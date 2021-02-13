أثار ضجة واستفز السعوديين.. ما حقيقة فيديو الرقص لفتاة متبرجة داخل أحد مساجد السعودية؟

كماتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لممرضة تؤدي وصلة رقص في مصلى تابع لأحد المستشفيات، وزعم متداولوا المقطع أنه في السعودية مما فجر موجة غضب واسعة بين المغردين السعوديين.

وصلة رقص في المصلى

ويظهر بالفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، سيدة متبرجة بلا حجاب تقف في المصلى، وترتدي بنطال جينز وتيشرت ضيق، وتضع هاتفها أمامها للتصوير.

هذا الإسلام الوسطي المنفتح اللي يروّجه ابن سلمان لا حول ولا قوة إلا بالله..

تحويل المساجد "بيوت الله" إلى المراقص #الشعب_يريد_إسقاط_النظام_السعودي pic.twitter.com/NTDfpKaQOV — نورة الحربي (@n_alharbi12) February 12, 2021

حيث بدأت بوصلة رقص على أنغام أغنية أجنبية، ثم تضحك هي وزميلتها التي كانت تقوم بتصويرها من الخلف.

من جانبه أعاد المغرد السعودي الشهير “مجتهد” نشر الفيديو، وأرفقه بتعليق قال فيه: “مقطع مستفز من ممرضة سعودية ترقص بالمصلى في مدينة الخبر وهي تعمل في إحدى المستشفيات الأهلية”.

وتابع مجتهد: “كيف تستأمن هذه الممرضة على أرواح المرضى من المسلمين؟ وهذا من انجازات هيئة الترفيه التي تستفز الناس حفلات غنائية وموسيقي”.

وذيل مجتهد تغريدته بهاشتاج #هيئه_الترفيه_تستفز_المجتمع.

فلبينية وليست سعودية

هذا وأثار الفيديو الذي لم يتاح لنا التأكد من صحته وزمان ومكان تصويره، موجة غضب واسعة بين المغردين الذين استنكروا انتهاك. أحد بيوت الله بهذه الطريقة.

ونفى البعض أن يكون هذا المقطع في السعودية ورجحوا أنه مصور في دولة أجنبية، مستشهدين بأن المحراب في مساجد المملكة. لا يكون بهذه الصورة التي ظهرت بالمقطع.

نموذج هاد المساجد يكون غالبا في اوروبا لان المحراب يظهر انه متنقل لان المخسنين بستاجرون الاقبية او الشقق لجعلها مسجدا للمسلمين في ارروبا ويحتاجون لمحراب متنقل كهذا — JaMaL OuiFaYa (@jamalislam1980) February 13, 2021

بينما أكد آخرون أن الممرضة فلبينية مقيمة بالسعودية، وليست سعودية الأصل، مطالبين بمحاسبتها أيضاً.

فكتب مغرد: ” باين فلبينية و ليست سعودية ولكن مصيبة كبيرة ترقص في بيت الله”.

باين فلبينية و ليست سعودية ولكن مصيبة كبيرة ترقص في بيت الله — Yasser Mohsin (@YasserMohsin) February 13, 2021

اعتقد انها اجنبيه وليست سعوديه !!! — ابو علي (@Abi09M6n9D09Tr1) February 13, 2021

وجاء في التعليقات ماكتبه مغرد باسم محمد: ” المشكلة أنها دخلت المسجد بدون حجاب والسواح غير مسلمين اذا دخلوا مساجد يلسبون حجاب مؤقتا احتراما لبيت الله والمسلمين”.

المسكلة انها دحلت المسجد بدون حجاب والسواح الغير مسلمين اذا دخلوا مساجد يلسبون حجاب مؤقتا احتراما لبيت الله والمسلمين https://t.co/GzLs5gQ2K5 — محمد (mr katkout) (@moe4everlove2) February 13, 2021

انتظروا سخط من الله!

وكتبت الناشطة السياسية السعودية علياء الحويطي: “بركات الانفتاح والانشكاح والانبطاح لنظام مبس، وفرط خادم الحرمين بهما. وبكل ماهو مقدس بل وعمداً إهانة الإسلام “من دخول يهودي للمدينه تحت حماية مبس ،ومن ثم صعود مبس على سطح الكعبة قبلة المسلمين، الى ساقطه ترقص في المسجد ياكفره! إنتظروا سخط من الله على الصامت والمشارك والداعم لمبس!”.

