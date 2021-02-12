أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف جدلاً واسعاً بين مُتابعيها، بعد ظهورها مُحتشمة في أحدث جلسة تصوير، على غير العادة.

افعل ما تستطيع فعله

ونشرت رانيا يوسف مجموعة صور لها عبر “انستجرام”، ظهرت خلالها ببنطال أسود وتيشرت بأكمام طويلة، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه. “افعل ما تستطيع فعله، بما تمتلكه، وأينما كنت”.

أخيراً لابسة بنطلون

وعبر مُتابعو رانيا يوسف عن صدمتهم من إطلالتها المحتشمة، فكتب أحدهم ساخراً: “شاهد قبل الحذف رانيا يوسف لابسة هدوم”.

وأشاد آخر بملابسها وعلق قائلاً: “ياسلام على الطقم الجميل، مالها بقا الهدوم اللي مغطية الجسم دي جميلة أهو”.

وسخر آخر بتعليقه قائلاً: “أخيرا شوفنالك صورة محترمة”.

وكتب أحد المتابعين معبراً عن صدمته: “أخيراً شوفتك لابسة بنطلون “.

رانيا يوسف مُدمنة إثارة الجدل

ودائماً ما تثير رانيا يوسف الجدل بإطلالاتها الجريئة في المهرجانات والتي تجدها فرصة ذهبية لاستعراض جسدها وتصدر حديث مواقع التواصل في مصر.

فظهرت رانيا يوسف على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة لتثير الجدل من جديد، بإطلالتها الفاضحة وارتدت فستاناً كشف معظم جسدها.

ولم تكتف رانيا يوسف آنذاك باستعراض فستانها الفاضح وقامت بالرقص والتمايل على السجادة الحمراء، لتلفت الأنظار إليها أكثر وتجذب كاميرات المصورين.

واعتمدت رانيا يوسف حينها مكياجًا قويًا، واختارت رانيا تصفيفة الشعر ذيل الحصان، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.

وخلال أيام مهرجان الجونة السينمائي، ظهرت رانيا يوسف بإطلالات جرئية، كانت آخرها ارتداؤها فستاناً كشف عن “سرّتها”. وصدرها بشكل فاضح، الأمر الذي اثار تعليقات غاضبة من المتابعين .

بدون بطانة

كما تعمّدت رانيا يوسف استفزاز المتابعين خلال حفل اختتام مهرجان الجونة السينمائي بنسخته الرابعة. عبر ابنتها نانسي.

حيث ظهرت نانسي ابنة رانيا يوسف على السجادة الحمراء مرتديةً الفستان الفاضح “بدون بطانة”. والذي حين ارتدته والدتها أثار ضجةً واسعة وصل حدّ محاكمة الفنانة بتهمة الفعل الفاضح والإساءة للمرأة المصرية. قبل التنازل عن التهمة لاحقاً.

رانيا يوسف بنتها لابسة الفستان اللي بهدلوها عشانه السنة اللي فاتت وبصراحة what a boss move. pic.twitter.com/oVT67NdV6R — no angst no sad (@hangryliving) October 30, 2020

وقالت نانسي: أنا ارتدي الفستان اللي عمل قلبان، ومش بتدايق من التعليقات السلبية على ماما لأنها داخلة تعمل عرض بالفستان على السجادة الحمراء”.

أزمة رانيا يوسف ونزار الفارس

هذا ولا تزال أزمة رانيا يوسف والإعلامي العراقي نزار الفارس قائمة، بعدما قرر الأخير تصعيد قضيته معها، ونفذ تهديده ضدها بعد قرار الفنانة المصرية برفع دعوى قضائية عليه. عقب الحلقة التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب تصريحات الفنانة الجريئة.

وأعلن نزار الفارس في وقت سابق عند بدء مقاضاة رانيا يوسف؛ بعدما اتهمته بالتشهير وتزييف الحقائق عقب بث اللقاء الذي أجراه معها.

