brazil_Selecao) September 28, 2020

بينما جاء فريق نابولي في المركز الرابع بصافي إنفاق 165 مليون يورو ثم من بعده فريق بارما ب158 مليون يورو. على عكس فريق أتالاتنا الذ سيواجه الأسبوع القادم فريق يوفنتوس على لقب نهائي كأس إيطاليا هذا الموسم.

إلا أن هذا الفريق يعد من أكثر الفرق التي حققت الأرباح بقيمة 133 مليون يورو، حيث أنها اشترت لاعبين ب 241 مليون يورو، لكنها باعت بقيمة 374 مليون يورو.

الأكثر إنفاقاً في النوادي الألمانية

يعد فريق لايبزيغ الأول في دولة ألمانيا، في تحقيق صافي الإنفاق 176 مليون يورو على شراء وبيع اللاعبين ثم يأتي من بعد حامل اللقب السابق الذي توج مؤخراً بجائزة بطل كأس العالم للأندية بعد تحقيق الفوز على البط المكسيكي تايجرز أونال بقيمة 171 مليون يورو.

لكن اللافت في الدراسة التي نشرتها الدراسة، هو أن فريق بروسيا دورتموند الألماني رغم احتلاله المركز الثاني باستمرار فهو ثاني أكثر فريق ربحاً في المانيا بعد “هوفينهايم” في قائمة الترتيب.

فقد ربح دورتموند ربح 77 مليون في السوق اشترى 582 مليون يورو وباع 659 مليون يورو، أما هوفينهايم ربح 87 مليون.

ليل وموناكو الفرنسي

وفي دولة فرنسا لدينا أكثر ناديين ربحاً في الدوريات الكبرى كلها، فريق ليل الذي ربح 191 مليون يورو ثم ليون 151 مليون يورو، أما فريق موناكو فيحتل المركز الرابع على مستوى الدوريات ربحاً بعد أتلانتا الإيطالي الثالث بقيمة 132 مليون يورو.

على رغم من امتلاكها العديد من النجوم الأغلى في العالم كاللاعب البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي، إلا أن فريق باريس سن جيرمان، يعد من أكثر الفرق إنفاقاً في فرنسا والرابع في الدوريات الأوروبية الكبرى بصافي 455 مليون يورو.

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