نادية الجندي تروي قصة “المعجب العريان” وهذا شرط زواجها مرة أخرى!

تصدرت الفنانة المصرية نادية الجندي قائمة المواضيع الأكثر تداولاً عبر محركات بحث “جوجل”. وذلك بعد أحدث لقاء تلفزيوني لها، كشفت خلاله العديد من أسرارها وموقفها من الزواج مرة أخرى.

أغرب معجب

وروت نادية الجندي قصة أغرب معجب لها والتي انتهت بالقبض عليه، وقالت: “كان هناك شخص مجنون. كان يقف ويخلع ملابسه في الشارع ويبدأ بالصراخ، يريد أن يراني، وفي النهاية أحضروا له الشرطة وأخذوه”.

وكشفت نادية الجندي في لقاءها مع برنامج “لايف من الدوبلكس” المذاع على قناة “ON” الفضائية، وتقدمه الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا”. أن اسمها في الأوراق الرسمية نادية عبدالسلام الجندي.

ورفضت نادية الجندي أن تناديها الدمية “كارو” بلقب “طنط”، وقالت: “قوليلي يا نونا، متقوليش يا طنط، اسم الدلع المفضل. لي هو نونا وهو يليق بشخصيتي، لأن الجبروت فقط يكون في الأفلام”.

كما رفضت نادية الجندي الكشف عن سنها الحقيقي، واكتفت بالقول: “أنا مواليد 24 مارس ولن أقول في أي عام. لأن العمر بالنسبة لي مجرد رقم فقط في الورق، وأنا من برج الحمل، وهو برج ناري، وعندما يغضب يكون في حالة صعبة”.

وأرغمت “كارو” نادية الجندي على تناول مصاصة، أثناء توجيه بعض الأسئلة لها، كما طلبت منها غناء أغنية “أنا بعشقك”. لميادة الحناوي والمصاصة داخل فمها.

نادية الجندي: لست مغرورة

وعن مقاس حذائها قالت نادية الجندي: “مقاس جزمتي 40 ولا أحب أن أستلف ولا أسلف جزم، وأفضل ارتداء الكوتشيهات. ولا أحب ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي”.

وحول إمكانية تحويل قصة حياتها إلى عمل فني، قالت نادية الجندي: ” سأوافق بشرط أن أمثل أنا قصة حياتي بنفسي. لأن لا أحد سيعرف أن يمثل شخصيتي مثلي، وهذه ثقة بالنفس وليس غرور، أنا لست مغرورة أبداً”.

وأشارت الجندي إلى أن أكثر أغنية مهرجانات تحبها هي “بنت الجيران” لحسن شاكوش وعمر كمال. مضيفة: “أحب مقطع سكر محلي محطوط على كريمة، والأغنية جميلة حتى أنني رأيت الأجانب في فرنسا يرددونها”.

أحمد السقا استطاع حملي بسبب رشاقتي

وأكدت نادية الجندي أنها تحب عملها جداً، وتحرص على الحفاظ على رشاقتها من أجله، مضيفة: “أعمل رياضة ولياقة. بدنية لأعمل أدوار الأكشن، وأحافظ على جسدي ولا أدخن، وحرمت نفسي من الأكل الحلو لذلك جسدي رشيق، ويجب أن أستيقظ مبكراً”.

وأضافت نادية الجندي: “عملت مسلسل “سكر زيادة” في رمضان الماضي وأعجبني جدا لأن الشخصية كوميدية جدا. وأنا ونبيلة عبيد لا يوجد بيننا تنافس، لأن هي لون وأنا لون تاني، والأخبار اللى كانت تُنشر وقتها مجرد أخبار سخنة من الصحافة ليس أكثر”.

ولفتت الجندي إلى أن أكثر حلقة أعجبتها في مسلسل “سكر زيادة”، تلك التي كان فيها الممثل المصري أحمد السقا. مضيفة: “وأحلى مشهد حين طيرني السقا في الهواء، لأنني عملته من غير دوبلير بسبب رشاقتي”.