بركات الانفتاح والانشكاح والانبطاح لنظام مبس، وفرط خادم الحرمين بهما وبكل ماهو مقدس بل وعمداً إهانة الإسلام "من دخول يهودي للمدينه تحت حماية مبس ،ومن ثم صعود مبس على سطح الكعبة قبلة المسلمين، الى ساقطه ترقص في المسجد ياكفره! إنتظروا سخط من الله على الصامت والمشارك والداعم لمبس! https://t.co/rqs9UoJkCk — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) February 13, 2021

ورأت مغردة باسم “بنت الشيخ” أن تصرف الممرضة نتيجة طبيعية للتغيرات التي شهدتها المملكة. وكتبت:”إذا كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة أهل البيت كلهم الرقص”.

"إذا كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة أهل البيت كلهم الرقص"#هييه_الترفيه_تستفز_المجتمع https://t.co/TtB2tiZjJR — بـنـــت الشــــــيخ (@MunaSacuudi) February 13, 2021

بينما دافعت مغردة باسم أحلام وقالت إن الفتاة ليست سعودية، وكتبت: “ليس دفاعاً عن هذه الجريمة ولكن المنكر لا ينكر بمثله، واتهام مسلمات غافلات بهذا العمل جريمة.

ليس دفاعاً عن هذه الجريمة ولكن المنكر لا ينكر بمثله،واتهام مسلمات غافلات بهذا العمل جريمة، والفيديو يظهر جلياً بأنهن أجنبيات ولا يظهر البلد الذي حدث فيه، ونشر الأكاذيب باسم إنكار المنكر مخالف للدين ويعد كذباً وافتراءً ويأثم فاعله وناشره وهذا منتشر بكثرة على النت والله المستعان! https://t.co/X6GxKIYFfI — أحلام (أم صلاح الدين) (@pilgramagedream) February 12, 2021

وتابعت موضحة:”والفيديو يظهر جلياً بأنهن أجنبيات ولا يظهر البلد الذي حدث فيه، ونشر الأكاذيب باسم إنكار المنكر مخالف للدين ويعد كذباً وافتراءً ويأثم فاعله وناشره وهذا منتشر بكثرة على النت والله المستعان”.

لا يقل بشاعة عما حدث في المسجد الأقصى

ورأت الأكاديمية الأردنية فاطمة الوحش، أن ما حدث لا يقل بشاعة عما حدث في المسجد الأقصى.

وكتبت في تغريدة رصدتها (وطن): “هذه استباحة وإساءة مباشرة ومقصودة لبيوت الله وجعلها مباحة للسفهاء والساقطين!.”

هذه استباحة واساءة مباشرة ومقصودة لبيوت الله وجعلها مباحة للسفهاء والساقطين!!!

ما الفرق بين هذا الفعل ومن كان يتراقص مشيا على كتاب الله في محراب المسجد الاقصى؟!

من امن العقوبة اساء الادب،،انتظروا غضب الله ،،انها بيوت الله يا سفلة https://t.co/CkaBCe0kxk — الدكتورة فاطمة الوحش #القدس،،هي #الوعي (@fatimaalwahsh) February 12, 2021

وتابعت متسائلة:”ما الفرق بين هذا الفعل ومن كان يتراقص مشيا على كتاب الله في محراب المسجد الاقصى؟! من أمن العقوبة أساء الأدب، انتظروا غضب الله، إنها بيوت الله يا سفلة”.

وعلق آخر قائلاً: “الناس علي دين ملوكهم، إذا كان الحاكم عدو الله ورسوله ولد سلمان كاره وحاقد علي الإسلام والمسلمين وكل ماهو إسلامي. واستغل كورونا عشان يسكر المساجد بينما نشاطات هيئة الترفيه وحفلاتها تزداد فأكيد وطبيعي تكون هذي النتيجة”.

الناس علي دين ملوكهم اذا كان الحاكم عدو الله ورسوله ولد سلمان كاره وحاقد علي الإسلام والمسلمين وكل ماهو إسلامي استغل كورونا عشان يسكر المساجد بينما نشاطات دعاره الترفيه وحفلاتها تزداد فأكيد وطبيعي تكون هذي النتيجة #الشعب_يريد_إسقاط_النظام_السعودي https://t.co/8CLlTeQ6ZQ — كشكول ( سياسي) (@David62575607) February 12, 2021

هذا ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المسؤولة حول الفيديو، ولا يمكن لـ”وطن” التثبت من صحة جميع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم يتبين تاريخ تصويره.

