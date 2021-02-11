وفاة علي حميدة بعدما نهشه السرطان وأشرف زكي يكشف ما حدث له في سكرات الموت

أعلنت أسرة الفنان المصري علي حميدة، وفاته بحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية. فيما كشف نقيب الفنانين أشرف زكي تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياة حميدة الذي نهشه السرطان.

إنا لله وإنا اليه راجعون 🤲..وفاة الفنان الكبير علي حميدة 💔 pic.twitter.com/mLrSIDqblh — TeN TV (@TeNTVEG) February 11, 2021

وفاة علي حميدة

وفارق المطرب المصري الشهير علي حميدة الحياة عن عمر ناهز 55 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، الذي أصابه في الكبد والمرارة وامتد حتى الرئتين.

ونقل موقع “بوابة الأهرام” الحكومية عن أشرف زكي تصريحه، بأن حميدة توفي منذ قليل بعد صراع مع المرض.

اللحظات الأخيرة بحياة علي حميدة

وتابع نقيب الفنانين أن الراحل عانى خلال الساعات الماضية من الألم بعد أن اشتد عليه المرض.

وكان عادل عطية ابن شقيقة الفنان على حميدة، قد وجه في وقت سابق اللوم لنقابة الموسيقيين عبر موقع “صدى البلد”.

وقال في رسالته ما نصه:”إنني الوم على نقابة المهن الموسيقية بعدم الاهتمام والتجاهل التام لأحد اعضائها الذين أثروا الحياة الفنية”

وتابع:”خاصة أنه يعانى من ضائقة مالية وليس هناك من يقف بجواره أو يساعده. وأهيب بكل محبى على حميدة محاولة إيجاد حل يمكن أن ننقذه به وتتحسن حالته الصحية.”

تصاريح الدفن والجنازة

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد صرح إسماعيل حميدة، شقيق الفنان علي حميدة، بأنهم بصدد إنهاء تصارح الدفن والتجهيز لدفنه.

لكنه أشار إلى أنهم لم يحددوا مكان الدفن حتى الآن.

وكان علي حميدة أصيب بوعكة صحية قبل نحو شهر دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهر، قبل أن ينقل إلى مسقط رأسه بمحافظة مطروح، شمال غرب مصر.

معاناة علي حميدة والسرطان

وكشفت مصادر مقربة من الفنان علي حميدة، قبل أيام عن معاناته طوال السنوات الماضية من المرض، خصوصاً بعد تعافيه من فيروس سي. خلال الحملة التي أطلقها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لمكافحة الفيروس.

وتابعت المصادر بأن الفنان حميدة استقرت حالتها بعدها. ولكنه خلال الأيام الماضية، اشتد عليه التعب.

وعند عمل أشعة مسح ذري له، تبين أنه مصاب بورم سرطاني في الكبد والمرارة وامتد حتى الرئتين.

تدخل عاجل لانقاذ حياته

وقالت المصادر بأن الحالة الصحية للفنان علي حميدة استدعت نقله إلى معهد ناصر الطبي من أجل العلاج، على نفقة الدولة المصرية.

كما أكدت نفس المصادر بأن الحالة الصحية للفنان علي حميدة مقلقة وغير مستقرة.

وكان يعاني أيضا من صعوبة في النطق والطعام، بحسب “اليوم السابع”.

موضحة بأن حالته كانت تتحسن لأوقات قليلة ويقوم بتبادل أطراف الحديث مع من هم حوله، ولكنه بشكل عام في وضع متدهور.

من جانبه قال إسماعيل حميدة شقيق الفنان، بأن الأزمة الصحية لشقيقه بدأت بمشكلة في المرارة أدت لمتاعب مزمنة في الجهاز الهضمي.

وتابع خلال حديث له مع صحيفة “اليوم السابع” المصرية، بانه بعد عمل أشعة مسح ذري، تم الكشف عن وجود ورم صغير في الكبد والرئة.

وتم بحسب شقيقه تحويله للعلاج في معهد ناصر، وحاليا تم إعادته إلى منزل الأسرة لاستكمال العلاج.

وفي السياق ذاته كان الفنان علي حميدة قد صمم على الخروج من معهد ناصر في العاصمة المصرية القاهرة، مقرراً العودة إلى محافظة مطروح.

وذلك من أجل قضاء فترة العلاج وسط أسرته وأهله، وكي يحظى برعايتهم.

وجاء ذلك بعد تدهور وضعه الصحي ونقله للعلاج في القاهرة، بعد تدخل محافظ مطروح ووزيرة الصحة، للعلاج على نفقة الدولة بمعهد ناصر.

ويشار إلى أن علي حميدة قام بالمشاركة في التمثيل في عديد من الأفلام وله أغاني شهيرة.

منها أغنية “لولاكي ما حبيت” التي لقت رواجاً واسعاً وحققت أعلى نسبة توزيع في مصر والوطن العربي نهاية الثمانينات من القرن الماضي.

كما اضطرت الأسرة إلى وضع سرير ينام عليه الفنان في غرفة الضيوف.

وذلك لعدم قدرتهم على منع الزيارات إليه، كما تم توفير جهاز تنفس صناعي له.

من هو علي حميدة؟

وعلي حميدة هو ممثل ومغني مصري، وأحد أبرز مطربي موسيقى الجيل المصريين الذين ظهروا في عقد الثمنينات من القرن العشرين.

وحميدة أحدثت أغنيته الشهيرة “لولاكي” بقيادة موزع الموسيقى حميد الشاعري وفرقته بالعزف حين صدورها في عام 1988. ثورة كبيرة جدا في عالم الأغنية العربية لموسيقى الجيل.

وأحيت كيانه (وإعتُبر بـ نجاح تاريخي) حيث تمّ بيع أكثر من 6,000,000 نسخة في جميع أنحاء العالم الشرقي وكذلك الغربي.

واعتُبرت هذه الكمية الهائلة من البيع برقم قياسي لم يسبق له مثيل.

وأصدر علي حميدة بعد ذلك عدة البومات إضافية منها “كوني لي” و” ناديلي” وغيرها.

ثم توجه الفنان المصري للسينما للقيام ببطولة فيلم سينمائي له بعنوان “لولاكي” نسبة للنجاح المدمر الذي حققته هذه الأغنية.

الأمر الذي دفع شركة الإنتاج لصناعة هذا الفيلم وكذلك له فيلم آخر بعنوان مولد نجم.

ثم اختفى الفنان علي حميدة تدريجيا عن الأنظار ثم عاد في سنة 2000.

وظهر حميدة كضيف شرف في مسلسل ريح المدام، وكذلك مسلسل نسمة ونصيب سيت كوم (2009) ضيف شرف، فضلا عن غناء المقدمة والنهاية لمسلسل الهودج.

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