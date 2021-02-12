اللاعب المصري صالح جمعة في ورطة بعد فضيحة الراقصة صافيناز له عبر حسابها الخاص

بقلوب حمراء والدهشة الذي سيطرت على لاعب وسط فريق سيراميكا كليو باتر المصري صالح جمعة 27 عاماً. من خلال التعليق للاعب على صورة شخصية للراقصة الأرمنية صافيناز عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام”.

لينتهي الأمر بالفضيحة على المليء والسخرية للنشطاء عبر شبكات التواصل، بعد قيام صافيناز بنشرها تعليق اللاعب المصري. ودهشتها من تلك الرسائل الخاصة بعد وصلة من الغزل على حسابها الخاص.

وقد نشرت الراقصة صافيناز عبر حسابها ” الفيس بوك” تفاصيل الرسائل وما قام بنشره اللاعب السابق لفريق الأهلي المصري صالح جمعة، ومغازلته لها.

صالح جمعه داخل ل صافيناز ع الانستا 😂 pic.twitter.com/iV0ySPU6EJ — ﮼محمد ﮼ممدوح ﮼عتريس 💫 (@3TRESS_) February 12, 2021

بالإضافة إلى نشرها عدد من الصور وهي ترتدي ملابس لكرة القدم وتحمل كرة القدم في يدها، لترد بقولها على تلك الرسائل. التي نشرها اللاعب المصري صالح جمعة، قائلة: ” مين ده hwa meen da؟!”.

مهاجمة صافيناز

وقد تصدر تلك الفضيحة للاعب المصري صالح المصري وسط السخرية والاستهزاء من قبل الجماهير والنشطاء. عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الترند المصري ومحركات البحث ” جوجل” المصرية.

وقد هاجمت صافيناز اللاعب المصري جمعة في لقاء لها عبر صحيفة اليوم السابع المصري، قائلة: ” عايز يبوظ سمعتي. وماشي يقول للناس إني أنا بعكاسه”.

صافيناز تهاجم صالح جمعة: عايز يبوظ سمعتي.. وماشي يقول للناس إنى بعاكسه#تغطية_خاصة https://t.co/RY1vSduk3m — اليوم السابع (@youm7) February 12, 2021

وأردفت، ” أنا لا أعرف اللاعب ولا أتابع كرة القدم، وتفاجأت من الجمهور المتابع لي أنه لاعب كرة في الدوري المصري”.

واستكملت صافيناز، ” أن اللاعب المصري صالح جمعة يوضح للجمهور أنني أنا أقوم بغزله، ولكن الرواية هي العكس”. متسائلة ماذا يريد اللاعب المصري صالح جمعة منها بعد إثارة تلك البلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وافتعال مشاكل لها؟!

وأضافت الراقصة صافيناز، ” أنا أعملت أي حاجة، ليش بدو يلوث سمعتي، أنا مستحيل أعاكس الرجال. ولما سألت مين صالح جمعة قالوا لي كلام وحش عنو لا أريد الحديث عنه أمام الاعلام ؟!”

تعليقات ساخرة

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي التعليقات الساخرة على تلك الحادثة بين الراقصة أرمينية الجنسية صافيناز. واللاعب المصري صالح جمعة في فريق سيراميكا كليو باترا.

الواد صالح جمعه رايح يشقط صافيناز من هنا جه لقب المعلم — MAHDI (@mohamedelmahddi) February 12, 2021

ورصد موقع الوطن عدد من التعليقات للجمهور جاء فيها، فقد غرد أحد النشطاء على تلك الحادث. قائلاً: ” المفروض صافيناز تقدم في صالح جمعة بلاغ تحرش لدى النائب العام، عشان هذه الأشكال تتربى”.

المفروض صافيناز

تقدم في صالح جمعة

بلاغ تحرش للنائب العام

علشان هذه الأشكال تتربي — Badaba Dawood (@badaba_dawood) February 12, 2021

وفي تعليق أخر، ” الواد صالح جمعة رايح يشفط صافيناز من هنا جه لقب المعلم”، وكذلك تساءلت أحد النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قائلة: ” أنا مش شايفة أي تحرش !! عايزين تقنعوني أنه صافيناز مش عارفه صالح جمعة”.

انا مش شايفة اي تحرش!!!

