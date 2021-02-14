القنوات الناقلة وموعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني

يترقب عشاق وجماهير فريق ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الأحد مباراة ” الملكي”. أمام منافسه القوي ” فالنسيا”. في قمة الجولة ال 23 من منافسات الدوري الإسباني. للدرجة الممتازة، في المباراة المهمة لكلا المنافسين في الدوري.

وسيلعب فريق ريال مدريد الإسباني ” الملكي” خارج قواعده. هذه المرة على ميدان منافسه فريق فالنسيا ” الخفافيش”. على أرضية ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”.

مباراة الثأر لريال مدريد

وسيشهد المواجهة بين الفريقين القوة والإثارة، وكذلك الثأر لفريق ريال مدريد الإسباني. بعد تعرضه من منافسه اليوم. فريق فالنسيا الإسباني.

لهزيمة قاسية بأربع أهداف مقابل هدف وحيد مع بداية الموسم الجاري. والذي تراجع على إثرها أداء الفريق ومستواه. المطلوب في الدوري الممتاز.

وبعد صحوة حامل لقب السابق ريال مدريد الإسباني بعد سلسلة من التعثرات التي تعرض لها الفريق.

ليعود إلى سكة الانتصارات من جديد من خلال فوزه في مباراة ويسكا وخيتافي. والصعود في جولة الترتيب. بجانب غريمه التقليدي برشلونة الإسباني.

على عكس منافسه فالنسيا الذي يقدم مستوى سيئ هذا الموسم، مع تراجع في ترتيب الدوري الإسباني. بعدما كان. يعتاد على منافسة الكبار في الدوري الإسباني. ” الليغا” كعادته في كل موسم.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

كما ستقام المباراة بين كلا المنافسين في تام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان وسوريا. وعند الساعة السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” وقطر والكويت والامارات.

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق النشر لبث مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

كما ستنقل عبر قناة ” beIN SPORTS HD 1″ بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على اللقاء بين فريق ريال مدريد الإسباني أمام منافسه فالنسيا ” الخفافيش” المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف. الذي يعمل في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية.

تشكيلة فريق ريال مدريد

كما سيعتمد المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان 48 عاماً، في ظل الغيابات المهمة في مساندة ودعم الفريق. حيث سيتغيب عن المباراة كلاً من: المهاجم البلجيكي إيدين هازارد بسبب الإصابة.

وكذلك اللاعب البرازيلي فيديريكو فالفيردي ورودريجو فينسيوس بسبب الإصابة، كما سيغيب المدافع الإسباني. ناتشو عن صفوف الفريق بسبب الإصابة بوباء فيروس كورونا.

ليعتمد المدرب على تشكيلة مكونة من: في مركز حراسة المرمى النجم البلجيكي تيبو كورتوا، وفي خط مركز الدفاع. سيلعب كلاً من: الفرنسي فيرلاند ميندي. والإسباني سيرخيو راموس، والفرنسي رافائيل فاران، إلى جانب إشراك اللاعب الإسباني ألفارو أودريوزولا

أما في مركز خط الوسط سيلعب الألماني توني كروس، والبرازيلي كاسيميرو، والكرواتي لوكا مودريتش، بينما سيلعب. في خط هجوم الفريق البرازيلي فينيسيوس جونيور. والفرنسي كريم بنزيما، بالإضافة إلى اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو.

تشكيلة المنافس فريق فالنسيا

ومن المتوقع أن يعتمد مدرب فريق فالنسيا الإسباني “خافيير جارسيا كارلوس” 50 عاماً، أن يدخل بتشكيلة أساسية أمام. منافسه ريال مدريد الإسباني، حيث سيكون في حراسة المرمى اللاعب الإسباني خاومي دومينيك.

أما في خط الدفاع سيلعب كلاً من: خوسيه جايا، جابرييل باوليستا، وهوجو جيامون، بالإضافة إلى اللاعب تيري كوريا.

بينما في خط الوسط سيكون، اللاعب جونزالو جيديش، وأورو راسيتش، وكارلوس سولير، وكذلك اللاعب دانييل فاس

وسيعتمد المدرب الإسباني على الثنائي في خط الهجوم كلاً من: اللاعب ماكسي جوميز، ومانو فاييخو

ترتيب الليغا الإسبانية

كما يحتل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في صدارة الترتيب مع تأجيل مباراتين له في الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة.

بينما يحتل الغريمين التقلدين برشلونة وريال مدريد الإسباني بنفس عدد النقاط في المركز الثاني والثالث برصيد 46 نقطة. بفارق 10 نقاط عن المتصدر الجار ” أتلتيكو مدريد” الإسباني.

ويأتي في المركز الرابع يحتل فريق إشبيلية الذي يقدم أداءً جديداً الموسم الحالي في الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة في جدول الترتيب.

صعود فريقا فياريال وليفانتي

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق فياريال برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق ريال سوسيداد برصيد 35 نقطة.

فيما يحتل في فريق ريال بتيس برصيد 30 نقطة في المركز السابع، وفي المركز الثامن يأتي فريق غرناطة بنفس عدد النقاط. برصيد 30 نقطة، وفي المركز التاسع يأتي فريق ليفانتي برصيد 27 نقطة.

أما في المركز العاشر من جدول الترتيب الإسباني يحتل فريق سيلتا فيغو الذي أوقف مؤخراً سلسلة المتصدر فريق أتلتيكو مدريد ” البلانكوس”.

وفرض التعادل الإيجابي معه بهدفين لمثليهما برصيد 25 نقطة. بفارق نقطتين عن فريق ليفانتي في قائمة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب هدافي

كما يتربع على صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز على صدارة قائمة. الترتيب برصيد 16 هدفاً مع فريق أتلتيكو مدريد.

ويأتي في المركز الثالث من الترتيب اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي 15 هدفاً.

بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 13 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق هدفين عن المتصدر.

وفي المركز الرابع يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 12 هدف. بفارق هدف عن الديك الفرنسي. كريم بنزيما الهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني.

الذي يحتل المركز الخامس برصيد 11 أهداف مع تراجع أداء الفريق الملكي الإسباني خلال الموسم الحالي بالدوري الممتاز.

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