تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة اعتداء سعودي على موظف أمن في أحد المولات التجارية. بسبب تطبيق “توكلنا” المعتمد من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويظهر المواطن المعتدي بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يتجادل مع موظف الأمن الذي منعه. من الدخول كونه لم يحمل تطبيق “توكلنا” على هاتفه.

وفجأة يقوم المواطن بصفع موظف الأمن بقوة على وجهه، والاشتباك معه، قبل أن تحاول زوجته سحبه إلى الخلف. وتهدئة الأمور حتى لا تتصعد الأمور، بينما يقوم موظف الأمن بالاتصال عبر الهاتف، وتوعد المعتدي.

مقطع متداول لشخص يعتدي على موظف الأمن؛ لأنه رفض دخوله السوق بدون تطبيق توكلنا..! pic.twitter.com/efDukyQ7a4 — WHR (@whrumor) February 13, 2021

المغردون يتفاعلون

وتفاعل المغردون عبر “تويتر” مع المقطع، وعبر معظمهم عن استنكارهم لما حدث، مشيدين بدور زوجته التي حاولت تهدئة الأمور.

وجاء في أحد التعليقات: “من هنا نعرف مين ناقص العقل، شاهد المرأة كيف تهديه وتعلمه طريق الصواب”.

من هنا نعرف من ناقص العقل شوف المرأه كيف تهديه وتعلمه طريق الصواب 💖 — JR 🧸👑 (@ilybpj) February 13, 2021

وتساءل آخر قائلاً: “إذا كان هذا تعامله مع الغرباء، فكيف تعامله مع أهل بيته؟ الله يكون بعونهم”.

اذا هذا تعامله مع الغرباء اجل كيف تعامله مع اهل بيته الله يكون بعونهم — lUlU. (@lUlU_0777) February 13, 2021

ووافقه الرأي مغرد آخر رد قائلاً: “صحيح .. والدليل شوف ردة فعل بنته شكلها مو أول مرة يصير كذا قدامها، ما تدري يمكن يضرب الزوجة بالبيت”.

صحيح .. والدليل شوف ردة فعل بنته شكلها مو اول مره يصير كذا قدامها …. ما تدري يمكن يضرب الزوجة بالبيت pic.twitter.com/uOENG3mAyh — Moh (@BD18891) February 13, 2021

وطالب آخر برد اعتبار رجل الأمن، وعلق بالقول: ” لا نعلم السبب الحقيقي وراء تهجمه على رجل الأمن، لكن لو كان السبب. فعلا هو تطبيق توكلنا، فيجب رد اعتبار رجل الامن فورا و تأديب هذا المتعجرف و تقويم سلوكه”.

لا نعلم السبب الحقيقي ورى تهجمه على رجل الأمن .. لكن لو كان السبب فعلا هو تطبيق توكلنا … فيجب رد اعتبار رجل الامن فورا

و تأديب هذا المتعجرف و تقويم سلوكه — Nyctophilia (@QOSAQR) February 13, 2021

وروت أخرى موقفاً مشابهاً عايشته بنفسها، وقالت: ” نفس الموقف شفته أمس، رفض الموظف دخوله قعد يسبه. والموظف متحمل عشان رزقه ويتكلم معه بكل أدب لحد ماتفل بوجه الموظف، هنا والله أردت أن أشارك مع الموظف في مردغته “.

نفس الموقف شفته امس رفض الموظف دخوله قعد يسبه والموظف ياعمري متحمل عشان رزقه ويتكلم معه بكل ادب لحد ماتفل بوجه الموظف هنا والله بغيت اقط مع الموظف في مردغته 💔 — ♀ (@bjaii_71n) February 13, 2021

ونوه آخر إلى ما يتعرض له موظفي الأمن من إهانات أثناء عملهم، وقال: “لاحول ولاقوة الا بالله ، حسبي الله ونعم الوكيل. بأي حق تهينه وتعطيه كف، يضيق صدري على رجال الأمن في كل مكان، هو إنسان له مشاعر وأتى يطبق التعليمات واللي فيه مكفيه، اتمنى ربي يعوضه ويرفع منصبه ويرزقه من واسع فضله”.

