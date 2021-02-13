مطار أبها الدولي أصبح تحت رحمة الحوثيين

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن العميد يحيى سريع، اليوم السبت، عن تنفيذ سلاح الجو المسير التابع لهم. عملية هجومية على ما أسماه “هدف في مطار أبها الدولي بالسعودية”.

“سريع” وخلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بتويتر رصدتها (وطن) قال إنه “رداً على غارات العدوان وتصعيده العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني. نفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم السبت عملية هجومية على هدف هام بمطار أبها الدولي”.

رداً على غارات العدوان وتصعيده العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني نفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم السبت عملية هجومية على هدف هام بمطار أبها الدولي بطائرة من نوع صماد 3 وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 13, 2021

كما وكشف أن هذا الهجوم تم تنفيذه بطائرة من نوع صماد 3 وكانت الإصابة دقيقة، حسب وصفه.

وفي السياق ذاته أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في وقت سابق من اليوم، السبت. إحباطه هجوم شنته. جماعة الحوثيين على مطار أبها جنوبي غرب المملكة.

وكان سريع قد أعلن أمس الجمعة عن تمكن سلاح الجو المسير من استهداف مواقع عسكرية حساسة في مطار أبها الدولي.

تمكن سلاح الجو المسير بفضل الله من إستهداف مواقع عسكرية حساسة في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 12, 2021

وكذلك قاعدة الملك خالد بخميس مشيط، بثلاث طائرات مسيرة نوع قاصف وكانت الإصابة دقيقة.

استهدافات مستمرة لمطار أبها

وكان العميد يحيى سريع المتحدث باسم جماعة الحوثي أعلن الأربعاء10 فبراير/شباط، استهداف جماعته مطار أبطا الدولي بأربع طائرات مسيرة.

وقال الحوثي بتغريدات له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) حينها، إن “سلاح الجو المسير استهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي”.

وتابع: “سلاح الجو المسير يستهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي والذي يستخدم لأغراض عسكرية لاستهداف الشعب. اليمني وذلك بأربع طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k ظهر يومنا هذا الأربعاء وكانت الإصابة دقيقه بفضل الله تعالى.

واعتبر سريع أن هذه الهجمات الحوثية هي في سياق “الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا”.

توزعت عمليات الاستهداف خلال ساعات متفرقة من يومنا هذا الجمعة.

يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا. — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 12, 2021

وزعم سريع في تغريدته أن المملكة تستخدم المطار لأغراض عسكرية لاستهداف الشعب اليمني.

كما أشار إلى أن عملية الاستهداف تمت باستخدام 4 طائرات مسيرة من نوع “صماد 3 وقاصف 2k”، ظهر اليوم، الأربعاء، وكانت “الإصابة دقيقه”. حسب وصفه.

طائرة مدنية مهشمة جراء الانفجار

كما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق كبير وقتها، صوراً تظهر الدمار الذي حل بمطار أبها نتيجة للقصف الحوثي له.

كما ظهرت طائرة مدنية وهي مدمرة جراء استهدافها بإحدى الغارات.

وعلق التحالف العربي الذي تقوده السعودية على الاستهداف اليمني للمطار الأربعاء، الماضي واصفاً إياه بالعمل الإرهابي، معترفاً بتعرض طائرة مدنية للحرق.

ووفق ما قالت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، نقلا عن التحالف حينها، فقد وقع “اعتداء إرهابي جبان لاستهداف مطار أبها الدولي. من الميليشيا الحوثية وتعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تم السيطرة عليه”.

كما تابع التحالف: “نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان وسيتم محاسبة الإرهابيين من الميليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

وكان المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي قد صرح في وقت سابق بأن “قوات التحالف المشتركة تمكنت، الأسبوع الماضي من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين. أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

مفخخات ومقذوفات أفقدت التحالف توازنه

والإثنين الماضي، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن إسقاطها طائرة مفخخة من دون طيار، كانت مليشيات الحوثي قد قامت بإطلاقها تجاه جنوبي السعودية.

ووفق ما قالت وكالة الأنباء السعودية واس، فإن المتحدث باسم قوات التحالف العميد تركي المالكي صرح بأن قوات التحالف المشتركة. استطاعت اعتراض وتدمير طائرة مسيرة دون طيار، أطلقتها ميليشيا الحوثي.

وأضاف موضحاً أن الحوثيين تعمدوا استهداف المنطقة الجنوبية من خلال الطائرة المسيرة، بشكل ممنهج ومتعمد لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين. على حد تعبيره.

كما تعتبر هذه الطائرة هي الخامسة من نوعها التي يعلن التحالف تدميرها خلال يومين، حيث كان قد أعلن الأحد من الماضي اعتراض. وتدمير 4 طائرات مسيّرة. حيث أصبح الأمر بصورة شبه يومية، يتم فيه توجيه ضربات حوثية تجاه المملكة.

ولا يتوقف الحوثيون عن إطلاق صواريخ باليستية ومقوذفات صاروخية متنوعة تجاه مناطق سعودية، كانت آخرها التركيز على مطار أبها الدولي جنوب غرب المملكة.

كما لعبت صواريخ الحوثي وطائراته المسيرة بكارثة كبيرة في المملكة، حين قامت باستهداف عملاق النفط أرامكو.

كما يعتبر محللون إن استمرار الاستهداف للسعودية من قبل الجماعة اليمنية من شأنه أن ينذر بكارثة محتملة في المملكة، حيث دفاعات التحالف تقف عاجزة أمامها.

ومن جهتها تقول جماعة الحوثي إن هذه الهجمات هي في سياق الرد الطبيعي على الاعتداءات التي تقودها السعودية ضد اليمن.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت في وقت سابق، جماعة الحوثي، ضرورة أن يوقفوا هجماتهم بشكل فوري ضد السعودية، كما وقف كافة الأعمال العسكرية داخل اليمن.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية قالت فيه إن “الولايات المتحدة منزعجة جداً من مواصلة الحوثيين لهجماتهم”.

ويعيش اليمن حالة حرب مستعرة منذ أكثر من ستة سنوات، تسببت بقتل أكثر من 233 ألف شخصا.

فيما يعيش أكثر من ثمانين بالمائة من السكان في أصعب أزمة إنسانية بالعالم، يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الخارجية ليظلوا على قيد الحياة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك