موعد مباراة قمة الديربي الإيطالي اليوم بين يوفنتوس ونابولي والقنوات الناقلة

سيخوض حامل اللقب فريق يوفنتوس في الدوري الإيطالي أمام نظيره فريق نابولي في مباراة ديربي الإثارة والقوة التي يتمتع بها كلا المنافسين مساء اليوم السبت.ضمن منافسات الجولة ال23 من الدوري الممتاز.

و يستضيف الفريق الأخير اليوفي داخل ملعبه الذي أسمته على ملعب الأسطورة الكروية الأرجنتينية الراحل ” دييجو آرماندو مارادونا”.

كما و يدخل فريق السيدة العجوز الإيطالي ” يوفنتوس” بعد الأداء الملفت والرائع الذي يتمتع به الفريق بعد تأهله إلى نهائي كأس ملك إيطاليا مؤخراً.

ليضرب لقاءً نارياً مع فريق أتالاتنا على اللقب. الذي تغلب على فريق نابولي بثلاثة أهداف نظيفة مقابل هدف وحيد في إياب النصف النهائي من البطولة.

بعد تغلب يوفنتوس الإيطالي على جاره الانتر ميلان بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب والإياب من الدوري النصف النهائي من كأس إيطاليا هذا الموسم.

إلى جانب تحقيقه سلسلة من الانتصارات في الدوري ” الكالتشيو” ليحتل المركز الثالث في الترتيب ليقترب من الفريق الصدارة.

بينما الفريق المنافس نابولي فقد ودع في الآونة الأخيرة بطولة كأس ملك إيطاليا هذا الموسم بعد خسارته أما فريق أتالانتا.

وكذلك خسارته من فريق جنوى في الدوري ” الكالتشيو”. مع تأجيل مباراة له بسبب فيروس كورونا في الجولة الأولى من الدوري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يخوض فريق يوفنتوس مواجهته أمام نابولي في مواجهة قوية وصعبة على كلا المنافسين في قمة منافسات الجولة ال 23 من الدوري الإيطالي.

وستقام المبارة في تام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين. وعند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” وقطر والكويت والامارات.

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات “بي أن سبورت” الرياضية القطرية الذي يمتلك حقوق البث والنشر لمباريات الدوري الإيطالي. عبر قناة “beIN Sports HD 4” .بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013. واستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500.وبمعدل تصحيح الخطأ 3/2.

Siamo sicuri che questo ve lo ricordate… Il gol di @G_Higuain che decise #NapoliJuve ⚽ pic.twitter.com/d24FRHwjpK — JuventusFC (@juventusfc) February 12, 2021

وبتردد على القمر الصناعي سهيل سات 11547. واستقطاب عمودي. وبمعدل الترميز27500. ومعدل تصحيح3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على أجواء اللقاء بين كلا الفريقين يوفنتوس ونابولي الإيطالي. المعلق الرياضي المصري علي محمد علي الذي يعمل في شبكة قنوات “بي أن سبورت” الرياضية القطرية.

تشكيلة فريق يوفنتوس

وسيعتمد المدرب الإيطالي ” أندريا بيرلو” 41 عاماً على تشكيلة أساسية، حيث سيكون في حراسة المرمى الهولندي ” فويتشيك شتشيسني”.

وفي خط الدفاع سيلعب كلاً من: اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو، والهولندي ماتايس دي ليخت، والإيطالي ليوناردو بونوتشي، إلى جانب اللاعب البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا.

وفي مركز الوسط لفريق يوفنتوس، سيكون اللاعب الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي، والفرنسي أدريان رابيو، والويلزي آرون رامزي. بالإضافة إلى اللاعب البرازيلي أليكس ساندرو.

وفي هجوم الفريق سيكون الثنائي، اللاعب الإسباني ألفارو موراتا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

الطموح والإصرار

ويطمح فريق يوفنتوس الإيطالي ” السيدة العجوز” الإبقاء على نغمة سلسلة الانتصارات والضغط على صاحب الصدارة ميلان الإيطالي، والوصيف الانتر.

من خلال التركيز في مواجهة الليلة في مواجهة التي تعتبر رد الاعتبار لفريق نابولي بعد مواجهة كلا الفريقين في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وقد تمكن اليوفي من التتويج باللقب بعد منافسة قوية بين الفريقين بهدفين نظيفين دون رد في الموسم الجاري، مع تألق الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة.

وقد حقق فريق يوفنتوس الإيطالي خلال خوضه جمعها في 20 مباراة في مناسبات الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة، من الفوز في 12 مباراة، وتعادله في 6 مباريات مع تلقيه الخسارة في مباراتين.

على عكس فريق نابولي الإيطالي الذي يواجه التعثرات في الدوري، مع طموحه وسعيه في الفوز في المباراة الصعبة للمرة الثانية أما اليوفي من أجل رد الاعتبار والصعود في جدول الترتيب.

تشكيلة فريق نابولي

ومن المتوقع أن يعتمد مدرب فريق نابولي الإيطالي “جنارو غاتوزو” 43 عاماً، على تشكيلة أساسية مكون من: في حراسة المرمى: رينا.

وسيلعب في مركز خط دفاع الفريق كلاً من، الجزائري فوزي غولام، واللاعب السنغالي كوليبالي، والإسباني ألبيول، بالإضافة إلى اللاعب الألباني هيساي.

بينما سيلعب في خط الوسط كلاً من: اللاعب البرتغالي آلان، والإيطالي جورجينيو، والسلوفاكي هامسيك، إلى جانب إشراك اللاعب الإيطالي انسيني.

وسيلعب الثنائي في خط هجوم الفريق كلاً من: اللاعب الإسباني كاليخون، والأرجنتيني غونزالو هيغواين.

ترتيب الدوري الإيطالي ” الكالتشيو”

ويتربع فريق الميلان الإيطالي “الشيطان” على صدارة الترتيب للدوري برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب المنافسين له في الدوري الممتاز الذي يحتل المركز الثاني الانتر ميلان” الأزرق أسود” برصيد 47 نقطة.

ويأتي حامل فريق يوفنتوس الإيطالي “السيدة العجوز” في ثالث الترتيب بعد تراجع في بداية الموسم برصيد 42 نقطة، أما في المركز الرابع فيأتي فريق روما الإيطالي برصيد 40 نقطة.

ويحتل فريق لاتسيو الإيطالي في المركز الخامس من الترتيب “الكالتشيو” برصيد 40 نقطة، متساوياً مع فريق روما الإيطالي في ترتيب الدوري الممتاز.

وفي المركز السادس يأتي فريق نابولي الذي يستعد لمواجهة قوية الليلة أمام منافسه القوي وحامل اللقب فريق يوفنتوس الإيطالي. ضمن منافسات الدوري ال 23 من بطولة الدوري برصيد 37 بفارق ثلاثة نقاط عن فريق لاتسيو الإيطالي في جدول الترتيب.

أما في المركز السابع فيأتي فريق أتالاتنا الذي نجح مؤخراً في الصعود في ترتيب الدوري. وكذلك نجاحه في إقصاء فريق نابولي من دور النصف النهائي من كأس إيطاليا. الذي يساوى معه في عدد النقاط برصيد 37 نقطة.

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