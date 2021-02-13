“شاهد” الأخطاء الكارثية تعمق جراح ليفربول مجدداً في دقائق قياسية أمام ليستر سيتي

تلقى حامل اللقب السابق فريق ليفربول الإنجليزي الهزيمة الثالثة على الثالثة على التوالي أمام منافسه ليستر سيتي الإنجليزي.

ضمن منافسات الجولة ال 24 من الدوري الممتاز ” البريميريج”، بثلاثة أهداف في وقت قياسي جاءت في شباك فريق ليفربول الإنجليزي الذي لم يسجل إلا هدفاً وحيداً في المباراة.

الهداف المصري صلاح

وسجل هدف المباراة الوحيد والمتقدم لفريق ليفربول الإنجليزي في الدقيقة ال 67 بواسطة المهاجم المصري في فريق ليفربول “الريدز” بتسديدة قوية عانقت شباك الفريق المنافس ليستر سيتي.

وبهذا الهدف رفع النجم المصري أهدافه إلى ال 17 هدفاً في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري رغم هزيمة فريقه في المباراةـ.

بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه لاعب الوسط في فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” البرتغالي برونو فيرنانديش 26 عاماً برصيد 13 هدفاً.

قلب الموازين على ليفربول

وقد سجل فريق ليستر سيتي الإنجليزي ” الثعالب” أهدافه الثلاثة في وقت قياسي في المباراة مع مجريات أحداث الشوط الثاني، حيث جاء الهدف الأول لتقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال 78 عن طريق لاعب الوسط الإنجليزي “جيمس ماديسون” 24 عاماً.

بينما سجل الهدف الثاني بعد مضي دقائق معدودة بواسطة اللاعب المهاري الإنجليزي “جيمي فاردي” 34 عاماً بتسديدة قوية في شباك حامل اللقب ليفربول الإنجليزي في الدقيقة ال 81.

أما الهدف القاتل جاء في الدقيقة ال 85 عن طريق لاعب الوسط الإنجليزي “هارفي بارنيس” 23 عاماً.

ليقلب فريق ليستر سيتي ” الثعالب” الطاولة في دقائق معدودة بعد الأخطاء الكارثية في مركز دفاع فريق المنافس ليفربول الإنجليزي ” الريدز” بثلاثية وخطف النقاط الثمينة مقابل هدف وحيد سجله اللاعب المصري صلاح.

حارس ليفربول والأخطاء الكارثية

وقد ارتكب حارس مرمى فريق ليفربول ” الريدز” البرازيلي أليسون بيكر 28 عاماً، للمرة الثانية في مواجهات منافسات الدوري الإنجليزي، بعد تقدم الحارس البرازيلي خارج منطقة الجزاء لقطع كرة عالية لكنه أخطأ في التصدي لها.

ليصطدم الحارس بزميله المدافع التركي “أوزان محمد كاباك” 20 عاماً. لتصل الكرة سهلة إلى الاعب الإنجليزي جيمي فاردي الذي سجل الهدف الثاني في المرمى الخالي بكل سهولة.

وقد ارتكب في المباراة السابقة خطائين أمام منافسه مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” لتسبب في خسارة فريق ليفربول في تلك المباراة وتعميق نزيف نقاطه في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد خسر فريق ليفربول الإنجليزي للمرة الأولى في دوري ” البريميرليج” الإنجليزي منذ عام 2014م، وللمرة الثالثة على التوالي.

ليثأر الفريق المنافس ليستر سيتي لهزيمه من فريق ليفربول ” الريدز” بثلاثية نظيفة دون رد في شهر نوفمبر الماضي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

تشكيلة فريق ليفربول

وقد لعب في التشكيلة الأساسية اعتمد عليها المدرب الألماني يورجن كلوب، في مركز حراسة المرمى، البرازيلي أليسون بيكر

في مركز خط الدفاع، لعب كلاً من: اللاعب الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، آندي روبرتسون، إلى جانب إشراك اللاعب البرازيلي فابينيو

وفي مركز خط الوسط، اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم، والإسباني تياجو ألكانتارا، بالإضافة إلى الأسترالي جونز.

تعليق يورغن كلوب بعد مباراة #ليستر_ليفربول… — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 13, 2021

في خط هجوم الفريق، لعب ثلاثي الفريق اللاعب المصر محمد صلاح، والبرازيلي فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني.

تشكيلة فريق ليستر سيتي

واعتمد مدرب فريق ليستر سيتي الإنجليزي “البريميرليج” الأيرلندي “بريندان رودجرز” 48 عاماً، في مركز حراسة المرمى الدنماركي بيتر شمايكل.

وفي مركز خط الدفاع لعب كلاً من: البريطاني جيمس جوستين، واللاعب الفرنسي يوسف فوفانا، واللاعب الأيرلندي جوني إيفانز، إلى جانب اللاعب البلجيكي تيموثي كاستانيي.

"We had a great reaction to going behind. That, a year ago, might have disappointed us, but 𝘄𝗲 𝗸𝗲𝗽𝘁 𝗴𝗼𝗶𝗻𝗴." 💪 Read Brendan Rodgers' #LeiLiv review ⤵️ — Leicester City (@LCFC) February 13, 2021

وفي خط الوسط لعب كلاً من: اللاعب البلجيكي يوري تيليمانس، واللاعب الفرنسي نامباليس ميندي.

وفي خط هجوم فريق ليستر سيتي لعب كلاً من: اللاعب الإسباني آيوزي بيريز، والبريطاني جيمس ماديسون، ومواطنه مارك ألبرايتون.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 50 نقطة، متخطياً فريق ليستر ستي الذي تفوق اليوم بفوزه على فريق ليفربول الإنجليزي بفارق أربع نقاط. ليحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

أمام المركز الثالث يحتل حامل اللقب فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 45 نقطة بفارق نقطة وحيدة، أما المركز الرابع يأتي فريق ليفربول الإنجليزي برصيد 40نقطة.

وفي المركز الخامس يحتل فريق تشيلسي برصيد 39 نقطة، أما في المركز السادس فريق وست هام يونايتد برصيد 39 نقطة متساوياً مع فريق تشيلسي الذي رجع بعد تعثرات في بداية منافسات الدوري، أما في المركز السابع إيفرتون 37 نقطة.

بينما يحتل في المركز الثامن فريق توتنهام برصيد 36 نقطة، أمام في المركز التاسع يحتل فريق أستون فيلا الإنجليزي برصيد 35نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق توتنهام ” السيبرز” في المركز التاسع من الترتيب.

أمام في المركز العاشر يحتل فريق ليدز الإنجليزي برصيد 32 نقطة، وفي المركز الحادي عشر يحتل فريق أرسنال برصيد 31 نقطة.

بينما في المركز الثاني عشر ساوثهامبتون برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن فريق أرسنال المتراجع في ترتيب الدوري، وفي المركز الثالث عشر يأتي فريق كريستال بالاس متساوي بعدد النقاط مع فريق ساوثهامبتون.

أما في مركز الرابع عشر وولفرهامبتون برصيد 27 نقطة، أمام في المركز الخامس والسادس عشر فريقا بيرنلي وبرايتون بنفس عدد النقاط برصيد 26 نقطة.

لكن يحتل فريق فولهام في المركز الثامنة عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 15 نقطة.

وفي المركز التاسع عشر والأخير في جدول الترتيب وست بروميتش برصيد 12 نقطة، أما في أدني الترتيب يحتل فريق شيفيلد يونايتد برصيد 11 نقاط.

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