أخرج بعاهة من كل عمل

وأضافت: “أنا أحب عملي جداً، وحتى في فيلمي حين مثلت أمام رشدي أباظة، لم أركز في شيء سوى دوري. لذلك وصلت ونجحت، لأنني أعرف طريقي جيداً”.

وتابعت نادية الجندي: “النجمة الموهوبة هي التي تكون لديها قدرات وتستطيع أن تقدم ألوان مختلفة كل مرة ولا تكرر نفسها. وأنا حتى في كل أفلامي عملت مشاهد خطر وجُرحت كثيراً وكل فيلم خرجت منه بعاهة”.

وروت الجندي ما حدث معها في فيلم “اغتيال”، وقالت: “صممت حينها أن أدخل سيارة السجينات وقت ما يحصل. تصادم سيارة بنزين فيها وتتقلب، وصممت أن أكون معهم، وحين انقلبت السيارة، كتفي اصطدم وخُلع، وكملت الفيلم وعملت الأكشن وقفزت الحواجز وأنا كتفي مخلوع”.

علاقة نادية الجندي وطليقها

وحول العلاقة بينها وبين طليقها المنتج محمد مختار، قالت الجندي: “هناك علاقة صداقة بيني وبين محمد مختار. لأن يوجد بيننا عشرة وذكريات جميلة والناس الأصيلة هي التي تحافظ على هذه العلاقة”.

وتابعت نادية الجندي: “كما أننا صنعنا سوياً أحلى أفلام في تاريخ السينما المصرية، وهو شريك نجاح وصراعات ورحلة. طويلة من الكفاح والنجاح، وليس مجرد زوج فقط”.

قد أتزوج أصغر مني بهذا الشرط

وردت الجندي على بعض الأسئلة السريعة، وقالت: “أنا أمشي حافية على الأرض عادي وهذا صحي جدا، وخاف من الصرصار. وقد أتزوج رجلاً أصغر مني لو كنت أحبه”.

وتهربت نادية الجندي من الإجابة على الأسئلة في فقرة “سؤال وعقاب” في البرنامج، فاضطرت لتنفيذ كل العقوبات. فقامت بأداء وصلة رقص بلدي، وقامت بقرع الطبلة ولعب رياضة، وقامت بتقوير محشي، وأدت مشهد إغراء.

هذا وتصدرت نادي الجندي مُحركات البحث الشهر الماضي أيضاً، بعدما كشفت حلقة برنامج “the masked singer-انت مين”. أنها الفنانة التي تنكرت في شخصية “نفرتيتي” ضمن منافسات البرنامج الذي يبث على قناة “mbc مصر”.

وظهرت الجندي وهي تخلع قناع الشخصية لتفاجئ لجنة تحكيم البرنامج أو المحققين الأربعة المكونة من الفنانين. حسن الرداد وقصي خولي وسيرين عبدالنور ومهند المحمدي.

نادية الجندي تتحدى

وعقب كشفها عن هويتها، أوضحت نادية الجندي كواليس تقديمها لشخصية الملكة نفرتيتي، وأكدت أن السبب حبها. لهذه الملكة والشخصية التاريخية التي تحب تجسيدها.

وتحدثت الجندي عن ثقل ملابس تنكرها في شخصية “نفرتيتي”، وقالت: “رغم أن اللبس تقيل والموضوع كان صعب. ولكن كما كل شيء أحب أن أعمله، يكون صعب وفيه تحدي».

وأضافت: “البرنامج مختلف عن أي برنامج مسابقات آخر، وفكرته جديدة، ولم تخبر أي أحد بمشاركتي فيه حتى أصدقائي. وعائلتي حتى أحتفظ بالمفاجأة”.

وعبرت الجندي عن سعادتها بردود الأفعال عن تقديمها لشخصية الملكة “نفرتيتي”، وعدم قدرة المحكمين. على تخمين هويتها حتى اللحظات الأخيرة من الحلقة.

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