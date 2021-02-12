” اليويفا” يقاضي حكمين دوليين على خلفية مباراة باشاك التركي وسان جيرمان والسبب ؟!

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ” اليويفا” مقاضاة حكمين رومانيين، بسبب توقيفهما المباراة بين فريق باشاك التركي ونظيره سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، إثر ألفاظ عنصرية وجهها الحكم لأحد أفراد عناصر طاقم فريق “باشاك التركي” أواخر العام الماضي.

وقال بيان الاتحاد الدولي ” اليويفا” نشره يوم أمس الخميس، بأن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم في مجلس الرقابة والتأديب والأخلاق.

سيتم إلغاء لقاء باريس سان جيرمان وباشاك شهير بعد أن قال الحكم الرابع كلمة عنصرية لمساعد مدرب النادي التركي. وغادر لاعبو النادي التركي الملعب بعد اتهام الحكم الرابع بالعنصرية. pic.twitter.com/9US164zHmQ — ChakoMovifoot⚽️🎬 (@HChakoo) December 8, 2020

قد قررت مقاضاة الحكمين الرومانيين “سباستيان كولتيسكو” ومساعده الأول أوكتافيان سوفري، في إطار المادة 11 من قانون مبادئ العقوبات العامة لدى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

مضمون المادة ال 11

وتحتوي المادة ال 11 من قانون مجلس الرقابة والتأديب والأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم ” اليويفا”، عن أسباب تدعو للمعاقبة، والتي تتعلق بالإساءة أو الفساد أو الرشوة أو العمل ضد الروح الرياضية داخل ملعب الكرة المستديرة في كافة المسابقات دون استثناء.

فكل ما يعارض هذه المادة، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات تقلل من شأن إدارة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “اليويفا”، يعاقب في إطار القانون المنصوص عليه.

لكن الحكميين لن يتحاكما في إطار المادة السابقة، بينما سيتم محاكمتهم ضمن المادة ال 14 من قوانين العقوبات الصادرة عن مجلس الرقابة والتأديب التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم، والمخصص بشأن الجرائم العنصرية والتمييز داخل ملاعب كرة القدم العالمية.

توقيف المباراة بسبب الألفاظ العنصرية

وقد توقفت مباراة بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان أمام منافسه باشاك شهير التركي بطل الدوري التركي السابق، في الدقيقة ال 16 من زمن المباراة في منافسات دوري أبطال أوروبا.

إثر عبارات عنصرية وجهها حكم المباراة الرابع الروماني” سباستيان كولتيسكو”، لمساعد مدرب الفريق التركي باشاك شهير، الكاميروني “بيير ويبو”.

في مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بدوري أبطال أوروبا، توقفت المباراة بعد 12 دقيقة لعب بسبب توجيه الحكم سباستيان كولتشيسكو لعبارات عنصرية لبييرو ويبو أحد أفراد الطاقم الفني بالفريق التركي وعند الدقيقة 20 انسحب الفريقان، وعبر حساب النادي التركي عبر تويتر بعبارة "لا للعنصرية"✊🏿 pic.twitter.com/DoaWPf7awE — Yallakora (@Yallakoranow) December 8, 2020

الدخول إلى غرف الملابس

وقد بدأت الحادثة عندما توجه الحكم الرابع الروماني”سباستيان كولتيسكو” من أجل طرد مساعد مدرب الفريق التركي باشاك شهير الكاميروني “بيير ويبو”.

بعد تلقيه إشارة من الحكم، وبالفعل قام الحكم بطرده، قبل أن يحتد النقاش بينهما وتتوقف المباراة ليذهب الفريقان إلى غرف خلع الملابس.

بعد خروج لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي السابق وباشاك شهير الحالي السنغالي “ديمبا با” 35 عاماً، وطلبه من لاعبي فريقه التركي مغادرة الملعب على إثر تلك الحادثة وانسحاب الفريق، مع الرفض بالعودة لاستكمال المباراة.

ورفض لفريق العودة إلى منافسة المباراة من جديد إلا بمطالبة تغيير الفريق التحكيمي المسبب في إيقاف المباراة بين فريق باريس سان جيرمان وفريقه باشاك شهير التركي.