تجمهر شباب أمام دورة مياه للنساء في المدينة المنورة

وسبق أن شهدت المملكة العربية السعودية، حوادث مُشابهة أثارت غضب السعوديين، وجعلتهم يلقون باللوم على رؤية ابن سلمان الجديدة. وهيئة الترفيه، مطالبين بإعادة تفعيل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فقبل أيام، أثار فيديو متداول لمجموعة شباب في المدينة المنورة، يقومون باقتحام دورة مياه مخصصة للنساء، موجة غضب في المملكة.

وظهر بالفيديو المتداول حينها تجمهرات عديدة في مكان عام، بين النساء والرجال، وينظرون جميعاً إلى تجمهر عدد من الشباب. أمام دورة المياه المخصصة للنساء في المكان.

فيديو منتشر في المدينة المنورة يقال أنه لشباب يقتحمون دورات المياه المخصصة للنساء! pic.twitter.com/wPgUv9OdfJ — Screen Mix (@ScreenMix) February 6, 2021

وأثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شككوا بصحة الفيديو لشدة استنكارهم ما حدث، مُطالبين بالتحقيق في الأمر.

وألقى حينها حساب “تفريط” باللوم على رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ ، وكتب في تعليقه: “لما يكون في تركي آل الشيخ أحد كبار المستشارين في الدولة فلا تستغرب من مثل هذه التصرفات”.

تدنيس المدينة المنورة

وسبق أن انتشر فيديو في المدينة المنورة أيضاَ يوثق احتفالاً غنائياً ماجناً في أحد صالات الألعاب بمجمع تجاري، بمناسبة رأس السنة. الأمر الذي أثار موجة حينها غضب واسعة ودفع السعوديين لاطلاق هاشتاج حمل وسم حاسبوا الفندق الماجن.

كما ظهر بالفيديو المتداول تجمعاً كبيراً لفتيات وشبان يلتصقون ببعض لشدة الازدحام، وسط تراقصهم على أنغام “الدي جي”، وارتدائهم. ملابس مضيئة، ووجود فرق راقصة بالمكان.

أمير منطقة المدينة المنورة يوجه الجهات المختصة بإغلاق إحدى المنشآت "صالة العاب" تحفظياً واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية بسبب تنظيم حفل غير مرخص رصدت خلاله ممارسات مخالفة .. pic.twitter.com/ZBHvGjNlCt — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) January 1, 2021

وأثار الفيديو موجة غضب بين الناشطين الذين اعتبروا ما حدث تدنيس للمقدسات الإسلامية، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن تنظيم الحفل فوراً.

إمارة المدينة المنورة

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات السعودية إغلاق الصالة التي شهدت الاحتفال الماجن، تحت ذريعة عدم حصولها على ترخيص.

ونشرت صفحة إمارة المدينة المنورة عبر “تويتر” بياناً قالت فيه إن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، وجه بإغلاق الصالة تحفظيا. واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية.

وشددت إمارة المنطقة على وجوب استشعار الجميع من مواطنين وزائرين ومقيمين قدسية ومكانة المدينة وخصوصيتها.

#بيان ||#إمارة_المدينة:

سمو أمير منطقة #المدينة_المنورة #فيصل_بن_سلمان يوجه الجهات المختصة بإغلاق إحدى المنشآت تحفظياً واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية ..

• نظمت احتفالية غير مرخصة

• لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية

• رُصد فيها مُمارساتٍ مُخالفة pic.twitter.com/BHAkShKqBE — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) January 1, 2021

الهيئة العامة للترفيه

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.

وبعدما كان “الرقص على الملأ” و”أحضان في الشارع” والاختلاط، أموراً مستهجنة وغير مألوفة في السعودية وقد تزج بفاعليها في السجن أو تعرضهم للجلد.

وأصبحت هناك أمور مُباحة ومطلوبة بعد التغيرات السريعة التي يقودها شباب امتثالاً لسياسة ابن سلمان ورؤيته الجديدة لكسر قيود ومعتقدات يعدها أغلب الشعب السعودي خطوطا حمراء.

الهيئة العامة للترفيه هي هيئة سعودية أنشئت في 7 مايو/أيار 2016، وتُعنى بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه.

وكان أول رئيس لها هو أحمد بن عقيل الخطيب، الذي أعفي من منصبه في 18 يونيو/حزيران 2018. والرئيس الحالي لها هو تركي بن عبد المحسن آل الشيخ.

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