لاحول ولاقوة الا بالله ، حسبي الله ونعم الوكيل ، باي حق تهينه وتعطيه كف ، مره يضيق صدري على رجال الامن بكل مكان هو انسان له مشاعر وجاي يطبق التعليمات واللي فيه مكفيه 🥺 اتمنى ربي يعوضه ويرفع منصبه ويرزقه من واسع فضله 🙏🏻 — “ (@Sa55135102) February 13, 2021

بينما أشار آخر إلى لغة الجسد التي صدرت من طفلة المعتدي، وقال: “هذا السلوك العدواني أمام الجميع وصدر. منه لرجل في نفس قوته، لا أعلم كيف يتصرف داخل المنزل مع من هم أضعف منه، حركة الطفلة و وضع يديها على أذنيها من المؤكد له تفسير”.

هذا السلوك العدواني أمام الجميع و صدر منه لرجل في نفس قوته … لا اعلم كيف يتصرف داخل المنزل مع من هم أضعف منه .. حركة الطفلة و وضع يديها على أذنيها من المؤكد له تفسير — zahra _ MBS (@zeze9010) February 13, 2021

مقتل حارس أمن بسبب كمامة

وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المسؤولة على الفيديو، لا يزال موظفوا الأمن في الأماكن العامة يعانون. من تكرار الاعتداء عليهم أثناء محاولتهم تطبيق القوانين، خاصة بعد جائحة فيروس “كورونا”.

ففي أغسطس الماضي، لقي حارس أمن بمحل تجاري في الأحساء السعودية مصرعه متأثراً بجروحه بعد طعنه من سعودي ليلة عيد الأضحى .

وذكرت وسائل إعلام سعودية حينها أن مشاجرة وقعت ليلة العيد بين الحارس وأحد المتسوقين إثر خلاف على ارتداء الكمامة. أصيب خلالها حارس الأمن بعدة طعنات أدت إلى وفاته.

وتم القبض على الجاني وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

“اخرج قبل أن أضطر لمد يدي”

كما أثار فيديو سابق لحارس أمن سعودي يقوم بمنع سائق إسعاف مصري من دخول مستشفى في جدة. جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر بالفيديو حينها مُناوشة بين حارس الأمن وسائق الإسعاف الذي يُصر على دخول قسم الطوارئ في المستشفى. دون تعقيم بعد حمله عدداً كبيراً من المُصابين بفيروس “كورونا” المستجد.

ويُوجه رجل الأمن كلامه لسائق الاسعاف قائلاً: “أخرج من هنا قبل أن أضطر إلى مد يدي عليك، أنت أتيت بـ18 حالة. ودخلت إلى هنا دون تعقيم، فاخرج من هنا لو سمحت”.

وأظهر فيديو آخر، لحظة اعتداء سائق الإسعاف على حارس الأمن، وهو ما فجر غضباً بين المغردين السعوديين الذين. رأوا أن تساهل السلطات جعلت “الأجنبي” يعتدي على المواطن دون أي خوف أو رادع، بحسب تعبيرهم.

كما قال مغردون أنه تم طرد حارس الأمن “السعودي” من وظيفته بعد هذه الحادثة، معبرين عن غضبهم بسبب ذلك. وأنهم أصبحوا يعيشون تحت حُكم غير السعوديين.

تطبيق “توكلنا”

وفي سياق متصل، كانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، قد أُطلقت تطبيق “توكلنا” في 11 مايو. ويستخدمه حاليًا نحو 12.5 مليون مستخدم، حسبما تقول إداراته.

وأعلنت هيئة الاتصالات آنذاك عن اعتماد تطبيق “توكلنا”، كأحد التطبيقات الخاصة بوباء فيروس كورونا. والذي يقوم بإدارة عملية منح التصاريح إلكترونيًا خلال فترة منع التجول.

وتقوم آلية تطبيق توكلنا على إدارة التصاريح الإلكترونية، من خلال تخصيص (4) ساعات في الأسبوع الواحد. لكل فرد للقيام بمهامه التموينية في الوقت الذي يرغب فيه.

وفي حال اضطر الفرد لمخالفة قرار منع التجول والخروج لأمر طارئ بعد استنفاده رصيده من الساعات المخصصة له. وتم تسجيل مخالفة بحقه من قِبَل رجال الأمن، فيحق للفرد في هذه الحالة رفع طلب اعتراض من خلال منصة “أبشر”. حيث يتم النظر في طلب الاعتراض من قبل اللجان الأمنية، والرد على صاحب الاعتراض والمبررات وراء قبول الطلب أو رفضه.

وفي وقت لاحق، أعلنت هيئة الاتصالات عن استمرارية إتاحة استخدام تطبيق “توكلنا” مجانًا وبدون احتساب. تكلفة البيانات لجميع المستخدمين وعبر كافة مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة.

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