فتاة ترقص في مسجد بالسعودية
فتاة ترقص في مسجد بالسعودية
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أثار ضجة واستفز السعوديين.. ما حقيقة فيديو الرقص لفتاة متبرجة داخل أحد مساجد السعودية؟

كتب وطن
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كماتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لممرضة تؤدي وصلة رقص في مصلى تابع لأحد المستشفيات، وزعم متداولوا المقطع أنه في مما فجر موجة غضب واسعة بين المغردين السعوديين.

وصلة رقص في المصلى

ويظهر بالفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، سيدة متبرجة بلا حجاب تقف في المصلى، وترتدي بنطال جينز وتيشرت ضيق، وتضع هاتفها أمامها للتصوير.

حيث بدأت بوصلة رقص على أنغام أغنية أجنبية، ثم تضحك هي وزميلتها التي كانت تقوم بتصويرها من الخلف.

من جانبه أعاد المغرد السعودي الشهير “مجتهد” نشر الفيديو، وأرفقه بتعليق قال فيه: “مقطع مستفز من ممرضة سعودية ترقص بالمصلى في مدينة الخبر وهي تعمل في إحدى المستشفيات الأهلية”.

وتابع مجتهد:  “كيف تستأمن هذه الممرضة على أرواح المرضى من المسلمين؟ وهذا من انجازات هيئة الترفيه التي تستفز الناس حفلات غنائية وموسيقي”.

وذيل مجتهد تغريدته بهاشتاج #هيئه_الترفيه_تستفز_المجتمع.

فلبينية وليست سعودية

هذا وأثار الفيديو الذي لم يتاح لنا التأكد من صحته وزمان ومكان تصويره، موجة غضب واسعة بين المغردين الذين استنكروا انتهاك. أحد بيوت الله بهذه الطريقة.

ونفى البعض أن يكون هذا المقطع في السعودية ورجحوا أنه مصور في دولة أجنبية، مستشهدين بأن المحراب في مساجد المملكة. لا يكون بهذه الصورة التي ظهرت بالمقطع.

بينما أكد آخرون أن الممرضة فلبينية مقيمة بالسعودية، وليست سعودية الأصل، مطالبين بمحاسبتها أيضاً.

فكتب مغرد: ” باين فلبينية و ليست سعودية ولكن مصيبة كبيرة ترقص في بيت الله”.

وجاء في التعليقات ماكتبه مغرد باسم محمد: ” المشكلة أنها دخلت المسجد بدون حجاب والسواح غير مسلمين اذا دخلوا مساجد يلسبون حجاب مؤقتا احتراما لبيت الله والمسلمين”.

انتظروا سخط من الله!

وكتبت الناشطة السياسية السعودية علياء الحويطي: “بركات الانفتاح والانشكاح والانبطاح لنظام مبس، وفرط خادم الحرمين بهما. وبكل ماهو مقدس بل وعمداً إهانة الإسلام “من دخول يهودي للمدينه تحت حماية مبس ،ومن ثم صعود مبس على سطح الكعبة قبلة المسلمين، الى ساقطه ترقص في المسجد ياكفره! إنتظروا سخط من الله على الصامت والمشارك والداعم لمبس!”.

ورأت مغردة باسم “بنت الشيخ” أن تصرف الممرضة نتيجة طبيعية للتغيرات التي شهدتها المملكة. وكتبت:”إذا كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة أهل البيت كلهم الرقص”.

بينما دافعت مغردة باسم أحلام وقالت إن الفتاة ليست سعودية، وكتبت: “ليس دفاعاً عن هذه الجريمة ولكن المنكر لا ينكر بمثله، واتهام مسلمات غافلات بهذا العمل جريمة.

وتابعت موضحة:”والفيديو يظهر جلياً بأنهن أجنبيات ولا يظهر البلد الذي حدث فيه، ونشر الأكاذيب باسم إنكار المنكر مخالف للدين ويعد كذباً وافتراءً ويأثم فاعله وناشره وهذا منتشر بكثرة على النت والله المستعان”.

لا يقل بشاعة عما حدث في المسجد الأقصى

ورأت الأكاديمية الأردنية فاطمة الوحش، أن ما حدث لا يقل بشاعة عما حدث في المسجد الأقصى.

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وكتبت في تغريدة رصدتها (وطن): “هذه استباحة وإساءة مباشرة ومقصودة لبيوت الله وجعلها مباحة للسفهاء والساقطين!.”