وكلف نزار الفارس، المستشار هيثم عباس، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رانيا يوسف، ونشر بيان محاميه عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

وقال هيثم عباس في البيان: “كما يعلم الجميع لقد قام الإعلامي نزار الفارس باستضافة الفنانة رانيا يوسف ببرنامجه ( مع الفارس). والمذاع على قناة الرشيد العراقية وانتقل الاعلامي نزار الفارس وفريق عمله إلى القاهرة بعد أن نسقت لهم الفنانة مكان التصوير داخل أحد أرقى فنادق القاهرة”.

وتابع بيان محامي نزار الفارس: “عند التحضير للتصوير أبدت الفنانة المصرية الموافقة الكاملة على كافة الأسئلة إلا سؤال واحد فقط. يتعلق بحياتها الشخصية، وهو ما احترمه الإعلامي نزار الفارس”.

كانت سعيدة بالحوار

وأضاف المحامي: “بالفعل تم تصوير الحلقة، وعقب انتهائها أبدت الفنانة سعادتها بالعمل والحوار، وطلبت حضورها إلى بغداد في أقرب فرصة”.

وأشار البيان إلى أن الإعلامي نزار الفارس تفاجأ بتبدل الحال سريعاً، وهجوم الفنانة المصرية على شخصه والنيل من مهنيته بحسب تعبيره.

وأوضح محامي الإعلامي العراقي السبب قائلاً: “كان هذا ناتج عما تعرضت له الفنانة رانيا يوسف من هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي. وإقامة العديد من الدعاوى القضائية ضدها، وهو أمر ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالإعلامي نزار الفارس، وأن ما تتعرض له الفنانة المصرية ردًا على إجابتها في أثناء الحوار”.

رانيا يوسف خائفة من القضاء المصري

وأشار البيان إلى أن الفنانة المصرية رانيا يوسف، تمادت وألصقت بالإعلامي نزار الفارس اتهامًا بأنه اقتص أجزاءً من الحوار. وقام بتجميع تلك المقاطع لتغيير معنى ما قالته.

وأضاف: “أو ما قصدته الفنانة رانيا يوسف، وهي أمور أن صحت في حق الإعلامى نزار الفارس لباتت جريمة شرف إعلامية. وتخالف كل المواثيق وأخلاقيات المهنة”.

وأكد المحامي في بيانه أن الإعلامي نزار الفارس لم يرتكب خطأ في حق الفنانة رانيا يوسف، ولم يقتطع أي جزء من الحوار نهائيًا. مضيفاً: “بل على العكس حين طلبت الفنانة رانيا يوسف حذف سؤال الحجاب وردها عليه، تم الاستجابة لها حرصًا عليها ولما تعرضت له من هجوم”.

وبيّن المحامي أنه نظرًا لما بدر من الفنانة رانيا يوسف وهجومها المستمر على شخص الإعلامي نزار الفارس، وما ترتب عليه من أضرار مادية وأدبية جسيمة. قد طالته فلم يجد أمامه سوى اللجوء إلى القضاء المصري لاقتضاء حقه القانوني وسوف يقدم كافة المستندات أمامه للفصل في صحة ما تدعيه الفنانة رانيا يوسف.

هذا وعلق نزار الفارس على بيان محاميه قائلاً: ” القضاء المصري سيكون هو الفيصل بيني وبين رانيا يوسف “.

خطوات رسمية ضد القناة العراقية

وكانت رانيا يوسف قد كشفت خلال بيان رسمي، أنها التقت سفير العراق في مصر، وتقدمت بشكوى فيها ملف كامل موثق بالصوت. والكتابة والتواريخ لما حدث معها والذي وصفته بـ”الاجتزاء والخداع”.

ووجهت رانيا يوسف رسالة لجمهورها قائلة: “أرجو من الجميع ألا يحكم بحكم متسرع ومبني على لقطات مجتزأة ومحرفة عن سياقها من الحوار”.

وختمت: “أقدم اعتذاري الخالص لجموع الشعب المصري خاصة لكل فرد رأى أو سمع هذا الحوار المجتزأ. وظن منه أن هذه المعاني صدرت مني. كما أقدم لهم اعتذاري عن إجراء الحوار من الأصل مع مذيع لم يكن محلا للثقة”.

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