فيما نشر النادي التركي ” باشاك شهير” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي عبر منصة “تويتر”، مكتوب عليها “لا للعنصرية”، والتي وجهت من خلالها رسالة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا”.

الذي تدخل في هذا الأمر وقام باستئناف المباراة في اليوم التالي بعد تغير الطاقم التحكيمي للمباراة مع فريق المنافس باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

الانسحاب من المباراة

وعقب تلك الواقعة لغريبة في عالم كرة القدم، فقد أعلن فريق باشاك شهير التركي عن انسحابه فريقه من المباراة على خلفية هذا الحادث.

وسط ردود فعل غاضبة واستنكاراً من العديد من الأندية واللاعبين في عالم كرة القدم، الذي أكدوا رفضهم التام لكافة أشكال العنصرية والتمييز داخل ملاعب الكرة المستديرة وخارجها.

وكانت نتيجة كلا الفريقين المنافسين قبل انسحاب الفريق المنافس باشاك التركي بطل الدوري السابق التعادل السلبي الذي خيم على الفريقين.

استئناف المباراة بطاقم تحكيم جديد

وقد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ” اليويفا” استئناف مباراة فريق باريس سان جيرمان ومنافسه التركي باشاك شهير، التي توقفت بعد ربع ساعة من بداية المباراة بين كلا الفريقين في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقد انتهت المباراة بفوز فريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي” بخماسية مقابل هدف وحيد لفريق باشاك التركي، الذي ودع دوري أبطال أوروبا بعد تلك الخسارة.

البرازيلي نيمار

للمرة الثانية مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، النجم البرازيلي نيمار جونيور 29 عاماً، يبعد عن استكمال مشاركته مع فريقه ” البي أس جي” في منافسات دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

وأعلن إدارة سان جيرمان عن غياب نجمها نيمار عن الملاعب لمدة 4- 6 أسابيع قادمة بسبب تعرضه للإصابة، ليغيب عن مباراة فريق برشلونة الإسباني القادمة ذهاباً وإياباً.

🚨 رســمــيًــا | غياب نيمار عن ذهاب دور ثمن النهائي لـ #دوري_أبطال_أوروبا 2020/21 أمام برشلونة في الكامب نو؛ بسبب إصابته في العضلة المُقربة الطويلة#UCL pic.twitter.com/HYgFhi0LaY — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) February 11, 2021

الخروج من أرضية الملعب

وأفادت مصادر مقربة من اللاعب البرازيلي نشرتها شبكة قنوات ” بي أن سبورت” الرياضية القطرية عبر موقعها الرسمي، بأن النجم البرازيلي نيمار نحو14 ساعة داخل المشفى الذي أقيم بداخله من أجل الفحوصات.

ليبين الأطباء المشرفين على حالته بأن اللاعب نيمار، تعرض لإصابة قوية في “العضلة المقربة الطويلة” والتي أجبرته على الخروج من أرضية المعلب في مباراة فريقه ومنافسه الضيف ” كان” بكأس فرنسا.

الغياب عن مباريات هامة

وسيغيب النجم البرازيلي بسبب الإصابة عن مباراة الكلاسيكو الفرنسي لفريقه باريس سان جيرمان أمام ضيفه مارسيليا في الدوري الفرنسي الممتاز الأحد المقبل.

وكذلك سيغيب عن مباراة قمة الإثارة في منافسات دوري أبطال أوروبا ضد فريقه السابق برشلونة الإسباني القادمة.

باريس سان جرمان يعلن غياب نجمه البرازيلي #نيمار 4 اسابيع عن الملاعب بسبب الاصابة وبالتالي عن مواجهة برشلونة في ذهاب الدور ثمن نهائي #دوري_ابطال_اوروبا pic.twitter.com/l5zxYw5B5c — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 11, 2021

مع الاحتمال الضيف بعودته إلى صفوف فريقه ” البي أس جي” الفرنسي في مباراة العودة ” الإياب” التي من الممكن المشاركة فيها لاعب البرازيلي بعد تعافيه من الإصابة العضلية، المقرر عقدها على ميدانه ” بارك دي برنس” في العاشر من شهر آذار/ مارس القادم.

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