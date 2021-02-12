تداول ناشطون مغاربة، فيديوهات أظهر قمع قوات الامن المغربية بشكل فج، لمسيرات نظمها الاستاذة المتعاقدين في العديد من المدن بشكل احتجاجي جديد. للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.

وشهدت مدن مغربية عدة منها وجدة، وفاس، وتطوان، والصويرة، والحسيمة، والقنيطرة، على مدار الأيام الماضية. مسيرات قوبلت بتدخل قوات الأمن لمنع الأساتذة المتعاقدين من تنظيم احتجاجاتهم من خلال محاصرة بعض المسيرات.

كما منعت مسيرات اخرى، وطاردت المتحتجين، واعتقلت عدد منهم.

إصابات واعتقالات في صفوف الاستاذة المتعاقدين

كما أفادت مصادر من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بحدوث إصابات واعتقالات في صفوف المحتجين. حسب ما ذكر موقع “العربي الجديد“.

ويأتي تنظيم المسيرات في سياق برنامج احتجاجي أقرته التنسيقية، الثلاثاء الماضي، ويشمل إضراباً وطنياً لمدة أربعة أيام، يليه اعتصامات بالأكاديميات، بالإضافة إلى حمل شارة سوداء يوم 25 فبراير/ شباط الجاري، وذلك رداً على الاعتقالات.

ورصدت “وطن” العديد من الفيديوهات التي أظهرت قوات الامن وهي تعتدي بالضرب المبرح على الاستاذة المتعاقدين بشكل عنيف الامر الذي أوقع إصابات في صفوفهم.

كما قامت قوات الامن المغربية باعتقال اخرين.

مظاهرات الأساتذة المتعاقدين تجوب جميع جهات #المغرب

هنا👇القوات القمعية تمنع الأساتذة من التظاهر بمدينة #فاس

الظاهر أن الدولة المخزنية متخوفة من أن يخرج الوضع عن حدود السيطرة، ذلك أن الشارع المغربي في حالة غليان..

https://t.co/Yg5gUHNX4P 👈👈 pic.twitter.com/W73ASJFPvp — سعيد علاشي (@AllachiSaid05) February 12, 2021

وفي مدينة آيت ملول و أكادير، منعت قوات الامن الاستاذة المتعاقدين من التجمهر للتظاهر. احتجاجا على وضعهم الوظيفي غير المطمئن!

وعلق الناشط المغربي سعيد علاش على الفيديوهات المتداولة بالقول .:” مطالب الشعب المغربي البسيطة والطبيعية تواجه من قبل العصابة المخزنية بالقمع والتجاهل”. مضيفاً :” مسلسل الإجهاز على مكتسبات الشعب يتواصل ودون هوادة “.

من مدينة #آيت_ملول صوب مدينة #أكادير ،قوات القمع تمنع الأساتذة المتعاقدين من التجمهر للتظاهر احتجاجا على وضعهم الوظيفي الغير المطمئن!

مطالب الشعب المغربي البسيطة والطبيعية تواجه من قبل العصابة المخزنية بالقمع والتجاهل

مسلسل الإجهاز على مكتسبات الشعب يتواصل ودون هوادة!#المغرب pic.twitter.com/w8zih1X0Mx — سعيد علاشي (@AllachiSaid05) February 12, 2021

كما قمعت قوات الامن في مدينة الناظور تظاهرة احتجاجية للاستاذة المتعاقدين.

يتواصل مسلسل قمع المواطن وإجباره على التسليم بالأمر الواقع الذي صنعته الدولة المخزنية!

القوات القمعية وعبر كل ربوع #المغرب تمنع تنظيم مظاهرات احتجاجية للأساتذة المتعاقدين!

هنا👇مدينة #الناظور العزيزة المنسية حيث قوات القمع تتصدى لنخبة الشعب بالهراوات!https://t.co/MJ3ZzROTJZ 👈 pic.twitter.com/MR1BekjpvY — سعيد علاشي (@AllachiSaid05) February 12, 2021

القمع يطال الأساتذة المتعاقدين

هكذا يهان القلم المغربي من قبل الهراوة المخزنية الفاسدة! الدول التي تهين المعلم والأستاذ تكون قد وقعت على وثيقة فنائها وخرابها!