وتابعت متسائلة:”ما الفرق بين هذا الفعل ومن كان يتراقص مشيا على كتاب الله في محراب المسجد الاقصى؟! من أمن العقوبة أساء الأدب، انتظروا غضب الله، إنها بيوت الله يا سفلة”.

وعلق آخر قائلاً: “الناس علي دين ملوكهم، إذا كان الحاكم عدو الله ورسوله ولد سلمان كاره وحاقد علي الإسلام والمسلمين وكل ماهو إسلامي. واستغل كورونا عشان يسكر المساجد بينما نشاطات هيئة الترفيه وحفلاتها تزداد فأكيد وطبيعي تكون هذي النتيجة”.

هذا ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المسؤولة حول الفيديو، ولا يمكن لـ”وطن” التثبت من صحة جميع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم يتبين تاريخ تصويره.

تجمهر شباب أمام دورة مياه للنساء في المدينة المنورة

وسبق أن شهدت المملكة العربية السعودية، حوادث مُشابهة أثارت غضب السعوديين، وجعلتهم يلقون باللوم على رؤية ابن سلمان الجديدة. وهيئة الترفيه، مطالبين بإعادة تفعيل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فقبل أيام، أثار فيديو متداول لمجموعة شباب في المدينة المنورة، يقومون باقتحام دورة مياه مخصصة للنساء، موجة غضب في المملكة.

وظهر بالفيديو المتداول حينها تجمهرات عديدة في مكان عام، بين النساء والرجال، وينظرون جميعاً إلى تجمهر عدد من الشباب. أمام دورة المياه المخصصة للنساء في المكان.

وأثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شككوا بصحة الفيديو لشدة استنكارهم ما حدث، مُطالبين بالتحقيق في الأمر.

وألقى حينها حساب “تفريط” باللوم على رئيس ، المستشار تركي آل الشيخ ، وكتب في تعليقه: “لما يكون في تركي آل الشيخ أحد كبار المستشارين في الدولة فلا تستغرب من مثل هذه التصرفات”.

تدنيس المدينة المنورة

وسبق أن انتشر فيديو في المدينة المنورة أيضاَ يوثق احتفالاً غنائياً ماجناً في أحد صالات الألعاب بمجمع تجاري، بمناسبة رأس السنة. الأمر الذي أثار موجة حينها غضب واسعة ودفع السعوديين لاطلاق هاشتاج حمل وسم حاسبوا الفندق الماجن.

كما ظهر بالفيديو المتداول تجمعاً كبيراً لفتيات وشبان يلتصقون ببعض لشدة الازدحام، وسط تراقصهم على أنغام “الدي جي”، وارتدائهم. ملابس مضيئة، ووجود فرق راقصة بالمكان.

وأثار الفيديو موجة غضب بين الناشطين الذين اعتبروا ما حدث تدنيس للمقدسات الإسلامية، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن تنظيم الحفل فوراً.

إمارة المدينة المنورة

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات السعودية إغلاق الصالة التي شهدت الاحتفال الماجن، تحت ذريعة عدم حصولها على ترخيص.

ونشرت صفحة إمارة المدينة المنورة عبر “تويتر” بياناً قالت فيه إن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، وجه بإغلاق الصالة تحفظيا. واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية.

وشددت إمارة المنطقة على وجوب استشعار الجميع من مواطنين وزائرين ومقيمين قدسية ومكانة المدينة وخصوصيتها.

الهيئة العامة للترفيه

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي . “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.

وبعدما كان “الرقص على الملأ” و”أحضان في الشارع” والاختلاط، أموراً مستهجنة وغير مألوفة في السعودية وقد تزج بفاعليها في السجن أو تعرضهم للجلد.

وأصبحت هناك أمور مُباحة ومطلوبة بعد التغيرات السريعة التي يقودها شباب امتثالاً لسياسة ابن سلمان ورؤيته الجديدة لكسر قيود ومعتقدات يعدها أغلب الشعب السعودي خطوطا حمراء.

الهيئة العامة للترفيه هي هيئة سعودية أنشئت في 7 مايو/أيار 2016، وتُعنى بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه.

وكان أول رئيس لها هو أحمد بن عقيل الخطيب، الذي أعفي من منصبه في 18 يونيو/حزيران 2018. والرئيس الحالي لها هو تركي بن عبد المحسن آل الشيخ.

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