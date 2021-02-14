استغلت الفنانة المهرة البحرينية عيد الحب، لتُعلن عن خطوبتها على شخص نشرت صورته دون الكشف عن هويته.

أحبك للمرة المليون

ونشرت المهرة البحرينية مجموعة صور رومانسية تجمعها بالعريس المجهول، الذي ظهر في إحدى الصور وهو يٌمسك بباقة ورد حمراء. وعلقت عليها الفنانة قائلة: “أنت أكثر من روحي، أحبك للمرة المليون”.

وظهرت المهرة البحرينية في صورة أخرى وهي تستند إلى خطيبها، وقد بدا فرق الطول واضح بينهما، وكُتب على الصورة “إن المحب بمن يحب رحيم”. وعلقت على الصورة قائلة: “أحلى مافي الأمر أن صديقاتي يُطلقن عليه اسم صاحب الظل الطويل، والمشكلة أنا لابسة كعب”.

المهره البحرينيه تعلن خطوبتها بالفالنتاين من صاحب الظل الطويل pic.twitter.com/46r8bnIrWe — ترو (@true8_) February 14, 2021

صاحب الظل الطويل

واستعرضت المهرة البحرينية هدايا عيد الحب التي وصلتها من خطيبها، وظهرت بفيديو عبر “سناب شات”. وهي تقوم بفتح الهدايا التي يقدمها لها مع حرصه على عدم ظهور وجهه بالكاميرا.

المهرة البحرينية عبر سناب تعلن خطوبتها رسميا pic.twitter.com/uoltQazEe9 — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) February 14, 2021

وتفاعل المغردون مع خطوبة المهرة البحرينية، متسائلين عن هوية العريس، وساخرين من حرصه على عدم الظهور، فجاء في أحد التعليقات. “الله يالدنيا، صار الولد يخبي وجهه والبنت كاشفة وعلى العلن”.

الله يالدنيا!

صار الولد يخبي وجهه والبنت كاشفة وعلى العلن 😂🙌🏻 https://t.co/DXlZHdj6Dv — علي المشوّح (@DrAli29) February 15, 2021

ووافقته الرأي مغردة أخرى علقت بالقول: “صاروا الرجال الي يغطون وجيههم”.

صاروا الرجال الي يغطون وجيههم 😂 https://t.co/ZPufSYCNO0 — . (@Nuviiil) February 15, 2021

وتساءل آخر: “أليست ثروتها وشهرتها بسبب زوجها؟”.

لحين ثروتها وشهرتها مو بسبب زوجها https://t.co/LTIAJhSv89 — لورا (@ixx35x) February 14, 2021

أين زوجها الأول؟

واستذكر آخر زوجها الأول الممثل الكويتي عادل المسلم والذي سُجن بسبب المخدرات، وكتب: “و زوجها اللي أنسجن بتهمة المخدرات وين راح؟”.

و زوجها اللي أنسجن بتهمة المخدرات وين راح؟ https://t.co/k7DxX8csK9 — NU! (@vrxi_zh) February 14, 2021

بينما تغزلت بعض الفتيات بطول عريسها المجهول، فكتبت مغردة: “واحد نفس طوله بالله”.

وعلقت أخرى: “ياحظها بتاخذ واحد طويل أنا اللي خاطبني طوله مايتعدا الـ 164”.

ياحظها بتاخذ واحد طويل انا اللي خاطبني طوله مايتعدا الـ 164 https://t.co/Hmvif8ePTq — 🏳️‍🌈⃠ガーダ (@vrio_97) February 14, 2021

وسخرت أخرى في تعليقها وكتبت: “اللي رزق هالاشكال يرزقنا”.

غضب من استعراض المهرة البحرينية ثروتها

ودائماً ما تستعرض المهرة البحرينية ثروتها بطريقة مستفزة تتسبب في هجوم واسع عليها من قبل النشطاء.

ونشرت المهرة البحرينية فيديو في وقت سابق قدمت من خلاله النصح لمتابعيها حول قدرتها على المحافظة على نقودها، وتمكّنها من أن تصبح ثرية على حد قولها.