نسجل بكل قوة تضامننا مع هيأة التعليم، ومع المعتقلين السياسيين والحقوقيين ومع كل معتقلي الرأي!https://t.co/42fesf88MJ 👈 pic.twitter.com/Cy7SqpQwWX — سعيد علاشي (@AllachiSaid05) February 12, 2021

القمع يطال الأساتذة المتعاقدين في كل جهات #المغرب

وكأن المواطن المغربي غير مسموح له المطالبة بحقوقه المشروعة والمهضومة

وكأن حق التجمهر والتظاهر لا يكفله الدستور المغربي

العصابة الحاكمة ترتد وتخون القسم والدستور

هنا👇العزيزة مدينة #الصويرة#المغربhttps://t.co/YfYI8nNM41 👈👈 pic.twitter.com/M6g7V1Ov7e — سعيد علاشي (@AllachiSaid05) February 12, 2021

المعركة مستمرة

وقال عضو لجنة الإعلام في التنسيقية، عبد الله أقشمار، إن عدم الاهتمام بالملف سيؤزم وضع قطاع التربية. معتبراً أن “اختيار الوزارة لسياسة الهروب إلى الأمام لن يزيد الأساتذة الذين يفوق عددهم المائة ألف، إلا إصراراً على الاستمرار في معركتهم النضالية”.

كما تابع أقشمار: “نسجل بامتعاض شديد المماطلة في حق الأساتذة، فبدل أن تقوم الحكومة بحل الملف بأكمله. تسخر أجهزتها الأمنية لمنع الاحتجاجات التي تخوضها تنسيقية الأساتذة متعللة بحالة الطوارئ الصحية”.

وكانت التنسيقة الوطنية للأساتذة المتعاقدين نظمت مسيرتين يوم 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، في مدينتي الدار البيضاء، وإنزكان. ضد ما سمته “استمرار مسلسل سرقة أجور الأساتذة، والتلاعب بمصالحهم، وحقوقهم”.

كما جاء تصعيد الأساتذة المتعاقدين بعد أكثر من شهر من خوضهم إضراباً ووقفات احتجاجية في عدد من المدن المغربية، وسط حضور أمني كثيف أدى لاحتكاكات مع المحتجين، كما تمت مطاردة بعضهم، وتوقيفهم.

مطالب عادلة تتجاهلها الحكومة

ويطالب الأساتذة المتعاقدون بمساواتهم على مستوى الحقوق بأقرانهم النظاميين التابعين لوزارة التربية الوطنية. والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وترفض الوزارة إلحاقهم بها، ودمجتهم في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وتعود قضية الأساتذة المتعاقدين، الذين يفوق عددهم 100 ألف أستاذ بقليل، إلى عام 2016، عندما بدأت الدولة المغربية في توظيفهم من خلال “نظام التعاقد”. القائم على عقود عمل محددة المدة، بدل توظيفهم عبر إلحاقهم بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.

ولم يكتفِ المتعاقدون بخوض الإضراب الوطني العام، بل أرفقوه بتنفيذ مجموعة من التحركات التصعيدية، التي شملت تنظيم وقفات احتجاجية. داخل المؤسسات التعليمية التي يشتغلون بها، وخروجهم في مسيرات احتجاجية، والدخول في اعتصامات بمقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بحسب ما أعلنوا عنه.

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب

ورداً على مطالب الأساتذة المتعاقدين، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، سعيد أمزازي. إن أولئك الأساتذة ينشرون المغالطات. نظام التعاقد الذي تم بموجبه توظيفهم، والمبني على عقد محدد المدة. تم التخلي عنه في 13 مارس عام 2019، إذ تم إدماج جميع أولئك الأساتذة في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبالتالي فقد أصبحوا أساتذة وأطراً تابعين لتلك الأكاديميات”.

وأبرز أمزازي في تصريحات إعلامية سابقة، أن شكوى الأساتذة المتعاقدين من حرمانهم من طلب الانتقال من مدرسة إلى أخرى على المستوى الوطني. والسماح لهم فقط بالانتقال بين مدارس الجهة التي ينتمون إليها، مردود عليها، فقد تم توظيف هؤلاء الأساتذة وفق مبدأ التوظيف الجهوي، لسد عجز الأساتذة في بعض الجهات. وبالتالي فإن السماح بانتقال أولئك الأساتذة بين المدارس على المستوى الوطني، يمس بمبدأ الجهوية الذي تم توظيفهم على أساسه.

كما وتعيش المدارس المغربية في المدن والقرى، حالة شلل، بسبب إضراب وطني عام يخوضه الأساتذة المتعاقدون منذ الثلاثاء.

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