يشهد الدوري المصري للدرجة الممتازة المنافسة القوية بين الفرق المصرية من أجل الصعود في جدول الترتيب، مع تراجع فرقٍ أخرى نتيجة الأداء والمستوى في منافسات الجوالة الأسبوع ال 13 من الدوري المصري.

إلى جانب حالة الاستياء التي يعيشها العديد من الفرق بسبب الحالة التحكيمية والأخطاء للحكام في منافسات الدوري المصري. خلال الموسم مع تقنية الفار. جعل إدارة الإسماعيلي تخرج عن صمتها وترسل البيانات إلى الاتحاد المصري الراعي للدوري المصري للوقوف على ذلك.

خسارة الإسماعيلي

وتلقى فريق الإسماعيلي المصري الخسارة الخامسة بالدوري المصري أمام منافسه الاتحاد السكندري مساء يوم أمس الخميس. بهدف نظيف دون رد. عن طريق المدافع المصري كريم الديب في الدقيقة ال 69 عبر ركلة جزاء سجلها اللاعب في شباك مرمى فريق الإسماعيلي ” الدراويش”.

وحاول فريق الإسماعيلي العودة إلى أجواء المباراة بعد هدف منافسه الاتحاد السكندري “الزعيم”، من خلال الاعتماد. على الكرات العرضية للفريق، وكذلك الركنيات الثابتة، إلا أن الفريق فشل في تحقيق ذلك.

لينتهي اللقاء بخطف المنافس ثلاثة نقاط ثمينة على حساب المتراجع في الدوري الإسماعيلي بعد تسجيله الهدف. الوحيد في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب “استاد برج العرب” في مدينة الإسكندرية.

الأخطاء التحكيمية

وقال المتحدث باسم فريق الإسماعيلي المصري علاء وحيد في بيان صحفي له، بأن الفريق النادي ظُلم أكثر من مرة. وبتكرار غريب من الحكام والفار، وما حدث في مباراة الاتحاد من عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة في الشوط الأول.

وبعد تعمد مدافع الفريق المنافس الاتحاد المصري في عرقلة محمد صادق فى منطقه الجزاء بوضوح وظهر ذلك في إعادة اللعبة. وتجاهل الحكم الفار أو لم يستمع لندائه بدليل تغيره جهاز الصوت الخاص به بعد اللعبة مباشرة كانت كفيله بتغير سير المباراة.

وطالب المصري وحيد، لجنة الحكام المشرفة على الدوري المصري الممتاز توضيح ما حدث. متسائلاً: هل انقطع اتصال الحكم بالفار؟!، ولماذا لم يعود له بعد إصلاح الصوت في المباراة ؟!

وأردف، قائلاً: ” لقد تكررت أخطاء الفار والحكام أكثر من مرة في مباريات الإسماعيلي مع الإنتاج الحربي والبنك الأهلي والمحلة. وآخرها أمام الاتحاد مما أصاب الفريق وجماهيره بالإحباط لفقدان نقاط مستحقه للفريق والصعود بترتيب الدوري الممتاز”.

واستكمل، ” إن الأخطاء وظلم الحكام سيكون له تأثير سلبي على ثقة الأندية والجماهير في المنظومة التحكيمية. لأنها واردة ولكنها للأسف الشديد أصبحت واردة ومعها الفار ضد الإسماعيلي، وشهادة الجميع من أهل الخبرة والاختصاص في ذلك”.

تعادل طلائع الجيش وسموحة

وفرض فريق طلائع الجيش على منافسه سموحة المصري ضمن منافسات الأسبوع ال 13 من الدوري الممتاز التعادل الإيجابي. بهدف لكليهما، بعد مباراة شهدت القوة والإثارة بين الفريقين.

وجاء هدف التقدم لفريق سموحة المصري في شباك منافسه طلائع الجيش في الدقيقة ال24 من أحداث الشوط الأول عن طريق. اللاعب المصري حسام حسن عبر ركلة جزاء.

التعادل الايجابي ١/١ يحسم مواجهة طلائع الجيش وسموحة

⚽ حسام حسن ٢٤

⚽ عمرو مرعى ٦٧#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/lqt33ib4EO — WATCH iT! (@WatchiTMENA) February 12, 2021

بينما عادل الفريق المنافس طلائع الجيش في إحراز هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال68 بواسطة المهاجم. عمرو مرعي 28 عاماً بعد تمريرة عرضية رائعة من لاعب الوسط إسلام محارب، ليسجلها اللاعب على يمن حارس مرمى سموحة المصري.

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 26 نقطة بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدفين. نظيفين دون رد ليحافظ على صدارة الترتيب.

بينما يأتي فريق الأهلي المصري في المركز الثاني المؤجلة مبارياته في الدوري نتيجة مشاركته في مسابقات كأس العالم للأندية. في العاصمة القطرية الدوحة برصيد 21 نقطة، ويحتل في المركز الثالث فريق المصري البور سعيدي برصيد 20 نقطة.

صعود فريق سيراميكا كيلو باترا

بينما عاد فريق سيراميكا كيلو باترا إلى المنافسة على صدارة الترتيب في المركز الرابع برصيد 19 نقطة، متساوياً بتلك مع فريق. الجونة المصري الذي يحتل ترتيب المركز الخامس من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفي المركز السادس يأتي فريق بيراميدز المصري برصيد 18 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المنافس الجونة في جدول الترتيب.

وفي المركز السابع يحتل فريق إنبي المصري المتراجع في ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، متساوياً بذلك مع منافسه. سموحة المصري الذي يحتل المركز الثامن بنفس عدد النقاط.

أما في المركز التاسع فيأتي فريق مصر المقاصة برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين، وفي المركز العاشر يأتي فريق الاتحاد السكندري. برصيد 14 نقطة، متساوياً في نفس عدد النقاط مع غزل المحلة الذي يحتل المركز الحادي عشر.

ويحتل فريق طلائع الجيش في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، أما في المركز الثالث عشر يأتي. فريق المقاولون العرب برصيد 11 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن طلائع الجيش.

مع تساوي فريق أسوان مع المقاولون الذي يحتل المركز الرابع عشر في الترتيب برصيد 11 نقطة، أما المركز الخامس عشر. فيأتي فريق البنك الأهلي برصيد 10 نقاط.

تراجع الإسماعيلي ووادي دجلة في الترتيب

وفي المركز السادس عشر يحتل فريق الإنتاج الحربي برصيد 9 نقاط، وسط تراجع ومستوى أداء سيئ يقدمه. فريق الإسماعيلي المصري ليحتل المركز ما قبل الأخير برصيد 8 نقاط.

بينما يأتي فريق وادي دجلة المصري في أدنى الترتيب للدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط بعد التعثرات العديدة التي خاضها الفريق منافسات الفرق خلال الموسم الجاري.

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