عايزين تقنعوني انه صافيناز مش عارفة مين صالح جمعة؟! https://t.co/3xDV87NJjl — Asmaa Khila🤍🖤 (@AsmaaKhila) February 12, 2021

الانضمام إلى فريق سيراميكا المصري

وقد انتقل الاعب المصري صالح جمعة إلى صفوف فريق سيراميكا كليو باترا بداية الموسم الجاري 2020-2021م. قادماً من فريق الأهلي المصري، بعد قرار القلعة الحمراء فسخ تعاقدها مع اللاعب عقب نهاية الموسم الماضي.

وقد ظهر اللاعب صالح جمعة في مباراتين في منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم. منذ انتقاله على صفوف فريقه الجديد سيراميكا كليو باترا.

صالح جمعه بيعاكس صافيناز ع الانستا والبت فضحته 😂😂 مفيش فايده ف تربية صالح سليم 🤭 pic.twitter.com/UCyAzbBH9h — 🏹єℓнآلَحۣۗہوۣتۣۗσστ🏹 (@e_l_h_o_t) February 12, 2021

فيما انضم اللاعب إلى صفوف الأهلي المصري بعد تجربة احترافية ليست بطويلة داخل صفوف فريق ناسيونال البرتغالي. لينتقل بعدها بصفقة إلى فريق الأهلي المصري في موسم عام 2015-2016م.

ليعلن بعدها الجهاز الفني في فريقه الجديد سيراميكا نهاية شهر يناير، عن خوض اللاعب صالح جمعة برنامجاً بدنياً خاصاً. تحت قيادة المدرب البرازيلي لويز أندري مدرب الإحماء داخل الفريق، دون الاستعجال في عودته إلى تدريبات الجماعية وتجهيزه في منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

سبب فسخ التعاقد مع الأهلي المصري

وقد فسخت إدارة الأهلي المصري التعاقد مع اللاعب المصري صالح جمعة بسبب أزماته التي يثيرها اللاعب. خارج أسوار القلعة الحمراء كالأزمة الحالية، وعدم التزامه بالتدريبات داخل الفريق، تسبب في الاستغناء عن خدماته من قبل إدارة النادي.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 26 نقطة بعد فوزه على الاتحاد السكندري. بهدفين نظيفين دون رد ليحافظ على صدارة الترتيب.

بينما يأتي فريق الأهلي المصري في المركز الثاني المؤجلة مبارياته في الدوري نتيجة مشاركته في مسابقات كأس العالم للأندية. في العاصمة القطرية الدوحة برصيد 21 نقطة، ويحتل في المركز الثالث فريق المصري البور سعيدي برصيد 20 نقطة.

بينما عاد فريق سيراميكا كيلو باترا إلى المنافسة على صدارة الترتيب في المركز الرابع برصيد 19 نقطة، متساوياً. بتلك مع فريق الجونة المصري الذي يحتل ترتيب المركز الخامس من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفي المركز السادس يأتي فريق بيراميدز المصري برصيد 18 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المنافس الجونة في جدول الترتيب.

وفي المركز السابع يحتل فريق إنبي المصري المتراجع في ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، متساوياً بذلك مع. منافسه سموحة المصري الذي يحتل المركز الثامن بنفس عدد النقاط.

أما في المركز التاسع فيأتي فريق مصر المقاصة برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين، وفي المركز العاشر يأتي فريق الاتحاد السكندري. برصيد 14 نقطة، متساوياً في نفس عدد النقاط مع غزل المحلة الذي يحتل المركز الحادي عشر.

ويحتل فريق طلائع الجيش في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، أما في المركز الثالث عشر يأتي. فريق المقاولون العرب برصيد 11 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن طلائع الجيش.

مع تساوي فريق أسوان مع المقاولون الذي يحتل المركز الرابع عشر في الترتيب برصيد 11 نقطة، أما المركز. الخامس عشر فيأتي فريق البنك الأهلي برصيد 10 نقاط.

تراجع الإسماعيلي ووادي دجلة في الترتيب

وفي المركز السادس عشر يحتل فريق الإنتاج الحربي برصيد 9 نقاط، وسط تراجع ومستوى أداء سيئ يقدمه. فريق الإسماعيلي المصري ليحتل المركز ما قبل الأخير برصيد 8 نقاط.

بينما يأتي فريق وادي دجلة المصري في أدنى الترتيب للدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط بعد التعثرات العديدة. التي خاضها الفريق منافسات الفرق خلال الموسم الجاري.

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