وقالت بحسب المقطع المتداول حينها إنها كانت تعيش حياتها وتصرف دون تفكير، لكن وجود ابنها “تميم” جعلها تفكر وتحاول الحفاظ على أمواله. إذ كانت تشتري العديد من الملابس والمجوهرات وتبدل سيارتها مرة كل 4 سنوات، إلا أنها بعد إنجاب طفلها جعلت والدتها تشرف عليها. وذلك بوضع كل ما تجنيه من أموال وما تملكه بالبنك، وتخصص لنفسها راتبا شهريا، تصرف منه ولا تتجاوزه إلا بموافقة والدتها.

وقوبل حديث المهرة بانتقادات لاذعة من قبل متابعيها الذين هاجموها بقولهم إن الوقت غير مناسب لمحاولة استعراض مهاراتها وثرائها. بطريقة غير مباشرة فيما يصارع العالم فيروس كورونا للبقاء.

10 سنوات سجن

وأشار آخرون بسخرية إلى مصدر ثروتها الحقيقي، وأنها ترجع لزوجها المنتج الكويتي عادل المسلم والذي تم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات. في تهمة المتاجرة بالمخدرات، أي أنَّ أموالها جميعها جاءت من مصدرٍ غير قانوني أي المخدرات.

يشار إلى أن الفنانة البحرينية تزوجت من المنتج والممثل الكويتي عادل المسلم عام 2016 الذي يكبرها بـ21 عاما، لتنجب منه طفلها الوحيد تميم.

وألقت الشرطة الكويتية القبض على عادل المسلم وشريكه العراقي بتهمة الاتجار بالمخدرات وذلك عام 2016 وبعد فترة قصيرة. من زواجه بالمهرة، كما أنه اعترف بملكيته لمعمل يهدف لتعبئة مادة “الكيميكال”.

لوحة سيارة بمليون ريال

واعتادت المهرة البحرينية على كشف تفاصيل حياتها الخاصة للجمهور واستعراض البذخ والترف اللذين كانت تعيشهما، وقد يكون هذا السبب. وراء وضع زوجها تحت المجهر ومراقبته من أجل معرفة من أين له هذه الثروة الضخمة، لاسيّما بعد استعراضها للهدايا الثمينة التي كانت تتلقاها من زوجها، من بينها المجوهرات والطائرة الخاصة ولوحة سيارة بمليون ريال، وغيرها الكثير.

وكشفت المهرة البحرينية حين حلت ضيفة على برنامج “عالسيف” المعروض على قناة “atv” الكويتية أنها تجاوزت أزمة سجن زوجها. وأكدت أنها حصلت على دعم كبير من أسرتها وكل من حولها.

وأوضحت المهرة البحرينية حينها أنها احتاجت لسنتين حتى تستطيع أن تتجاوز ما حدث لها، وأن مساندة أسرتها ومن حولها في هذه الأزمة. كانت سببا لعودتها إلى الفن مرة أخرى.

لا تريد كشف اسمها الحقيقي

كما أكدت المهرة البحرينية في نفس اللقاء على أنها ترفض ذكر اسمها الحقيقي بسبب أنها تجد أن المهرة البحرينية معبرا عن شخصيتها. وقالت: “لا أريد أن أغير شيء في حياتي الجديدة بل كل ما أرغب فيه إعطاء كل شيء حقه، أما بالنسبة لعدم ظهوري باسمي الحقيقي. فأنا عرفت باسم مهرة وهو يرمز لشيء عربي ليس فقط خليجي، لذلك أحببت هذا الاسم وأجده معبرا عن شخصيتي”.

من هي مهرة البحرينية؟

الجدير بالذكر أن مهرة البحرينية (29 عاماً)، بدأت مشوارها الفني في عام 2013 بمسرحية عاشقة الجن. ثم شاركت في عدة مسرحيات أخرى مثل هاجر، وزومبي، وصرخة الأشباح.

كما شاركت المهرة البحرينية في عدة مسلسلات، منها “سواق وشغالة” عام 2014، “وسراي البيت” بنفس العام، و”لقيت روحي” عام 2016.

وحصلت المهرة البحرينية على لقب أجمل عارضة أزياء عام 2013 ولقبت بـ “سفيرة الزي العربي” عام 2014. وهي خريجة جامعة البحرين تخصص إدارة الأعمال.

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