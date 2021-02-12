موعد مباراة الزمالك اليوم أمام منافسه مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

في أولى مواجهات افتتاح دوري أبطال أفريقيا لعام 2020-2021م، ينتظر جماهير الزمالك المصري “البيضاوي” مواجهة قوية أمام الفريق العربي الجزائري “مولودية الجزائر” مساء اليوم الجمعة، والتي يستضيفها فريق الزمالك على ملعب ” استاد القاهرة الدولي”.

ويخوض فريق الزمالك المصري ضمن المجموعة الرابعة القوية التي تضم كلاً من: الترجي التونسي، والبطل السنغالي تانجيت، في مجموعة قوية تشهد القوة والإثارة بين الفرق المنافسة في دوري أبطال أفريقيا.

مباريات دوري أبطال إفريقيا لهذا الأسبوع! 🙌📋 #TotalCAFCL pic.twitter.com/870xRU8Ict — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 12, 2021

ويسعى الفريق البيضاوي المصري على ميدانه من تحقيق الفوز في الجولة الأولى له على حساب منافسه مولودية الجزائر، من أجل الصعود إلى صدارة المجموعة والذهاب بنقاطه إلى المنافسات النهائية من البطولة.

وتحقيق حلمه في هذه النسخة بعد فشله الموسم الماضي أمام حامل اللقب المصري ” الأهلي المصري” الذي توج بها للمرة التاسعة في مسيرته الكروية، في المباراة النهائية المصرية التي جمعت كلا الغريمين على المنافسة والتتويج باللقب.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وستقام تلك المواجهة بين كلا المنافسين في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان وسوريا. وعند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” ودولة قطر والبحرين والامارات والعراق والكويت.

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق النشر لمسابقة دوري أبطال أفريقيا هذا العام 2020-2021م، حيث ستنقل مجريات أحداث اللقاء عبر قناة “beIN SPORTS HD7” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11054.

ومعدّل استقطاب الموجة أفقي، ومعدّل الترميز 27500. وبمعدل تصحيح الخطأ 3/2. ومعدل تردد الموجة 8psk.

وأيضاً بتردد عبر القمر الصناعي سهيل سات 11585. وبمعدّل ترميز 27500. ومعدّل تصحيح الخطأ 3/2. ومعدل تردد الموجة 8psk.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين فريق الزمالك المصري ومنافسه القوي مولودية الجزائر، المعلق الرياضي العامل في قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التونسي رؤوف خليف 58 عاماً في افتتاح الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.

حكم اللقاء للمواجهة القوية

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” الكاف”، تعين الحكم الأثيوبي ” باملاك تيسيما وييسا” 40 عاماً، ومساعديه كلاً من: كيندى موسى، وتيميسغين صامويل، ميتيكو تيوودروس.

تشكيلة فريق الزمالك المصري

وسيلعب المدير الفني لفريق الزمالك المصري البرتغالي “جايمي باتشيكو” 62 عاماً بتشكيلة المشاركة والمتوقعة أمام منافسه القوي الضيف “مولودية الجزائر”، حيث سيكون في مركز حراسة المرمى المصري محمد أبو جبل.

أما في مركز خط الدفاع للفريق البيضاوي سيكون كلاً من: المصري أحمد فتوح، واللاعب محمود حمدي الونش، واللاعب محمود علاء، بالإضافة إلى إشراك اللاعب حازم إمام.

قائمة فريقنا لمواجهة مولودية الجزائر في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 🏹📋🌍 pic.twitter.com/AXLeihuKSn — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 11, 2021

وفي مركز خط الوسط سيأتي كلاً من: اللاعب التونسي فرجاني ساسي، والمصري طارق حامد، ومواطنه إمام عاشور، ومحمود عبد الرازق ” شيكابالا”، إلى جانب إسلام جابر.

بينما سيلعب فريق الزمالك المصري بثلاثي الهجوم في التشكيلة الأساسية كلاً من: اللاعب المغربي أشرف بنشرقي، والمصري يوسف أوباما، والمصري أحمد السيد زيزو، وأسامة فيصل ومروان حمدي.

عودة اللاعبين إلى تشكيلة الفريق

ويستعيد فريق الزمالك المصري الذين غابوا عن مشاركتهم في الدوري المصري الممتاز في عدد من المباريات، حيث عاد التونسي فرجاني ساسي بعد تعرضه للإيقاف، وكذلك عاد اللاعبين المغربي أشرف بنشرقي والمصري أحمد فتوح بسبب تعرضهم للإصابة.

🆚 مولودية الجزائر

🏟 ستاد القاهرة

📅 ١٢ فبراير

🕘 ٩:٠٠ مساءً بتوقيت القاهرة

🏆 دوري أبطال أفريقيا#ZamalekTV pic.twitter.com/LSd0YE6Ybj — Zamalek TV – قناة الزمالك (@ZamalekScTV) February 12, 2021

بينما سيغيب عن تشكيلة الزمالك البيضاوي المصري المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري لعدم قيده في قائمة الفريق والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

تهنئة الزمالك لغريمه الأهلي المصري

وتلقى فريق الأهلي المصري برقيات التهنئة من الجهاز الفني للزمالك المصري، بعدما حصد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة هذا العام 2020-2021.

بعد فوزه على فريق “بالميراس” البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ركلات الترجيح.

لقطات من استعدادات فريقنا اليوم. 🏹⚽ pic.twitter.com/6VQy4D5wvL — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 9, 2021

وقد تمنى مدرب فريق الزمالك المصري البرتغالي ” جايمي باتشيكو” مواجهة فريق الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا مرة أخرى في نهائي البطولة.

وأردف المدرب البرتغالي، قائلاً: ” أثق في قدرات جميع اللاعبين من أجل تحقيق الفوز في لقاء اليوم أمام منافسه مولودية الجزائر، وحصد النقاط الثلاث لاعتلاء صدارة الترتيب في المجموعة القوية”

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 26 نقطة بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين دون رد ليحافظ على صدارة الترتيب.

بينما يأتي فريق الأهلي المصري في المركز الثاني المؤجلة مبارياته في الدوري نتيجة مشاركته في مسابقات كأس العالم للأندية في العاصمة القطرية الدوحة برصيد 21 نقطة، ويحتل في المركز الثالث فريق المصري البورسعيدي برصيد 20 نقطة.

بينما عاد فريق سيراميكا كيلو باترا إلى المنافسة على صدارة الترتيب في المركز الرابع برصيد 19 نقطة، متساوياً بتلك مع فريق الجونة المصري الذي يحتل ترتيب المركز الخامس من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفي المركز السادس يأتي فريق بيراميدز المصري برصيد 18 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المنافس الجونة في جدول الترتيب.

وفي المركز السابع يحتل فريق إنبي المصري المتراجع في ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، متساوياً بذلك مع منافسه مصر المقاصة الذي يحتل المركز الثامن بنفس عدد النقاط.

أما في المركز التاسع فيأتي فريق سموحة المصري برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن صاحب المركزين السابقين في ترتيب الدوري الممتاز.

وفي المركز العاشر يأتي فريق الاتحاد السكندري برصيد 14 نقطة، متساوياً في نفس عدد النقاط مع غزل المحلة الذي يحتل المركز الحادي عشر.

ترتيب الفريق المنافس المولودية الجزائر

ويحتل فريق “مولودية الجزائر” في ترتيب المركز السابع من دوري الدرجة الأولى الممتازة من الدوري الجزائري، برصيد 19 نقطة، بفارق كبير عن المتربع على صدارة عرش الترتيب فريق وفاق سطيف برصيد 27 نقطة.

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